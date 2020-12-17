Новые санкции за нарушение карантина: Как хотят наказывать предпринимателей за посетителей без масок

Штрафные санкции для предпринимателей установили в размере 3400 – 5100 грн

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Предприниматели и работники в магазинах или других учреждениях могут получить немалый штраф за нарушение карантина. Соответствующий проект закона поддержали народные депутаты. Цель документа – уменьшить возможность распространения коронавируса в стране. Поэтому, пускать посетителей и обслуживать людей без масок запрещено.

Какие штрафы предусмотрены за нарушение противоэпидемических правил и какие карантинные санкции ввели ранее рассказываем подробнее.

Новые штрафы за нарушение правил карантина

Сегодня народные депутаты большинством голосов приняли во втором чтении и в целом законопроект о штрафовании предпринимателей за допуск людей без масок в здания и транспорт. Поддержал правительственный закон "О внесении изменений в закон Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" (№ 3890) 241 народный депутат.

В пояснительной записке указано, что целью принятия акта является предотвращение распространения острой респираторной болезни COVID-2019, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, среди населения Украины.

Авторы законопроекта напомнили, что на период действия карантина запрещается пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте без надетых средств индивидуальной защиты. Однако ослабление карантина украинцы восприняли как его отмену. К тому же в некоторых магазинах, торговых центрах и общественном транспорте постоянно игнорируют требования карантина и отсутствует контроль уполномоченных лиц относительно допуска посетителей к таким местам.

В такой ситуации, по мнению авторов, необходимо установление ответственности для предприятий, предпринимателей, учреждений, организаций, которые нарушили санитарное законодательство, а именно осуществили пропуск, допуск лица в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты или не приняли мер по пребыванию лица в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте без такого средства индивидуальной защиты.

Стоит отметить, что проект закона был зарегистрирован в Раде еще 17 июля 2020 года. В первом чтении документ приняли 3 ноября этого года.

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Что прописано в документе

Законопроектом предусмотрено, что к предпринимателям и учреждениям будут применяться финансовые санкции за пропуск посетителей в здания и общественный транспорт во время действия карантина без средств индивидуальной защиты.

Так часть вторую статьи 46 указанного закона дополнили двумя пунктами:

- за допуск лица в общественные здания, сооружения, где осуществляется обслуживание населения, и общественный транспорт в период действия карантина, без предупреждения о необходимости надеть респиратор или защитную маску юридическое лицо, физическое лицо-предприниматель будут наказываться штрафом в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3400 до 5100 грн);

- за обслуживание потребителей в период действия карантина работниками субъектов хозяйствования и/или непосредственно физическим лицом-предпринимателем без надетых средств индивидуальной защиты респираторов или защитных масок, – юридическое лицо, физическое лицо-предприниматель уплачивают штраф в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3400 до 5100 грн).

Предусмотрено, что документ вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Однако перед этим законопроект должен подписать глава Верховной Рады Дмитрий Разумков и президент Украины Владимир Зеленский.

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Какие уже штрафы действуют в Украине на период карантина

Принятый парламентом Украины законопроект о штрафных санкциях – не первый. Народные депутаты с начала карантина поддержали несколько инициатив.

Так, с 21 ноября в Украине начали штрафовать граждан за пребывание в общественных зданиях и общественном транспорте без защитных масок.

"Пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в частности респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, тянут за собой наложение штрафа от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 170 до 255 гривен)", – предусмотрено в изменениях к Кодексу об административных правонарушениях.

К тому же, согласно ст. 44-3 указанного кодекса штрафы за нарушение правил карантина составляют от 1000 до 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан (17 000 – 34 000 грн) и на должностных лиц – от 2000 до 10 000 необлагаемых минимумов доходов граждан (34 000 – 170 000 грн).