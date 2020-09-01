Новая сессия Рады, День знаний и протесты в Ивано-Франковске: Главное за 1 сентября

Рабочий день подходит к концу, поэтому вспомним актуальные новости 1 сентября

Верховная Рада ІХ созыва Украинские Новости

Сегодня Верховная Рада Украины начала работу после каникул. На пленарном заседании нардепы приняли несколько решений, в том числе об индексации размера алиментов.

Среди прочего стоит отметить, что в Украине начался новый учебный год в условиях пандемии коронавируса.

Об этих и других новостях рассказываем подробнее.

Пленарное заседание парламента

Сегодня, 1 сентября, стартовала четвертая сессия Верховной Рады Украины. В частности, в первый день работы народные депутаты планировали рассмотреть в первом чтении внесение изменений в закон о госбюджете Украины на 2020 год.

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №3112, который вводит индексацию размера алиментов. На исполнителя возлагается обязанность ежегодно проводить индексацию размера алиментов, определенных судом в твердой денежной сумме.

Заседание Верховной Рады Украины КП в Украине

Также парламент принял за основу в первом чтении законопроект №3594, который предлагает позволить детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, которые имеют инвалидность, жить в приемных семьях до 23 лет.

День знаний в Украине

Сегодня в Украине впервые отметили День знаний в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Школьные линейки позволили проводить только в тех населенных пунктах, которые относятся к "зеленой" и "желтой" зонам.

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские школы готовы к обучению в формате онлайн если в стране будет большая волна коронавируса COVID-19.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что во время местных выборов могут сделать короткие каникулы для учащихся школ, в которых располагаются избирательные участки.

Пандемия коронавируса в Украине

По состоянию на утро 1 сентября в Украине лабораторно подтверждены 123 303 случая коронавирусной инфекции, из них 2605 летальных, 57 802 человека выздоровели.

В частности, за последние сутки зафиксировано 2088 новых случаев, 688 пациентов побороли болезнь, а 48 человек умерло.

Фото из открытых источников

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что до конца сентября - начала октября в Украине ожидается около трех тысяч случаев коронавируса COVID-19 ежедневно.

В Ивано-Франковске предприниматели вышли на акцию протеста в областную полицию. Представители ресторанного бизнеса требовали не закрывать летние площадки, кафе и рестораны из-за эпидемиологической ситуации.

Нарушение режима тишины на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля по 30 августа зафиксировала 829 нарушений режима прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил.

С начала действия договоренности о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля, было насчитано 148 взрывов, 2 неопределенных пролетевших боеприпасы, 12 осветительных ракет и 667 очередей и выстрелов.

Видео дня

Одновременно на официальном YouTube-канале ZIK чаще всего просматривали видео – выступление народного депутата Александра Дубинского относительно ситуации с главой НАБУ Артемом Сытником.

Обсуждение дня

Между тем на официальной странице ZIK в Facebook актуальной среди читателей стала новость о лишении русского языка статуса регионального в Одессе.

Вместо бонуса

Также сегодня мы опубликовали на ZIK.ua несколько больших материалов:

Монетизация "пакета малыша": Как будут выдавать помощь по-новому

Карантин в действии: Как отреагировали на Западной Украине на новое зонирование страны

День знаний, Михайлово чудо и осеннее равноденствие: Праздники и интересные явления сентября