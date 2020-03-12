Нападение на Сивохо, автоматическая фиксация нарушений ПДД и первый день карантина в Украине: Главное за 12 марта

День заканчивается и стоит упомянуть актуальные события четверга, 12 марта

УНИАН

Сегодня состоялось несколько презентаций новых программ, одна из которых вызвала негативную реакцию у активистов. Так, советник секретаря СНБО Сергей Сивохо намеревался презентовать программу установления мира на Донбассе, но националисты сорвали мероприятие и немного потолкали самого докладчика.

Среди других важных событий – первый день карантина в Украине прошел относительно спокойно, паники не наблюдается, однако количество подозрений относительно инфицирования увеличивается и они фиксируются не только в западных областях.

Об этих и других актуальных новостях четверга рассказываем подробнее.

Нападение на Сивохо

В четверг, 12 марта советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления оккупированных территорий Донбасса Сергей Сивохо презентовал платформу Национального примирения.

Во время презентации националисты перекрывали вход и срывали мероприятие. Произошла потасовка, в результате которой Сивохо упал.

Нападение на Сергея Сивохо Украинские Новости

Активисты заявили, что хотели услышать от него то, как он видит возвращение мира на Донбассе, но ни одного ответа не услышали.

Блогер Анатолий Шарий сообщил, что у большинства задержанных за нападение на советника секретаря СНБО Сергея Сивохо были с собой "стволы".

Сам Сивохо убежден, что срыв презентации Национальной платформы примирения представителями Нацкорпуса показывает факт того, что не все в Украине хотят мира.

Обеспечение безопасности дорожного движения в Украине

Сегодня состоялась презентация системы фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что в Киеве установлены 20 камер автоматической фиксации нарушений ПДД. К 1 мая в Киевской области будет установлено еще 30 камер.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что системы автофиксации нарушений ПДД должны быть установлены по всей Украине, а не только в Киеве.

Коронавирус в Украине

В Украине действует карантин, а лицам, которые будут нарушать его режим, будут угрожать штрафы или уголовная ответственность. Украина также рассматривает возможность ограничения авиасообщения с Германией и Францией из-за пандемии коронавируса.

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к жителям столицы с заявлением, что с 12 марта в городе начинает действовать карантин, чтобы предовратить распространение коронавируса kiev.informator.ua

При этом "Укрпочта" продолжает работать в обычном режиме, несмотря на введенные превентивные меры.

В Бердянском порту находится судно под флагом Коморских островов, пассажиры которого имеют признаки заражения коронавирусом.

Также сообщили, что в Украине зарегистрирован один лабораторно подтвержденный случай COVID-19 и зафиксировано новое подозрение на коронавирус.

Тем временем Украина готовится ко второй волне эвакуации украинцев из Китая. К тому же, в Украину вернулись 2 граждан с лайнера Grand Princess, который был изолирован из-за коронавируса.

Результаты заседания ТКГ в Минске

На очередном заседании Трехсторонней контактной группы в Минске стороны достигли договоренностей по вопросу обмена удерживаемыми лицами.

Стороны также договорились о: вопросе разведения сил и средств, вопросе одновременного открытия КПВВ в населенном пункте Золотое и населенном пункте Счастье и вопросе введения Консультативного совета.

Задержание подозреваемого в похищении активистов Евромайдана

В Украине в четверг, 12 марта задержали подозреваемого в участии в похищении активистов Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого в 2014 году.

По информации следствия, подозреваемый в 2014 году вошел в преступную группу из 9 "титушок", организованной для похищения и запугивания активных участников Евромайдана и препятствия мирным акциям протеста.

Превентивные мероприятия распространения коронавируса в мире

Европейские представители заявили, что не ожидали, что США введут запрет на въезд в страну из-за распространения коронавируса и что это "в значительной степени ошеломило их".

Из-за пандемии коронавируса COVID-2019 крупнейшие баскетбольные и теннисные ассоциации отложили проведение своих турниров.

Министерство здравоохранения Греции подтвердило первый смертельный случай от коронавируса. Об аналогичной ситуации сообщили в Польше.

Южнокорейские солдаты распыляют дезинфицирующее средство в качестве меры предосторожности против распространения нового коронавируса в Сеуле EPA-EFE

Во Франции зарегистрированы 15 новых случаев смерти от коронавируса COVID-19.

Китайский эпидемиолог сообщил, что пандемия Covid 2019 в мире может продолжаться до июня, если все страны будут придерживаться рекомендаций ВОЗ.

Когда укрепится гривня

Заместитель председателя НБУ Олег Чурий отметил, что валютные колебания в Украине будут зависеть от того, как быстро стихнет паника, вызванная новостями о коронавирусе.

Видео дня

Тем временем на официальном Youtube-канале ZIK больше всего просмотров получил ролик – комментарий Анатолия Шария относительно нападения на Сивохо.

Обсуждение дня

Одновременно на официальной странице ZIK в Facebook активно комментировали информацию о необходимости Святослава Вакарчука сдать мандат, а фракции – прокомментировать его офшоры и отмывание нелегальных доходов.