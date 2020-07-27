Нарушение перемирия на Донбассе, экстренное заседание ВОЗ и гибель коммунальщиков в Харькове: Главное за 27 июля

Началась новая рабочая неделя, и это хороший повод выяснить, какие новости принес украинцам понедельник

Ситуация на Донбассе Фото из открытых источников

С сегодняшнего дня на Донбассе должно начаться полное прекращение огня, однако украинские военные сообщили о минимум двух обстрелах со стороны НВФ. А тем временем в Минобороны объяснили, какие действия для военных с 27 июля запрещены.

Среди прочего — в Харькове при проведении ремонтных работ погибли четверо коммунальщиков.

Об актуальных новостях понедельника 27 июля рассказываем подробнее.

Новое перемирие на Донбассе

Сегодня в полночь вступили в силу договоренности о полном прекращении огня на Донбассе. Это подтвердили в штабе ООС. Однако уже после обеда командующий Объединенными силами Владимир Кравченко сообщил, что незаконные вооруженные формирования дважды нарушили режим "полного прекращения огня" на Донбассе.

Ситуация на Донбассе Фото из открытых источников

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не может выступать как гарант соблюдения режима прекращения огня на Донбассе, поскольку не является участником этого конфликта.

Гибель коммунальщиков в Харькове

На проспекте Гагарина в Харькове во время ремонтных работ погибли четверо коммунальщиков — одна женщина и трое мужчин. По предварительной информации, они задохнулись газами во время проведения ремонтных работ в колодце.

Информацию о происшествии внесли в Единый реестр, полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Ситуация с коронавирусом обостряется

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия коронавируса COVID-19 в мире усиливается. Он собирает чрезвычайную комиссию, чтобы оценить ситуацию.

Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус Фото из открытых источников

А тем временем американская компания Moderna, которая занимается разработкой своей вакцины от коронавируса вместе с Национальными институтами здравоохранения США, объявила о начале следующего этапа клинических испытаний, в которых примут участие 30 тысяч волонтеров. Это является самым масштабным в мире исследованием вакцины от COVID-19.

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ЧС на северной границе Израиля

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о чрезвычайной ситуации на северной границе. Она была объявлена в связи с перестрелкой на границе Ливана и Израиля.

В 15:31 пресс-служба ЦАХАЛ сообщила об "инциденте в сфере безопасности" в районе горы Дов на границе с Ливаном. Отмечалось, что со стороны Ливана боевики "Хизбаллы" в сторону израильских военных выпустили противотанковую ракету.

Новый ответственный за Украину во Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон завершил формирование правительства и заменил ответственного за Украину. Им стал 37-летний Клеман Бон.

Должность госсекретаря МИД Франции по вопросам Европы предусматривает большое влияние на формирование европейской политики президента, от переговоров по Brexit до реформы еврозоны. В частности, госсекретарь отвечает и за политику в отношении Украины.

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Цена на золото превысила исторический максимум

Сегодня цена на золото обновила исторический максимум. Так, цена августовского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex достигла 1927,3 доллара за унцию.

Предыдущий абсолютный рекорд был установлен в сентябре 2011 года и составил около 1921 доллара за унцию золота.

Умерла звезда "золотого века" Голливуда Оливия де Гевилленд

В 104 года в Париже умерла актриса и звезда "золотого века" Голливуда Оливия де Гевилленд. За свою карьеру она сыграла почти в 50 фильмах. Однако широкую известность ей принесла роль Мелани Гамильтон в кинокартине "Унесенные ветром" 1939 года, за которую она была номинирована на "Оскар".

Видео дня

Одновременно на официальном YouTube-канале ZIK больше всего внимание зрителей привлекло видео о подробностях взрыва в жилом доме на Подоле.

Обсуждение дня

Тем временем на официальной странице ZIK в Facebook читатели активно комментировали новость о прощании с погибшим трехлетним Мусой Сулеймановым - сыном политзаключенного Сулейманова.

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Вместо бонуса

Кроме того, сегодня на ZIK.ua получилось несколько крупных материалов. Предлагаем обратить на них внимание:

Июльские звездные дожди: 28 июля – пик звездопада Дельта-Акварид

Соцпомощь по-новому: Почему Кабмин изменил правила начисления средств гражданам и кому их придется вернуть

Перемирие на Донбассе: Как договорились о прекращении огня и при чем здесь разговор Зеленского с Путиным