Не гречкой единой: Какие страны и почему запретили экспорт продуктов на время коронавируса

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Многие мировые страны закрыли свои границы не только для людей, но и для торговли

Прошло более трех недель карантина и паника по поводу гречки скатилась вниз – этот желанный продукт отечественного производства есть на полках, и не стоит волноваться, что он куда-то исчезнет. Правда, будет дорожать. Это произойдет из-за того, что люди, поддаваясь панике, собственным прогнозам или настроениям соседей и родственников, сейчас покупают продуктов больше, чем обычно. Это факт. Такая ситуация сложилась по всему миру. В связи с этим правительства многих стран запретили продавать за границу ряд продуктов, определенных как необходимые. Мы решили разобраться, какие страны временно запретили экспорт некоторых продуктов, и зачем они это сделали.

Продовольственная безопасность прежде всего – где в мире остановили экспорт продуктов

Страны якобы поддерживают друг друга в борьбе с пандемией коронавируса и призывают не ограничивать передвижение продуктов питания. Но каждый решил, что в первую очередь необходимо оставить самое необходимое для себя.

Украина. Из-за востребованности, которая неизвестно откуда берется в сложных ситуациях, с начала карантина гречки в Украине купили на 15% больше, чем всегда. Логично, что ее стоимость на фоне спроса выросла - и тоже на 15%. Несмотря на яростный внутренний спрос, 2 апреля Кабмин решил запретить экспорт этой крупы до 1 июля 2020 года – для защиты внутреннего рынка.

А в марте из Украины запретили вывозить спирт, потому что его направили на производство дефицитных санитайзеров.

Казахстан, Россия, Армения, Беларусь, Кыргызстан. Эти страны, имея общие внешние таможенные границы, объединены в Евроазийское экономическое сообщество, и придерживаются практически идентичной экономической политики. 31 марта эти страны запретили до 30 июня вывоз за пределы ЕврАзЭС ряда продуктов: репчатого лука, чеснока, репы, ржи, риса, гречихи, проса, крупы, муки грубого помола, шлифованной гречки, готовых продуктов из гречки, соевых бобов и семечек.

Официальное объяснение – стремление обеспечить население необходимыми товарами на период пандемии. Интересно, что Беларусь запретила экспортировать гречку, лук и чеснок даже за собственные границы.

Сербия. В середине марта сербское правительство на месяц официально запретило вывозить медицинские и продовольственные товары: пшеничную муку, подсолнечное масло, сахар.

Вьетнам. С 24 марта власть заявила, что не будет заключать новых договоров на продажу риса за границу. Еще в январе страна экспортировала свой главный продукт так активно, что его продажи выросли на 27%.

Камбоджа. Эта страна поступила аналогично – 30 марта объявила о запрете экспорта риса. Дата завершения этого запрета пока неизвестна.

Германия. Страна оперативно запретила продавать за границу медицинское оборудование и гигиенические материалы. На такой шаг власть пошла, несмотря на правила Европейского Союза в отношении свободного перемещения товаров.

Да и сам Евросоюз издал подобный запрет – продажа фильтрующих масок, защитных очков и спецодежды за пределы ЕС возможна исключительно по особому разрешению.

А тем временем Северная Македония запретила вывозить пшеницу и муку, а Таиланд – яйца (до 30 апреля). На самом деле эти меры являются скорее самоуспокоением – мол, у нас в стране все будет в порядке по крайней мере с продуктами питания, голода не будет. К тому же такие шаги позволяют властной верхушке продемонстрировать своим гражданам, что ситуация с продовольствием под контролем.

Последствия остановки экспорта товаров

Из-за пандемии коронавируса и рецессии, в которую входит мировая экономика, Мировая организация торговли (ВТО) прогнозирует ее падение на 13–32%. А мировой уровень реального ВВП может сократиться от 2,5% до 8,5%. Запрет экспорта также подтолкнет развитие такого сценария, так что объемы торговли в 2020 году сократятся в десятки раз.

В ВТО осторожно озвучивают наиболее неутешительный за последние десятилетия прогноз. Вероятно, экономический спад превысит снижение, которое фиксировалось во время всемирного финансового кризиса 2008-2009 годов.

А запрет на экспорт тех или иных товаров приведет к тому, что уже после карантина – летом и осенью их стоимость будет беспрецедентно высокой. Простой экономики каждой из стран, взятых в отдельности, нарушение логистических связей и сбой цепочки формирования стоимости сыграют свою роль – цены на экспортируемые товары уже никогда не будут такими, как в 2019 году.