Нехватка воды в Крыму, задержание активистов в Минске и презентация новинок от Apple: Главное на утро 9 сентября
Начался очередной рабочий день, поэтому актуализируем главные новости на утро среды
Накануне вечером неспокойно было в столице Беларуси — там состоялся очередной протест. Правоохранители задержали несколько десятков активистов. И стало известно, где находится соратница оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской Мария Колесникова.
Также стоит отметить, что проблема нехватки воды в Крыму может быть создана искусственно.
А для ценителей продукции компании Apple хорошая новость - вскоре состоится презентация новинок.
Об этих и других событиях рассказываем подробнее.
Ситуация в Беларуси
Во вторник, 8 сентября, в Минске сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали более 40 человек, участвовавших в акции поддержки члена Координационного Совета Беларуси Марии Колесниковой.
Сейчас в Беларуси на свободе остаются лишь два члена президиума Координационного совета - Максим Знак и Светлана Алексиевич.
Белорусский оппозиционер, член президиума Координационного совета Мария Колесникова находится в Госпогранкомитете Беларуси.
А тем временем СМИ сообщили, что власти Беларуси представили ОБСЕ и Москве свой вариант урегулирования политического кризиса, который продолжается в стране после проведения президентских выборов 9 августа.
Нехватка воды в Крыму
В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины считают, что проблема водного дефицита в Крыму создана искусственно оккупационными властями, а воды на полуострове достаточно для нужд граждан.
В Крыму подразделение российских трубопроводных войск ниже Белогорского водохранилища перекрыло земляной плотиной реку Биюк-Карасу, в результате чего образовался пруд, из которого военнослужащие России начали качать воду в Симферополь.
Пандемия коронавируса в Украине и мире
В Украине по состоянию на утро выявлено 140 479 случаев заболевания коронавирусом, из них 63 546 человек выздоровели, 2 934 — умерли.
В мире по состоянию на утро 9 сентября выявлено 27 740 264 случаев коронавируса из них 19 833 287 человек выздоровели, 901 871 — умерли.
А тем временем Турция анонсировала новые карантинные ограничения из-за роста количества заражений - отдыхающие теперь будут носить маски на пляже.
Одна из девяти компаний по производству вакцины AstraZeneca, которая находится на завершающей стадии проверки, заявила о прекращении испытание препарата от коронавируса из-за "потенциально непонятной болезни" добровольца.
Новинки от Apple
Компания Apple анонсировала презентацию новинок - она состоится 15 сентября в 20:00 по киевскому времени.
Предполагается, что компания покажет на осенней презентации новые iPhone. Также в сентябре Apple может представить новое поколение умных часов Apple Watch и свежую версию операционной системы iOS 14.
Сбой в работе Google
В ряде стран пользователи столкнулись со сбоем в работе сервисов Google и Google Drive. Перебои начались около шести часов вечера во вторник, 8 сентября.
Наибольшее количество неполадок зафиксировано в США, Франции, Великобритании, России, Испании.
Ситуация на Донбассе
Прошедшие сутки на Донбассе сохранялся режим полного прекращения огня. С начала текущих суток, 9 сентября, обстрелов со стороны НВФ не зафиксировано.
В то же время, вчера, во время проведения инженерных работ в тылу украинских позиций двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили боевое травмирование от взрыва мины ПМН-2.
Погода на 9 сентября
В Укргидрометцентре сообщили, что сегодня осадков не предвидится, а самая высокая температура будет в южных областях — до +27 градусов.
Практически на всей территории Украины температура воздуха днем будет колебаться в районе +22-24 градусов. В Сумской области +20-22 градуса. Ночью на западе и востоке страны температура воздуха опуститься до +8-10 градусов, в центральных областях - +10-12 градусов.
В южных областях температура воздуха днем прогреется до +24-27 градусов, ночью +10-12.
В столице сегодня переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем составит +22-24, а ночью - +10-12.
Курсы валют
Официальный курс доллара на 9 сентября НБУ установил на уровне 27,80 грн, евро — 32,79 грн, российский рубль — 0,364 грн.
Поэтому по сравнению с предыдущим рабочим днем курс доллара вырос на 5 коп. Евро подешевел на 1 коп.
Цены на топливо
По состоянию на утро 9 сентября, средние цены на бензин, газ и дизельное топливо в Киеве, по информации "Укрнет"составляют, в грн:
- Бензин А-98 – 30,48
- Бензин А-95 – 22,09
- Бензин А-92 – 20,77
- ДТ – 21,05
- Газ – 11,91