Не сжечь дом и не подорвать здоровье: Топ советов от специалистов, как отметить новогодние праздники без ущерба

Новый год и Рождество могут принести как множество приятных моментов, так и огорчений

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До нового, 2021 года осталось буквально несколько часов. Кто-то еще украшает елку и покупает подарки, кто-то готовит традиционные новогодние салаты, а кто-то собирает чемоданы в путешествие. Но все мы хотим встретить Новый год весело, интересно и без досадных происшествий.

ZIK собрал самые актуальные советы экспертов, как безопасно отпраздновать Новый год и Рождество и избежать неприятных моментов.

Как украсить дом и не сжечь его

Один из традиционных атрибутов Нового года – гирлянды. Среди чрезвычайно большого многообразия можно выбрать любые и украсить елку, окна, крышу дома и так далее. Однако стоит помнить основные правила установки новогодних елок, эксплуатации гирлянд и пиротехнических изделий.

Новогодняя елка добавляет атмосферы праздника Pixabay.com

По словам заместителя начальника Управления пожарной безопасности ГСЧС Александра Чекрыгина, статистика свидетельствует, что в период новогодних и рождественских праздников значительно возрастает количество пожаров, вызванных неправильной эксплуатацией пиротехнических изделий и электрогирлянд низкого качества или же вообще несертифицированных. В частности, в течение трех зимних месяцев 2019-2020 года в результате неосторожного обращения с пиротехникой возникло 18 пожаров (11 из которых ночью 1 января 2020-го).

Специалисты ГСЧС озвучили основные правила установки украшенной елки:

елку необходимо устанавливать на устойчивой основе, чтобы ветви не касались стен и потолка и были на безопасном расстоянии от электроприборов;

на елку запрещается устанавливать свечи, бенгальские огни и украшать ее легковоспламеняющимися материалами.

Кроме того, спасатели подчеркивают, что покупать необходимо лишь сертифицированные пиротехнические изделия, проверив упаковку на отсутствие дефектов.

Как найти жилье для празднования и не наткнуться на мошенников

Если площадь жилья не позволяет собрать много гостей или хочется поехать отпраздновать Новый год или Рождество в другой город, можно снять дом. Однако при аренде квартиры или дома можно наткнуться на мошенников.

Чтобы обезопасить себя и не испортить праздничное настроение, правоохранители посоветовали:

искать и бронировать жилье только на официальных веб-ресурсах;

лучше всего пользоваться услугами риелторских фирм, а не частных лиц;

вас должно насторожить, если жилье стоит очень дешево – таким образом аферисты, злоупотребляя доверием, "продают" вам несуществующее или уже занятое жилье;

не соглашаться на предоплату - по возможности выбирайте вариант оплаты услуг после их предоставления;

бронировать жилье заранее;

изучать историю и отзывы относительно арендодателя, проверять его данные - номера телефонов, банковские карты, на которые вас просят прислать предоплату, и тому подобное.

В Национальной полиции Львовской области рассказали: "Туристы из других областей планируют встретить праздники во Львове, а львовяне и жители области ищут жилье в Карпатах и других регионах. К сожалению, в это время активируются и так называемые черные риелторы. Одними из наиболее популярных квартирных афер является предложение аренды несуществующих апартаментов или сдача квартиры нескольким клиентам одновременно. Бывает и такое, что мошенники берут предоплату или просят оплатить полную стоимость жилья, а потом исчезают".

Поэтому стоит прислушаться к советам специалистов.

Как безопасно путешествовать во время пандемии

Хотя темпы распространения коронавируса в мире не уменьшаются, все же страны открыты для туристов. И немало людей отправятся в путешествие на новогодне-рождественские праздники.

Более 5 тысяч украинцев будут путешествовать в новогоднюю ночь Фото из открытых источников

Чтобы уменьшить риск заболеть коронавирусом, нужно соблюдать правила безопасности. В Центре общественного здоровья порекомендовали перед поездкой проверить местные ограничения в пункте назначения, а также требования по пересечению границы и тестированию Также стоит узнать и уровень заболеваемости в пункте назначения.

Во время путешествия в Миинздраве призывают носить маску и соблюдать физическую дистанцию, избегать контактов с больными людьми, мыть руки с мылом или использовать дезинфицирующие средства для рук на спиртовой основе, избегать прикосновений к лицу немытыми руками.

Кроме того, украинцам советуют взять с собой достаточное количество запасных масок и дезинфицирующих средств. При этом стоит отложить или отменить путешествие, если есть симптомы COVID-19, в частности, лихорадка, кашель, боль в горле и тому подобное.

В случае ухудшения самочувствия во время путешествия в Минздраве говорят о необходимости сообщить об этом экипажу и немедленно обратиться за медицинской помощью. Если же симптомы проявились в течение 14 дней после возвращения, надо немедленно обратиться к врачу.

Как безопасно обращаться с салютами

Особенно стоит обратить внимание на фейерверки – хотя их использование запрещено в Украине, однако без них все же не обходятся праздники. Если отказаться от праздничного салюта нельзя, стоит придерживаться следующих рекомендаций:

Покупать фейерверки, салюты и петарды только в специализированных точках продажи и требовать у продавцов сертификат качества. Китайская праздничная пиротехника, которой ныне заполнены стихийные рынки, давно потеряла былое величие и превратилась в синоним некачественного и опасного товара.

Не использовать фейерверки и салюты с дефектами, четко соблюдать инструкцию, не давать играть с ними детям.

Запускать пиротехнические изделия можно только в трезвом состоянии и без сигареты во рту. Фейерверки следует запускать на расстоянии не менее 100 м от зданий.

Поджигая фейерверк, не наклоняться над ним, нужно отойти на безопасное расстояние. Когда салют сработал, не стоит подходить к нему сразу, лучше подождать несколько минут. Если он не сработал, не подходить к нему по меньшей мере в течение 10 минут, потому что есть большая вероятность запоздалого взрыва.

И стоит помнить, что запрещено запускать петарды, фейерверки, ракеты с балконов или в закрытых помещениях.

Эти простые правила могут уберечь от нанесения вреда здоровью, увечья и даже смерти.

Как не переесть и не перепить в новогоднюю ночь

Встреча Нового года часто сопровождается большим и богатым застольем и трудно удержаться, чтобы не попробовать всех угощений. От такого празднования наутро могут возникнуть проблемы с желудком.

В Центре общественного здоровья МОЗ Украины дали несколько советов, как избежать дискомфорта после новогоднего застолья. Главный секрет – подавать на стол блюда постепенно. "Начинать трапезу можно с овощных салатов, затем можно подавать сыр и рыбу, потом вы подаете основное блюдо, где уже есть белок, который переваривается очень медленно, поэтому его нужно подавать позже - после хлеба, после рыбки, после овощей. И уже после основного блюда можно подавать мясные нарезки. А сладенькое подавать в самом конце - это стимулирует наше пищеварение. Есть много сладкого нехорошо, но все равно завершить трапезу десертом - всегда прекрасно", - пояснила специалист Центра Наталья Усенко.

Эксперты советуют украинцам заправлять новогодние салаты сразу перед подачей на стол Фото из открытых источников

Если же не удалось пробовать блюда ограниченно и наутро возникли неприятные ощущения, эксперты посоветовали привести в порядок кислотно-щелочной баланс с помощью сухофруктов. Употребление сырых сухофруктов из яблок, моркови и апельсинов благодаря наличию большого количества пищевых волокон поможет ускорить выведение продуктов разложения. Кроме того, пищевые волокна улучшают пищеварение.

Лучший продукт для очищения ЖКТ – капуста, она чистит кишечник и выводит из организма токсины и тяжелые металлы.

Если переели жирных продуктов, то можно выпить пару чашек зеленого чая, который поможет ускорить расщепление жиров и устранить ощущение тяжести в животе. Напиток должен быть не очень горячим и не холодным. Теплое питье помогает ускорить выведение продуктов распада из организма.

После злоупотребления сладким может появиться тошнота и недомогание из-за повышения уровня сахара в крови. Чтобы нормализовать его, необходимо отказаться от быстрых углеводов на некоторое время и провести небольшую разгрузку, есть каши на воде, несахаристые овощи и фрукты.

Чрезмерное употребление алкоголя – еще одна проблема во время праздников. Лучшее лекарство от похмелья – хороший сон. Если отоспаться нет возможности, то нужно постараться выпить побольше воды, чтобы вывести токсины из организма. В воду можно добавить немного сахара, а вот от кофе и чая лучше отказаться, отдав предпочтение ромашковому чаю или отвару шиповника. Для восстановления водно-солевого баланса можно выпить немного рассола.

Если сильно досаждает тошнота, то можно выпить немного томатного сока с солью и перцем; растереть докрасна уши, что улучшит приток крови к голове и облегчит состояние. От головной боли избавит таблетка аспирина или цитрамона. Можно также натереть виски кусочком лимона или приложить к вискам сырой картофель, нарезанный кружочками.

Если тошноты нет, то можно выпить немного нежирного мясного бульона и погулять на свежем воздухе. Поступление кислорода позволит избавиться от интоксикации, а ходьба усилит кровоток, что ускорит процесс вывода вредных веществ.