Никуда не идем: Топ-10 занятий для детей и взрослых на тотальном карантине (чтобы не сойти с ума)

Фото из открытых источников

Такие советы особенно будут полезны экстравертам, которые привыкли часто бывать вне дома, поэтому запрет общественной активности для них - настоящее испытание

С 12 марта до 3 апреля по всей Украине действует карантин. В городе официально запретили все массовые мероприятия. Очевидно, что в городах не работает ничего из того, что мы привыкли считать развлечениями и культурным досугом: бары, кофейни, кинотеатры, театры, рестораны, музеи, выставки, торговые и развлекательные центры, спортзалы, бассейны. И сегодня, когда заканчивается уже одиннадцатый день карантина, оказывается, что это все не является необходимым для разума, баланса мышления и сохранения здравого смысла.

Достаточно быть дома и найти или вспомнить по-настоящему любимое дело. Мы решили вспомнить домашние развлечения и полезные занятия, к которым можно приобщить всю семью и сохранить настроение в это нелегкое время.

Кулинария

Правда же, знакома ситуация, когда в записной книжке и в заметках на лэптопе сохранено несколько десятков интересных, вкусных и простых рецептов, а приготовить никак не получается?

Кулинарные успехи добавят немного хорошего настроения Фото из открытых источников

Сейчас самое время собраться с мыслями и, имея кучу свободного времени, поэкспериментировать на кухне. Семья будет приятно удивлена, а вы почувствуете, как эмоциональный груз падает с ваших плеч. Приготовьте то, что любите с детства, то, что удается вам лучше всего, и в конце концов то, до чего руки не доходили несколько лет. Это могут быть десерт – блины, кексы, печенье или пирог – или целый обед из первого и второго. Так или иначе, это занятие стоит хотя бы одного карантинного дня.

Офлайн-игры

Всем нам трудно вспомнить, когда в последний раз мы погружались в старые игры без использования гаджетов. Самое время посвятить этому несколько вечеров.

Лото - простая игра для всей семьи Фото из открытых источников

Детям будет интересно хотя бы окунуться в эпоху офлайн-игр, которые они не застали, родившись в цифровом мире.

Старые фотографии

Кроме этого, просто посмотрите фотографии – не на смартфоне, а бумажные, которые сейчас кажутся мамонтами, окаменелостями, от которых до нас сотни лет.

Фотоальбом напомнит много прекрасного Фото из открытых источников

Вы откроете для себя много нового, посмотрите на себя, семью и друзей через призму нежности и ностальгии и вам гарантированно будет над этим подумать и что вспомнить!

Хобби и хэндмейд

Первое, на что можно направить свою креативность, – это создание медицинских масок. В то время, когда их нет в аптеках, мы можем делать их собственными руками из марли, бинтов и простой ткани. Так вы получите не только дефицитную нынче вещь, но и практически произведение искусства, такое, которого нет больше ни у кого в мире.

За хендмейдом несколько часов пройдут быстро Фото из открытых источников

В течение двух недель ежедневно можно рисовать, шить, вышивать, мастерить деревянные, стеклянные, тканевые, пластилиновые игрушки, лепить из глины, расписывать посуду, рисовать на стекле и обучать всем этим ремеслам своих детей.

Уборка (в том числе масштабная генеральная)

Это не развлечение, однако очень важно поддерживать чистоту в помещении тогда, когда вы постоянно находитесь дома.

Генеральная уборка - полезное дело Фото из открытых источников

Советуем один день полностью посвятить генеральной уборке. Тщательно вымойте все поверхности, пол, доберитесь до углов и потолка, постирайте и прогладьте гардины и занавески, помойте зеркала, окна, холодильник, микроволновку. Постирайте детские игрушки, несезонную одежду и вещи, которые давно не носили, и подготовьте их к весне.

Можете пересадить цветы в вазонах, переставить мебель по-новому, достать новую скатерть, починить вещи, которые давно ждут своей очереди. Все, что давно откладывалось, должно быть сделано сейчас. Помним, что чистота дома – один из залогов здоровья семьи.

Разгрузка шкафа

Откройте шкаф и честно признайтесь себе, какие именно вещи вы не носили год и дольше, а значит – не наденете никогда. Не стоит в очередной раз откладывать вещи, мол, надену их позже, не хочу выбрасывать/отдавать.

Разбор гардероба стоит проводить регулярно Фото из открытых источников

Если у вас неподходящая одежда: нестильная, мала, потускнела, вылиняла, растянулась, упакуйте ее, чтобы отдать тем, кому она нужна. Конечно, после карантина. Если же вещи имеют хороший вид, но вам надоели, разместите объявление на онлайн-платформах по продаже одежды. Вам – несколько сотен гривен в кошелек, кому-то – классные вещи и ноль мусора.

Это подарит вам эмоциональную разгрузку. Почувствуете, как улучшится ваше настроение и будет казаться, что в доме стало легче дышать.

Релакс – перезагрузка

Выспитесь за пару лет университета, за сессии, за громкие вечеринки, за несколько бессонных из-за дедлайнов и проектов ночей, за ночной детский плач. Выспитесь не только за прошлое, но и на будущее. Потому что закончится карантин и все снова заживут активной занятой жизнью.

Карантин поможет изрядно расслабиться Фото из открытых источников

Кроме сна, советуем порадовать свое тело и кожу ваннами, полезными процедурами, йогой, питательными масками. Посмотрите в интернете, какие полезные масла и косметику вы можете приобрести, учитывая свои вкусы и потребности. Выделите немного времени, чтобы подобрать себе новый шампунь, ночной крем для рук, масло для лица и прочее. Сейчас выберете, а купите после карантина.

Домашний спорт

Чтобы не набрать лишнего веса в условиях, когда нельзя гулять на улице, стоит задуматься над спортивными упражнениями, чтобы держать тело в тонусе. Найдите в YouTube упражнения, которые можно выполнять дома.

Спортом можно заниматься в любое время и практически в любом месте Фото из открытых источников

Скачайте мини-программу по йоге, занимайтесь фитнесом, стретчингом, делайте растяжку, скручивания, бегайте на месте, учитесь стоять на голове, на руках, в планке. Одним словом, все, что вы любите, можно делать вне спортзала.

Самообразование: новый язык, новые знания

Теперь у нас много свободного времени. Практически все время свободно. Его следует распределить мудро – не только на развлечения, но и на работу мозга. Недоученный английский язык – болезненная проблема для многих людей разного возраста.

Займитесь с детьми изучением иностранных языков – учите их тому, что знаете сами, или учитесь вместе за уроками в интернете.

К слову, карантин можно посвятить плодотворной подготовке к ВНО – в сети есть сотни упражнений и варианты прошлогодних заданий, которые полезно решать будущим абитуриентам. В частности, на телеканале "Рада" и на YouTube-канале Министерства образования и науки можно посмотреть несколько уроков по украинскому языку и литературе. А на платформе Prometheus можно подготовиться к ВНО по украинского языку и литературе, истории Украины, математике и английскому языку.

Также советуем посетить еще несколько ресурсов, выложивших в бесплатный доступ свои продукты и курсы:

Международный онлайн-проект Coursera – доступно 3800 курсов и 400 специализаций из университетов.

Выступления с TEDxKyiv – видеобиблиотека с интересными лекциями.

WiseCow – лекции о кино, музыке, литературе, истории.

Образовательный ресурс EduHub.in.ua – девять лекции по темам: "Управление людьми и проектами", "Эмоциональный интеллект", "Персональная эффективность", "Продажи и коммуникации", "Искусство преподавания", "Школа HR", "Дети поколения Z", "Экология", "Честная страна".

Киномир и книгомир

Именно сейчас мы можем сполна воспользоваться всеми культурными достижениями человечества и окунуться в мир литературы и киноискусства. В интернете большинство из них – к нашим услугам.

Дома можно устроить кинозал Фото из открытых источников

Досмотрите сериал, на который постоянно не хватало времени, посмотрите документальные фильмы и визуальные гиды по известным музеям мира, старые телезаписи театральных спектаклей. Ценителям ретровещей советуем послушать любимые пластинки, радиоспектакли, просмотреть диафильмы.

В конце концов прочитайте книгу не в паузах между работой, транспортом и заботами, а в спокойном режиме с чашечкой кофе, лежа в постели, сидя на лоджии и прочее. Берите бумажную книгу или качайте литературу из интернета – там доступны действительно необъятные океаны книг.

К слову, интересная вещь – из-за массового сидения на карантине известный стриминговый сервис Netflix и YouTube с 20 марта снизили качество передачи видео для стран Европы, чтобы не допустить перегрузки интернет-сетей.

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В то время, когда даже президент призывает каждого украинца без лишней надобности не выходить на улицу, стоит прислушаться к здравому смыслу. Бросьте наконец все "уличные" дела и поставьте на паузу контакты с людьми. Это сохранит жизнь.

И напоследок – задумайтесь, чем по-настоящему полезным можно заняться на вынужденном досуге. Не исключено, что вирус способен заставить человечество наконец посмотреть не только в сторону обогащения и вечной занятости, но и вглубь себя, посмотреть в глаза семье и детям. Ведь как еще заставить всех и каждого посвятить время себе и родным?