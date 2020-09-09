Нехватка воды в Крыму, задержание активистов в Минске и презентация новинок от Apple: Главное на утро 9 сентября

Начался очередной рабочий день, поэтому актуализируем главные новости на утро среды

Протест в Минске TUT.by

Накануне вечером неспокойно было в столице Беларуси — там состоялся очередной протест. Правоохранители задержали несколько десятков активистов. И стало известно, где находится соратница оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской Мария Колесникова.

Также стоит отметить, что проблема нехватки воды в Крыму может быть создана искусственно.

А для ценителей продукции компании Apple хорошая новость - вскоре состоится презентация новинок.

Об этих и других событиях рассказываем подробнее.

Ситуация в Беларуси

Во вторник, 8 сентября, в Минске сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали более 40 человек, участвовавших в акции поддержки члена Координационного Совета Беларуси Марии Колесниковой.

Сейчас в Беларуси на свободе остаются лишь два члена президиума Координационного совета - Максим Знак и Светлана Алексиевич.

Протест в Минске TUT.by

Белорусский оппозиционер, член президиума Координационного совета Мария Колесникова находится в Госпогранкомитете Беларуси.

А тем временем СМИ сообщили, что власти Беларуси представили ОБСЕ и Москве свой вариант урегулирования политического кризиса, который продолжается в стране после проведения президентских выборов 9 августа.

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Нехватка воды в Крыму

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины считают, что проблема водного дефицита в Крыму создана искусственно оккупационными властями, а воды на полуострове достаточно для нужд граждан.

Северо-Крымский канал Крым.Реалии

В Крыму подразделение российских трубопроводных войск ниже Белогорского водохранилища перекрыло земляной плотиной реку Биюк-Карасу, в результате чего образовался пруд, из которого военнослужащие России начали качать воду в Симферополь.

Пандемия коронавируса в Украине и мире

В Украине по состоянию на утро выявлено 140 479 случаев заболевания коронавирусом, из них 63 546 человек выздоровели, 2 934 — умерли.

В мире по состоянию на утро 9 сентября выявлено 27 740 264 случаев коронавируса из них 19 833 287 человек выздоровели, 901 871 — умерли.

А тем временем Турция анонсировала новые карантинные ограничения из-за роста количества заражений - отдыхающие теперь будут носить маски на пляже.

Фото из открытых источников

Одна из девяти компаний по производству вакцины AstraZeneca, которая находится на завершающей стадии проверки, заявила о прекращении испытание препарата от коронавируса из-за "потенциально непонятной болезни" добровольца.

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Новинки от Apple

Компания Apple анонсировала презентацию новинок - она состоится 15 сентября в 20:00 по киевскому времени.

Предполагается, что компания покажет на осенней презентации новые iPhone. Также в сентябре Apple может представить новое поколение умных часов Apple Watch и свежую версию операционной системы iOS 14.

Сбой в работе Google

В ряде стран пользователи столкнулись со сбоем в работе сервисов Google и Google Drive. Перебои начались около шести часов вечера во вторник, 8 сентября.

Наибольшее количество неполадок зафиксировано в США, Франции, Великобритании, России, Испании.

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Ситуация на Донбассе

Прошедшие сутки на Донбассе сохранялся режим полного прекращения огня. С начала текущих суток, 9 сентября, обстрелов со стороны НВФ не зафиксировано.

В то же время, вчера, во время проведения инженерных работ в тылу украинских позиций двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили боевое травмирование от взрыва мины ПМН-2.

Погода на 9 сентября

В Укргидрометцентре сообщили, что сегодня осадков не предвидится, а самая высокая температура будет в южных областях — до +27 градусов.

Практически на всей территории Украины температура воздуха днем будет колебаться в районе +22-24 градусов. В Сумской области +20-22 градуса. Ночью на западе и востоке страны температура воздуха опуститься до +8-10 градусов, в центральных областях - +10-12 градусов.

Прогноз погоды на 9 сентября Укргидрометцентр

В южных областях температура воздуха днем прогреется до +24-27 градусов, ночью +10-12.

В столице сегодня переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем составит +22-24, а ночью - +10-12.

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Курсы валют

Официальный курс доллара на 9 сентября НБУ установил на уровне 27,80 грн, евро — 32,79 грн, российский рубль — 0,364 грн.

Поэтому по сравнению с предыдущим рабочим днем курс доллара вырос на 5 коп. Евро подешевел на 1 коп.

Цены на топливо

По состоянию на утро 9 сентября, средние цены на бензин, газ и дизельное топливо в Киеве, по информации "Укрнет"составляют, в грн: