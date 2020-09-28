Новое карантинное зонирование по Украине: Что запрещено "красным" и "зеленым"

Фото из открытых источников

Украину снова поделили на "цветные" зоны

Пока в Европе готовятся к пику второй волны коронавируса, который ожидается в конце осени и начале зимы, Украина, кажется, уже столкнулась с ней. Если месяц назад к регионам, которые не готовы ослаблять карантин, было отнесено 12-15 областей, то теперь это почти вся территория Украины.

Далее подробно рассказываем об обновленном разделении страны на карантинные зоны и напоминаем, какие из социальных сфер остаются запрещенными в зависимости от статистики заболеваемости.

Разделение Украины на "цветные" зоны

Адаптивный карантин в Украине продлен до 31 октября, поэтому еще почти полтора месяца Национальная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций будет делить страну на четыре зоны. Регионы будут обозначать зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения коронавируса, в зависимости от эпидемической ситуации. Каждые две недели статистика заболеваемости и загруженности коек в больницах каждого региона подсчитываются – так регион попадает в одну из четырех зон. Получается, что до конца адаптивного карантина разделение на карантинные зоны будут обновлять еще трижды.

С ночи понедельника, 28 сентября, в Украине начало действовать новое карантинное зонирование согласно актуальной статистике темпов инфицирования коронавирусом. Такое деление обновляется раз в две недели, "сдвигая" те или иные области, районы и населенные пункты к красной, оранжевой, желтой или зеленой зонам.

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Красный уровень установлен в:

городах Тернополь и Бережаны Тернопольской области.

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Оранжевый уровень введен в:

города Владимир-Волынский и Нововолынск, Владимир-Волынский и Луцкий район Волынской области;

город Угледар Донецкой области;

город Коростень, Лугинский, Любарский и Овручский районы Житомирской области;

город Ужгород и Ужгородский район Закарпатской области;

города Мелитополь и Токмак, Ореховский и Пологовский районы Запорожской области;

города Ивано-Франковск, Бурштын, Калуш и Коломыя, Городенковский, Косовский, Рогатинский, Тисменицкий и Тлумачский районы Ивано-Франковской области;

город Обухов, Барышевский и Киево-Святошинский районы Киевской области;

Бродовский, Золочевский, Перемышлянский, Пустомытовский и Сокальский районы Львовской области;

города Беляевка, Измаил и Черноморск, Арцизский, Березовский, Беляевский, Болградский, Ивановский, Николаевский, Лиманский, Овидиопольский, Тарутинский и Татарбунарский районы Одесской области;

города Дубно и Острог, Демидовский, Заречненский, Здолбуновский, Костопольский, Млиновский, Острожский и Ровенский районы Ровенской области;

город Сумы Сумской области;

города Кременец и Чортков, Бережанский, Борщевский, Бучачский, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Монастырский, Подволочиский, Подгаецкий, Шполянский, Тернопольский, Чертковский и Шумский районы Тернопольской области;

города Харьков и Люботин, Богодуховский, Великобурлукский и Зачепиловский районы Харьковской области;

города Хмельницкий и Каменец-Подольский, Волочисский, Деражнянский, Дунаевский, Красиловский, Теофипольский и Ярмолинецкий районы Хмельницкой области;

города Канев и Смела, Каневский и Смелянский районы Черкасской области;

города Черновцы и Новоднестровск, Вижницкий, Герцаевский, Глыбокский, Заставновский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;

город Нежин, Борзнянский, Варвинский, Куликовский, Нежинский, Носовский и Сновский районы Черниговской области.

Желтый уровень установили в:

города Винница, Казатин, Могилев-Подольский и Хмельник, Винницкая, Калиновский, Козятинский, Литинский, Тывровский, Томашпольский и Хмельницкий районы Винницкой области;

города Луцк и Ковель, Гороховский, Иванчевский, Киверцовский, Локачинский, Любешовский, Любомльский, Маневицкий, Рожищенский, Турийский и Шацкий районы Волынской области;

города Днепр и Кривой Рог, Верхнеднепровский, Днепровский, Пятихатский и Царичанский районы Днепропетровской области;

города Бахмут, Краматорск, Мирноград, Мариуполь и Славянск, Великоновоселковский, Покровский и Славянский районы Донецкой области;

города Житомир, Бердичев, Малин и Новоград-Волынский, Барановский, Бердичевский, Емильчинский, Житомирский, Коростенский, Коростышевский, Народичский, Новоград-Волынский, Олевский, Попельнянский, Пулинский, Романовский, Ружинский, Хорошевский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;

города Берегово, Мукачево, Хуст и Чоп, Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Иршавский, Мукачевский, Перечинский, Раховский и Тячевский районы Закарпатской области;

города Запорожье и Бердянск, Веселовский, Вольнянский, Гуляйпольский, Запорожский, Мелитопольский, Михайловский, Новониколаевский, Токмакский и Акимовский районы Запорожской области;

города Болехов и Яремче, Богородчанский, Галицкий, Долинский, Кольский, Коломыйский, Надворнянский, Рожнятовский и Снятинский районы Ивано-Франковской области;

города Белая Церковь, Березань, Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Ирпень, Переяслав, Славутич и Фастов, Белоцерковский, Бориспольский, Бородянский, Броварской, Васильковский, Володарский, Кагарлицкий, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Рокитнянский, Сквирский, Ставищенский, Фастовский и Яготинский районы Киевской области;

города Лисичанск и Северодонецк, Беловодский, Марковский, Меловский, Станично-Луганский и Старобельский районы Луганской области;

города Львов, Борислав, Дрогобыч, Самбор, Стрый, Трускавец и Червоноград, Дзержинский, Городоцкий, Дрогобычский, Жидачевский, Первомайский, Каменка-Бугский район, Николаевский, Мостиский, Радеховский, Сколевский, Стрыйский и Яворовский районы Львовской области;

города Николаев и Вознесенск, Витовский, Вознесенский, Казанковский и Николаевский районы Николаевской области;

города Одесса, Белгород-Днестровский, Подольск, Теплодар и Южный, Балтский, Белгород-Днестровский, Килийский, Кодымский, Подольский, Раздельнянский, Савранский, Саратский и Ширяевский районы Одесской области;

города Полтава и Миргород, Диканьский, Котелевский, Миргородский, Новосанжарский, Полтавский, Решетиловский и Шишацкий районы Полтавской области;

города Ровно и Вараш, Березновский, Владимирецкий, Гощанский, Дубенский, Дубровицкий, Корецкий, Радивиловский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области;

города Конотоп, Лебедин, Ромны и Шостка, Белопольский, Глуховский, Конотопский, Краснопольский, Недригайловский, Роменский и Сумской районы Сумской области;

города Изюм, Купянск, Лозовая, Первомайский и Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Валковский, Волчанский, Дергачевский, Змиевской, Золочевский, Изюмский, Кегичевский, Коломакский, Красноградский, Краснокутский, Лозовской, Нововодолажский, Первомайский, Харьковский, Чугуевский и Шевченковский районы Харьковской области;

города Нетешин, Славута и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Городоцкий, Каменец-Подольский, Летичевский, Новоушицкий, Полонский, Славутский, Старосинявский, Хмельницкий и Чемеровецкий районы Хмельницкой области;

города Черкассы, Ватутино и Золотоноша, Городищенский, Драбовский, Жашковский, Звенигородский, Золотоношский, Каменский, Корсунь-Шевченковский, Лисянский, Маньковский, Монастырищенский, Христиновский, Черкасский, Чигиринский, Чернобаевский и Шполянский районы Черкасской области;

города Чернигов и Прилуки, Бахмачский, Бобровицкий, Городнянский, Козелецкий, Корюковский, Прилуцкий, Сребнянский, Талалаевский и Черниговский районы Черниговской области;

город Киев.

Зеленый уровень установлен в остальных регионах.

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Ограничения по каждой зоне

Зеленая зона. Это наименее пораженная болезнью зона. Здесь нет всплеска заболеваний, загруженность коек в больнице на уровне 5%. Но это не значит, что запретов в таких населенных пунктах нет вообще. Они есть, но не такие строгие, как в других карантинных зонах.

Здесь действуют такие правила:

Разрешено пребывание в общественных зданиях в масках или респираторах;

Разрешено проведение массовых мероприятий: не более 1 человека на 5 квадратных метров.

кинотеатры с заполненностью на 50%;

Разрешена перевозка пассажиров только в пределах сидячих мест;

Разрешено посещение учреждений дошкольного, школьного, внешкольного и специального образования, если на самоизоляции более 50% детей и персонала учреждения;

Запрещена работа дискотек, развлекательных заведений, ночных клубов, заведений общественного питания с организацией досуга и проведение концертов (кроме организованных учреждениями культуры и для которых концертная деятельность в течение последнего года является основным видом деятельности) (с 26 августа).

Желтая зона. Такие регионы характеризуются изменением показателей заболевания в течение 5-ти дней подряд. Загруженность больничных коек составляет 5% – 50%.

Здесь действуют такие правила:

посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме предоставляющих кризисные услуги;

на входе в заведения или мероприятий нужно разместить информацию о возможном количестве посетителей;

контроль осуществлять владелец помещения или организатор события;

все ограничения зеленой зоны.

Оранжевая зона. Ситуация в таких регионах характеризуется загрузкой кроватей 50% - 75%.

Вводят следующие правила:

запрещена работа заведений размещения (хостелы, туристические базы и тому подобное), кроме отелей;

ограничена деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;

отменены плановые госпитализации в больницах;

прекращена работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры;

прекращен прием новых изменений в детские лагеря;

ограничения для массовых мероприятий: 1 человек на 20 кв. м. и не более 100 человек;

все ограничения желтой и зеленой зон.

Красная зона. Для таких населенных пунктов ограничения и их количество устанавливает совместно государственная и региональная комиссии ТЭБ и ЧС. К примеру, могут одновременно закрыть все общественные места и ограничить все социальные сферы, или же постепенно ограничивать работу заведений, которые приводят к вспышкам инфицирования.

Красная зона характеризуется всплеском заболеваний и загруженностью кроватей более 75% в течение пяти дней подряд. В таких регионах в 5 раз превышен средний по стране уровень заболеваемости (на 100 тыс. населения за 14 дней).

Здесь действуют такие правила:

запрет работы общественного транспорта;

запрет посещения учебных заведений; деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов;

все ограничения из зеленой, желтой и оранжевой зон.

Отслеживать изменение темпов инфицирования коронавирусом по Украине можно на онлайн-карте эпидемических показателей.