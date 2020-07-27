Нарушение перемирия на Донбассе, экстренное заседание ВОЗ и гибель коммунальщиков в Харькове: Главное за 27 июля
Началась новая рабочая неделя, и это хороший повод выяснить, какие новости принес украинцам понедельник
С сегодняшнего дня на Донбассе должно начаться полное прекращение огня, однако украинские военные сообщили о минимум двух обстрелах со стороны НВФ. А тем временем в Минобороны объяснили, какие действия для военных с 27 июля запрещены.
Среди прочего — в Харькове при проведении ремонтных работ погибли четверо коммунальщиков.
Об актуальных новостях понедельника 27 июля рассказываем подробнее.
Новое перемирие на Донбассе
Сегодня в полночь вступили в силу договоренности о полном прекращении огня на Донбассе. Это подтвердили в штабе ООС. Однако уже после обеда командующий Объединенными силами Владимир Кравченко сообщил, что незаконные вооруженные формирования дважды нарушили режим "полного прекращения огня" на Донбассе.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не может выступать как гарант соблюдения режима прекращения огня на Донбассе, поскольку не является участником этого конфликта.
Гибель коммунальщиков в Харькове
На проспекте Гагарина в Харькове во время ремонтных работ погибли четверо коммунальщиков — одна женщина и трое мужчин. По предварительной информации, они задохнулись газами во время проведения ремонтных работ в колодце.
Информацию о происшествии внесли в Единый реестр, полиция выясняет обстоятельства происшествия.
Ситуация с коронавирусом обостряется
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия коронавируса COVID-19 в мире усиливается. Он собирает чрезвычайную комиссию, чтобы оценить ситуацию.
А тем временем американская компания Moderna, которая занимается разработкой своей вакцины от коронавируса вместе с Национальными институтами здравоохранения США, объявила о начале следующего этапа клинических испытаний, в которых примут участие 30 тысяч волонтеров. Это является самым масштабным в мире исследованием вакцины от COVID-19.
ЧС на северной границе Израиля
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о чрезвычайной ситуации на северной границе. Она была объявлена в связи с перестрелкой на границе Ливана и Израиля.
В 15:31 пресс-служба ЦАХАЛ сообщила об "инциденте в сфере безопасности" в районе горы Дов на границе с Ливаном. Отмечалось, что со стороны Ливана боевики "Хизбаллы" в сторону израильских военных выпустили противотанковую ракету.
Новый ответственный за Украину во Франции
Президент Франции Эмманюэль Макрон завершил формирование правительства и заменил ответственного за Украину. Им стал 37-летний Клеман Бон.
Должность госсекретаря МИД Франции по вопросам Европы предусматривает большое влияние на формирование европейской политики президента, от переговоров по Brexit до реформы еврозоны. В частности, госсекретарь отвечает и за политику в отношении Украины.
Цена на золото превысила исторический максимум
Сегодня цена на золото обновила исторический максимум. Так, цена августовского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex достигла 1927,3 доллара за унцию.
Предыдущий абсолютный рекорд был установлен в сентябре 2011 года и составил около 1921 доллара за унцию золота.
Умерла звезда "золотого века" Голливуда Оливия де Гевилленд
В 104 года в Париже умерла актриса и звезда "золотого века" Голливуда Оливия де Гевилленд. За свою карьеру она сыграла почти в 50 фильмах. Однако широкую известность ей принесла роль Мелани Гамильтон в кинокартине "Унесенные ветром" 1939 года, за которую она была номинирована на "Оскар".
Видео дня
Одновременно на официальном YouTube-канале ZIK больше всего внимание зрителей привлекло видео о подробностях взрыва в жилом доме на Подоле.
Обсуждение дня
Тем временем на официальной странице ZIK в Facebook читатели активно комментировали новость о прощании с погибшим трехлетним Мусой Сулеймановым - сыном политзаключенного Сулейманова.
Вместо бонуса
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