Новогодние праздники в Каменце-Подольском: Выбрать тур или поехать своим ходом

Каменец-Подольский Фото из открытых источников

Перед вами – краткий обзор актуальных туров в Каменец-Подилисский и гайд планирование поездки с друзьями

Недавно премьер-министр Украины Денис Шмигаль анонсировал введение в Украине локдауна с 8 по 24 января, чтобы предотвратить распространение коронавируса после праздников. Будет введен ряд ограничений и запретов, однако работу междугороднего и общественного транспорта не будут останавливать, а это значит – можно поехать на праздники куда угодно. Украинцы смогут встретить Новый год и в семейном кругу дома, и в других городах с друзьями.

Если хочется отправиться в новое место, то планировать нужно уже сейчас и Каменец-Подольский – отличный вариант для короткого, но гарантированно незабываемого путешествия.

"Жемчужина Подолья" – почему стоит поехать в Каменец

Каменец-Подольский основан 800 лет назад и возведен так, что река Смотрич своим течением как бы делит его пополам. Сейчас здесь красивые пейзажи и атмосферная романтика с духом старины. Сегодня этот окутанный легендами город стал известным туристическим центром. Много веков здесь жили представители разных национальностей, поэтому местные часто называют Каменец "городом семи культур".

Оно имеет и интересное расположение – условно его можно разделить на Старый и Новый город. Площадь первого – 121 гектар, в нем видим памятники, созданные со времен основания и до ХХ века. Здесь можно осмотреть замки, архитектурные сооружения и крепости.

Новый город начал развиваться в начале XIX века и сейчас здесь стоят преимущественно новостройки, торговые и развлекательные центры, современные кафе и рестораны.

Крепость в Каменце-Подольском Фото из открытых источников

Благодаря изящному сочетанию атмосферы Средневековья и современности город называют теперь "жемчужиной Подолья" или "цветком на камне".

Туры в Каменец из разных городов Украины

Праздники уже близко и даже во время пандемии украинцы размышляют, как бы классно их провести. Туристические агентства также не спят, предлагая интересные варианты тем, кто хочет встретить Новый год не дома.

В Киеве тур в Каменец-Подольский предлагает "Турбаза" – поездка продлится с 30 декабря до 1 января 2021 года. Компания обещает переезд комфортабельным автобусом, проживание в отеле "Ксения" на две ночи, питание и страхование. Стоимость путевки – 3200 гривен для взрослых и 3000 гривен для детей. Желающим выбрать эту поездку стоит помнить о 1500-х гривнах за особое застолье 31 декабря, где на столе будут традиционные салаты, брускетты с прошутто, различные мясные блюда и украинская водка.

В первый день экскурсия предусматривает пешеходную прогулку по историческим местам – маршрут заведет к городской ратуше, Кафедральному костелу Петра и Павла, Триумфальной арке, доминиканскому монастырю. Продолжением будет визит в известный Черновицкий национальный университет, включенный во Всемирное культурное наследие ЮНЕСКО. Также предлагается заглянуть на главные площади – Центральную, Филармонии, Театральную, Соборную, а также в православный кафедральный собор XIX века. Завершающей частью тура станет возвращение в Каменец и заключительное угощение.

Крепость в Каменце-Подольском Фото из открытых источников

Путешествие из Харькова будет стоить чуть больше – от 4090 до 4690 гривен. Чем ближе дата тура, тем выше будет цена. Дорога обычно предусматривает одну пересадку: со скоростного поезда Интерсити+ на туристический автобус в Киеве. Программа почти идентична с первым вариантом, но некоторые туроператоры стараются сделать поездку интереснее.

Например, "Тур Харьков" за дополнительную оплату предлагает экскурсию-квест в настоящей пещере вместе с конкурсами и весельем.

Такие же туры можно выбирать из Львова, Ровно или Житомира. Они будут несколько дешевле, но от этого не менее интересными.

Путешествие вместе с друзьями

До Каменец-Подольского можно добраться не только по экскурсионной путевке – к вашим услугам как собственный, так и междугородний транспорт.

"Укрзализныця" предлагает три поезда из Киева до места назначения: 769К и 769О "Киев Пассажирский – Каменец-Подольский" и 117К "Киев-Пассажирский – Черновцы". Поезда 769К и 769О едут 7 часов и 56 минут, а 117К – на 14 минут меньше. Цены билетов стартуют от 171 гривны. Из Харькова, Львова, Житомира и Ровно пока есть только маршруты с пересадками, поэтому удобнее всего будет ехать из столицы.

Проблема с жильем также решается просто. Существует множество сервисов, где можно найти место, чтобы переночевать. Надежными в Украине считаются air.bnb и dom.ria. На первом сайте можно найти отличные квартиры, чтобы остаться на несколько дней, начиная с 30 декабря до 1 января включительно, по цене от 500 до 1000 гривен за сутки. Если поделить эту сумму на всех друзей, то это выгодно.

Также можно взять в аренду жилье на более долгий срок. В Каменце-Подольском стоимость жилья стартует от 2550 грн.

Еще одним (хотя и не очень надежным) сервисом является ОЛХ – здесь стоимость аренды за сутки колеблется от 200 до 500 грн. Скорее всего, ближе к Новому году цены вырастут и достигнут отметки в 500-800 гривен.

Вместе с питанием и жильем поездка с друзьями выйдет все же дешевле, чем тур. Кроме того, вы не будете подвязаны под программу, а сможете осматривать все самостоятельно.

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Что посетить в Каменке: исторические достопримечательности и ярмарки

Следует посетить Замковый или Турецкий мост, построенный римлянами в начале II века, был включен в "Книгу рекордов Украины", как самый старый мост и признан одним из семи чудес Каменца-Подольского. Он защищал город и был последним препятствием на пути вражеских войск.

Также стоит сходить в Каменец-Подольскую и Новую крепости, которые предстают перед туристами в виде неприступных фортификационных систем. До этой местности от вокзала можно добраться маршруткой номер 7, которая курсирует каждые восемь минут. Оттуда путешествие стоит продолжить в направлении башни короля Речи Посполитой Стефана Батория. Много других достопримечательностей находится именно в этом районе, поэтому друзья и особая зимняя атмосфера помогут вам найти самые интересные уголки Подолья.

К тому же, новогодние праздники сопровождаются ярмарками и фестивалями. 21 декабря состоится этнофолькфест "Коляда где? В Каменец идет!". Там можно увидеть колорит украинских национальных костюмов, ремесленные мастер-классы, а также посетить настоящий аутентичный ярмарка с мастерами. На сайте города еще не указали о карантинных ограничениях, поэтому стоит надеть маску.

В городе пройдет ряд мероприятий к Новому году и Рождеству. В частности, это будут костюмированные вечеринки в клубе "StarHouse" и "Андреевские вечерницы" (13 декабря) на Ратушной площади.

Где можно перекусить на праздники

В Каменке работает много заведений, куда можно заглянуть, чтобы согреться и перекусить. Обязательно стоит зайти в рестораны "Франт" и "Хинкальня". На новогодние праздники эти заведения разработали особые предложения.

Интерьер "Франта" выдержан в стиле улиц старого города, заведение славится особой манерой подачи блюд и имеет только положительные отзывы. Также его отличает от других заведений замечательное разливное светлое пиво и клюквенный чай. Недалеко от этого места можно попробовать вкуснейшие наливки в кафе "Сажотрус" всего за 15 гривен.

Кафе "Сажотрус" Фото из открытых источников

В "Хинкальни" меню состоит из простых блюд грузинской кухни: хинкали, хачапури, долма, суп харчо. Кстати, сыр для хачапури закупают на грузинских сыроварнях. Хачапури по-аджарски стоит недорого – 68 гривен. Кроме того, в заведении есть отдельное меню для детей.