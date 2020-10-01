Новое заседание ТКГ, пожары в Луганской области и начало осеннего призыва: Главное на утро 1 октября

В результате пожаров в Луганской области погибли четверо человек

Пожар в Луганской области Фото из открытых источников

Со вчерашнего дня в Луганской области не утихают пожары. Сообщается о значительных убытках и жертвах. К тому же, из-за провокационных обстрелов со стороны НВФ возникают новые возгорания.

Среди прочего – накануне состоялась очередная встреча ТКГ в формате видеоконференции. Стороны не достигли компромисса.

О главных новостях на утро 1 октября рассказываем подробнее.

Новое заседание ТКГ

Накануне состоялось заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции, однако стороны смогли рассмотреть лишь процедурные вопросы.

В начале заседания глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук призвал российскую сторону не блокировать переговорный процесс и сосредоточиться на вопросах, в решении которых заинтересованы украинцы.

А тем временем представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов заявил, что Украина "фактически прекратила" выполнение Минских договоренностей.

Новости по теме: Зеленский уволил Фокина из ТКГ

Пожары в Луганской области

В Луганской области 30 сентября зафиксировали 85 пожаров, из них удалось ликвидировать 42. В селах горели дома, огонь вплотную подобрался к городу Северодонецк.

По данным ГСЧС, по состоянию на 8 утра в результате пожаров погибли 4 человека (3 гражданских, 1 работник лесхоза) и госпитализированы 10 человек.

Пожар в Луганской области Фото из открытых источников

В РГА Станицы Луганской сообщили, что незаконные вооруженные формирования осуществляют обстрел лесного массива в районе КПВВ в результате чего возникают новые пожары.

Закон о предоставлении строительной продукции на рынке

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О предоставлении строительной продукции на рынке".

Согласно пояснительной записке, документ предусматривает гармонизацию условий функционирования отечественного рынка строительной продукции с европейскими правилами. Вместе с тем закон определяет правовые и организационные основы введения в обращение или предоставления строительной продукции на рынке.

Пандемия коронавируса в Украине и мире

В Украине по состоянию на утро 1 октября выявлено 213 028 случаев заболевания коронавирусом, из них 94 443 человека выздоровели, 4193 — умерли.

Кабинет министров Украины выделил почти 253 млн гривен на увеличение мощностей лабораторий по диагностики COVID-19.

Сергей Карпухин/ТАСС

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что причиной роста количества больных коронавирусом в Украине стало пренебрежение карантином и его правилами.

В мире по состоянию на утро 1 октября выявлено 34 159 512 случаев коронавируса, из них 25 430 643 человека выздоровели, 1 018 793 — умерли.

Изъятие из обращения монет и банкнот

С сегодняшнего дня Национальный банк Украины выводит из обращения монеты номиналом 25 копеек и все банкноты гривни старых образцов, выпущенные до 2003 года. Эти деньги перестали быть средством платежа с 1 октября.

Как обменять деньги читайте по ссылке.

Новый праздник на День учителя

Президент Владимир Зеленский ввел в Украине День территориальной обороны, который будет праздноваться в первое воскресенье октября.

В этот день также отмечается День работников образования или День учителя.

Осенний призыв на срочную службу

С сегодняшнего дня, 1 октября, в Украине начинается осенний призыв на срочную службу в армию, который продлится до конца декабря 2020 года.

Согласно решению Кабинета министров, всего отправке в войска подлежат 13 570 человек, из них: в ВСУ — 7500 граждан, в Нацгвардию — 4970 человек, в Госпогранслужбу — 500 человек, в Госспецтрансслужбы — 600 человек.

Новости по теме: Выходные в октябре: Украинцы будут отдыхать 10 дней

Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 30 сентября, в районах ответственности украинских бригад зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" огонь открывали вблизи Авдеевки и Новотроицкого. В районе оперативно-тактической группировки "Север" обстрелы велись вблизи Новоалександровки, Золотого.

В результате выстрела из подствольного гранатомета один украинский военнослужащий получил осколочное ранение.

Прогноз погоды на 1 октября

По информации синоптиков сегодня погода ухудшилась во всех регионах.

На западе Украины температура воздуха днем составит +14+17, а ночью +9+12. В северных областях днем будет +15+18, а ночью +10+13.

На востоке страны днем будет +18+21, а ночью +10+12. В южных областях температура воздуха днем составит +17+20, а ночью +11+14.

Прогноз погоды на 1 октября Укргидрометцентр

В центре страны днем будет +16+19, а ночью +11+13.

В Киеве сегодня тоже дожди. Температура воздуха днем составит +16+18, а ночью +11+13.

Новости по теме: Дожди и сильный ветер: В ГСЧС предупреждают об ухудшении погодных условий

Курсы валют

Официальный курс доллара на 1 октября НБУ установил на уровне 28,31 грн, евро – 33,16 грн, российский рубль – 0,361 грн.

Следовательно, по сравнению с предыдущим рабочим днем курс доллара увеличился на 2 коп. Евро подорожал на 3 коп.

Цены на топливо

По состоянию на утро 1 октября, средние цены на бензин, газ и дизельное топливо в Киеве, по информации "Укрнет" составляют, в грн: