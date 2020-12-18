Новые министры агрополитики и образования, начало вакцинации от коронавируса в Европе и смерть Геннадия Кернеса: Актуальное на утро 18 декабря

Геннадий Кернес Фото из открытых источников

Европейские медики через несколько дней начнут вакцинировать граждан

Верховная Рада назначила двух новых министров, а также проголосовала за обновленные штрафы из-за неношения масок в общественных местах. К тому же стало известно, что с послезавтра в учебных заведениях по Украине вводится новый карантин.

Об этих и других важных событиях, произошедших в течение вчерашнего дня, – далее в материале.

Прогнозы относительно транша от МВФ

Очередной транш от Международного валютного фонда Украина должна получить не ранее 2021 года. Кабмин ожидает, что он поступит в конце зимы. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, такие сроки реалистичны, если не будет снова каких-то "сюрпризов".

Денис Шмыгаль Правительственный портал

"Если мы говорим о прогнозируемом будущем, то хотелось бы иметь это [транш] не позже февраля, но февраль-март – это прогнозы, которые мы обсуждаем совместно с МВФ", - отметил Шмыгаль.

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Ушел из жизни мэр Харькова Геннадий Кернес

Городской глава Харькова Геннадий Кернес умер ночью 17 декабря из-за осложнений от коронавируса. Вчера его первый заместитель Игорь Терехов заявил, что похороны мэра ориентировочно состоится либо в понедельник, либо во вторник – это зависит от того, как немецкие власти все оформят.

В сентябре Харьковский городской совет официально подтвердила, что мэр Харькова заразился COVID-19. Позже, в октябре, стало известно, что Кернес лечится в берлинской клинике "Шарите", и его жизни ничего не угрожает. А 11 декабря выяснилось, что у Геннадия Кернеса отказали почки.

Кадровые перестановки в Кабмине: новые министры

На заседании 17 декабря Верховная Рада назначила на должности в правительстве нескольких новых специалистов.

Так, новым министром аграрной политики и продовольствия стал председатель Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко.

Роман Лещенко Фото из открытых источников

Также парламентарии проголосовали за назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки. С июня он был временно исполняющим обязанности на этой должности.

Сергей Шкарлет Mind

В то же время Рада провалила голосование за назначение Юрия Витренко на должность первого вице-премьера и главы Минэнерго. "За" проголосовали лишь 186 народных депутатов из необходимых 226-ти.

Обыски НАБУ в Минкульте

В помещении Министерства культуры и информационной политики прошли обыски. В помещении Минкульта – в Директорате культурного наследия и музеев вели обыски следователи Национального антикоррупционного бюро Украины.

Следственные действия происходили в соответствии с уголовным делом, возбужденным до создания МКИП. Оно касается незаконной выдачи документа разрешительного характера.

В Минкульте заявили, что готовы максимально содействовать расследованию этого дела, сотрудничать со следствием, помогать выяснять все обстоятельства.

Разоблачение конвертцентра во Львовской области



Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что во Львовской области пресекли незаконную деятельность масштабного конвертационного центра, годовой оборот которого превысил 20 миллиардов гривен.

В конвертцентр входило более 70 фиктивных предприятий, зарегистрированных в нескольких областях Украины. Злоумышленники путем подделки документов и за счет так называемых скруток НДС.

Правоохранители провели обыски по областям и обнаружили и изъяли наличности на почти 60 млн грн в долларах, фунтах стерлингов, шекелях и другой валюте. Были изъяты бухгалтерские документы предприятий, печати, компьютерная техника, мобильные телефоны и тому подобное.

Штрафы для предпринимателей за допуск людей без масок

Вчера большинством голосов народные депутаты приняли законопроект о штрафовании предпринимателей за допуск людей без масок в здания и транспорт.

Фото из открытых источников

К предпринимателям и учреждениям будут применяться финансовые санкции за пропуск посетителей в здания и общественный транспорт во время действия карантина без средств индивидуальной защиты.

В случае правонарушения они будут платить штраф в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 3 400 до 5100 грн. Такой же штраф предусматривается и за обслуживание потребителей без надетых масок.

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Новые карантинные ограничения в учебных заведениях

В Украине с 19 декабря вступят в силу новые карантинные ограничения, в соответствии с которыми учебные заведения будут работать с учетом обновленных противоэпидемических требований.

Иллюстративное фото

Будет запрещено такое:

посещать учебные заведения группами более 20 человек (кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования);

посещать учебные заведения, если на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным COVID-19 находится более 50% соискателей образования и персонала заведения;

проводить в учебных заведениях массовые мероприятия с участием детей из более чем одной группы / класса и в присутствии зрителей.

В МОН рассказали, что во время карантина самоизоляцию должны проходить студенты, которые прибывают в Украину из государства или являются гражданами стран со значительным распространением коронавируса.

ЕС обновил список стран "зеленой зоны"

Европейский Союз обновил список стран, граждане которых смогут свободно попасть на его территорию. Украины в этом списке до сих пор нет. Сейчас перечень стран выглядит так: Австралия, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея, Таиланд, Китай.

Также странам-членам ЕС рекомендуется постепенно снимать ограничения на поездки для специальных административных районов Китая, Гонконга и Макао, при условии подтверждения взаимности.

Европа начинает вакцинацию от коронавируса

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что через девять дней на территории Европейского Союза стартует вакцинация от коронавируса.

Начнут вакцинировать граждан стран Евросоюза 27, 28 и 29 декабря.

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Папа Римский в сериале Netflix

Сервис Netflix снимет документальный сериал по книге Папы Римского Франциска "Делясь мудростью лет", где появится и сам понтифик. Лента будет состоять из четырех серий и выйдет на Netflix в 2021 году.

Папа Римский Франциск EPA

Автором проекта станет телепродюсер и сценарист Симона Эрколани – она вдохновилась книгой, вышедшей в 2018 году в США, а затем в Италии.

Франциск даст эксклюзивное интервью создателям картины. Вопросы будут касаться универсальных для всех людей тем - любви, борьбы, работы и мечтаний. Также в фильме, кроме Папы, появятся люди старше 70 лет, которые поделятся своим жизненным опытом с молодежью.

В Лувре можно увидеть "Мону Лизу" без стекла

Во французском Лувре состоялся аукцион, в результате которого "свидание" с картиной "Мона Лиза" выкупили за 80 тысяч евро.

"Мона Лиза" - одна из самых известных картин итальянского художника Леонардо да Винчи Фото из открытых источников

Раз в год специалисты осуществляют осмотр шедевра мирового уровня, вынимая его из-под стекла и тщательно изучая. В этом году победитель аукциона сможет присоединиться к этой группе. Он будет иметь возможность увидеть знаменитую "Мону Лизу" без защитного стекла.

Также среди необычных выигрышей оказались персональная экскурсия с директором музея и ночная прогулка по Лувру в одиночестве. За такие эксклюзивные развлечения победители торгов заплатили по 38 тысяч евро.

Коронавирус в Украине и мире

По состоянию на утро 18 декабря в Украине выявлено 12 630 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в Украине заболел 944 381 человек, выздоровели 561 222 человека, умерли 16 256 человек.

Также стало известно, что глобальная инициатива COVAX относительно вакцинации против коронавируса утвердила заявку Украины на получение 8 миллионов доз вакцины. Это позволит сделать бесплатные прививки 4 миллионам украинцев из групп риска. Лекарства начнут поставлять с конца первого квартала следующего года, поэтому Украина рассчитывает их получить до конца первого полугодия 2021 года.

Между тем в мире известно о 74 958 938 случаях заболевания коронавирусом. Всего умерли 1 662 228 человек, а выздоровели – 42 351 038. Больше всего болеют в США – 17 212 496 случаев, Индии – 9 979 447, Бразилии – 7 110 434, России – 2 736 727 и Франции – 2 483 524 больных.

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Ситуация на Донбассе

На Донбассе за прошедшие сутки, 17 декабря, зафиксировали 8 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований.

Противник четыре раза открывал огонь из артиллерийских систем и минометов вблизи Водяного, а по самому населенному пункту НВФ стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи населенных пунктов Верхнеторецкое и Широкино НВФ открывали огонь из стрелкового оружия. А возле Авдеевки противник дважды обстрелял позиции украинских военных из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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