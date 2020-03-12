Нападение на Сивохо, автоматическая фиксация нарушений ПДД и первый день карантина в Украине: Главное за 12 марта
День заканчивается и стоит упомянуть актуальные события четверга, 12 марта
Сегодня состоялось несколько презентаций новых программ, одна из которых вызвала негативную реакцию у активистов. Так, советник секретаря СНБО Сергей Сивохо намеревался презентовать программу установления мира на Донбассе, но националисты сорвали мероприятие и немного потолкали самого докладчика.
Среди других важных событий – первый день карантина в Украине прошел относительно спокойно, паники не наблюдается, однако количество подозрений относительно инфицирования увеличивается и они фиксируются не только в западных областях.
Об этих и других актуальных новостях четверга рассказываем подробнее.
Нападение на Сивохо
В четверг, 12 марта советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления оккупированных территорий Донбасса Сергей Сивохо презентовал платформу Национального примирения.
Во время презентации националисты перекрывали вход и срывали мероприятие. Произошла потасовка, в результате которой Сивохо упал.
Активисты заявили, что хотели услышать от него то, как он видит возвращение мира на Донбассе, но ни одного ответа не услышали.
Блогер Анатолий Шарий сообщил, что у большинства задержанных за нападение на советника секретаря СНБО Сергея Сивохо были с собой "стволы".
Сам Сивохо убежден, что срыв презентации Национальной платформы примирения представителями Нацкорпуса показывает факт того, что не все в Украине хотят мира.
Обеспечение безопасности дорожного движения в Украине
Сегодня состоялась презентация системы фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что в Киеве установлены 20 камер автоматической фиксации нарушений ПДД. К 1 мая в Киевской области будет установлено еще 30 камер.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что системы автофиксации нарушений ПДД должны быть установлены по всей Украине, а не только в Киеве.
Коронавирус в Украине
В Украине действует карантин, а лицам, которые будут нарушать его режим, будут угрожать штрафы или уголовная ответственность. Украина также рассматривает возможность ограничения авиасообщения с Германией и Францией из-за пандемии коронавируса.
При этом "Укрпочта" продолжает работать в обычном режиме, несмотря на введенные превентивные меры.
В Бердянском порту находится судно под флагом Коморских островов, пассажиры которого имеют признаки заражения коронавирусом.
Также сообщили, что в Украине зарегистрирован один лабораторно подтвержденный случай COVID-19 и зафиксировано новое подозрение на коронавирус.
Тем временем Украина готовится ко второй волне эвакуации украинцев из Китая. К тому же, в Украину вернулись 2 граждан с лайнера Grand Princess, который был изолирован из-за коронавируса.
Результаты заседания ТКГ в Минске
На очередном заседании Трехсторонней контактной группы в Минске стороны достигли договоренностей по вопросу обмена удерживаемыми лицами.
Стороны также договорились о: вопросе разведения сил и средств, вопросе одновременного открытия КПВВ в населенном пункте Золотое и населенном пункте Счастье и вопросе введения Консультативного совета.
Задержание подозреваемого в похищении активистов Евромайдана
В Украине в четверг, 12 марта задержали подозреваемого в участии в похищении активистов Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого в 2014 году.
По информации следствия, подозреваемый в 2014 году вошел в преступную группу из 9 "титушок", организованной для похищения и запугивания активных участников Евромайдана и препятствия мирным акциям протеста.
Превентивные мероприятия распространения коронавируса в мире
Европейские представители заявили, что не ожидали, что США введут запрет на въезд в страну из-за распространения коронавируса и что это "в значительной степени ошеломило их".
Из-за пандемии коронавируса COVID-2019 крупнейшие баскетбольные и теннисные ассоциации отложили проведение своих турниров.
Министерство здравоохранения Греции подтвердило первый смертельный случай от коронавируса. Об аналогичной ситуации сообщили в Польше.
Во Франции зарегистрированы 15 новых случаев смерти от коронавируса COVID-19.
Китайский эпидемиолог сообщил, что пандемия Covid 2019 в мире может продолжаться до июня, если все страны будут придерживаться рекомендаций ВОЗ.
Когда укрепится гривня
Заместитель председателя НБУ Олег Чурий отметил, что валютные колебания в Украине будут зависеть от того, как быстро стихнет паника, вызванная новостями о коронавирусе.
Видео дня
Тем временем на официальном Youtube-канале ZIK больше всего просмотров получил ролик – комментарий Анатолия Шария относительно нападения на Сивохо.
Обсуждение дня
Одновременно на официальной странице ZIK в Facebook активно комментировали информацию о необходимости Святослава Вакарчука сдать мандат, а фракции – прокомментировать его офшоры и отмывание нелегальных доходов.