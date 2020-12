Нападение на мэра Броваров, новый стандарт дошкольного воспитания и прощание с Геннадием Кернесом: Актуальное на утро 23 декабря

Вторник и утро среды выдались относительно спокойными в информационном плане

Геннадий Кернес умер от осложнений коронавируса в немецкой больнице после длительного лечения Фото из открытых источников

Сегодня в Харькове похоронят главу города Геннадия Кернеса. Он умер 17 декабря от осложнений, вызванных коронавирусом. Церемония захоронения началась в 7:00.

Среди прочего стоит отметить, что на днях на дом мэра Броваров Игоря Сапожко напали 5 вооруженных людей.

А в Украине продолжают реформу образования – утвердили обновленный стандарт для обучения дошкольников.

О главных новостях на утро 23 декабря рассказываем подробнее.

Нападение на мэра Броваров

Накануне стало известно, что в ночь на вторник в Бориспольском районе Киевской области неизвестные ограбили дом мэра Броваров Игоря Сапожко и избили его. Он рассказал, что на его дом напали 5 вооруженных мужчин в доме в этот момент находилась его семья – жена и 9-летний сын.

Мэр Киева Виталий Кличко обратился в правоохранительные органы оперативно и открыто расследовать дело о нападении на мэра Броваров.

Похороны Кернеса

Сегодня в Харькове в 7:00 началось прощание с мэром города Геннадием Кернесом. Его отпели в Благовещенском соборе, а с 9:00 до 13:00, горожане смогут проститься лично в Оперном театре. Захоронение запланировано на кладбище №2 ориентировочно в 13:30.

Геннадий Кернес Фото из открытых источников

А между тем в Раде предусматривают, что перевыборы мэра Харькова могут состояться либо в последнее воскресенье марта, либо в последнее воскресенье октября 2021 года.

Новый стандарт дошкольного воспитания

Коллегия Министерства образования 21 декабря одобрила новую редакцию Базового компонента дошкольного образования, что должно продолжить реформу дошкольного образования и обеспечить преемственность между дошкольным образованием и школой.

Обновленный стандарт дошкольного образования определяет требования к обязательным компетенциям и результатам образования ребенка дошкольного возраста (6-7 лет). Кроме этого, документ описывает условия, при которых они могут быть достигнуты в соответствии с международными стандартами качества образования.

Новый порядок учета доходов и расходов для ФЛП

С 1 января 2021 года для физических лиц изменится порядок ведения учета доходных и расходных статей.

ФЛП на общей системе налогообложения и физлица, которые занимаются независимой профессиональной деятельностью, обязаны будут вести учет доходов и расходов по установленной форме в бумажном или электронном виде, в частности, через Электронный кабинет. Изменения коснутся и ФЛП первой, второй и третьей групп.

Довыборы в Раду

Центральная избирательная комиссия назначила на 28 марта промежуточные выборы народного депутата в одномандатном избирательном округе №50 Донецкой области после того, как внефракционный нардеп Руслан Требушкин сложил полномочия.

Промежуточные выборы в указанном округе назначены на воскресенье, 28 марта 2021 года. В то же время избирательный процесс этих промежуточных выборов начинается за 60 дней до дня выборов, а именно 27 января 2021 года.

Новые правила продажи некоторых лекарств

Министерство здравоохранения Украины с апреля 2021 года планирует ввести продажу антибиотиков исключительно по электронными рецептами. Сначала они начнут работать с инсулинами, с препаратами для иммуносупрессии (искусственное угнетение иммунитета, - ред.) и наркосодержащими препаратами. А следующим шагом будут антибиотики исключительно по электронному рецепту.

Фото из открытых источников

Сейчас ведомство ужесточает контроль продажи лекарств в аптеках.

Новый заместитель руководителя ОП

Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя главы Офиса президента Юлию Ковалив, а на ее место назначили Юлия Свириденко.

Юлия Свириденко Facebook/Юлия Свириденко

Она занимала должность первого заместителя главы Черниговской областной государственной администрации.

Авиакатастрофа Ан-26: арест командира воинской части

Печерский суд Киева арестовал командира воинской части А-4104 в Чугуеве Вячеслава Глазунова, которого подозревают в халатности и нарушении правил полетов, что могло привести к катастрофе самолета Ан-26.

Катастрофа Ан-26 под Харьковом Фото из открытых источников

Следствие установило, что командир Глазунов утверждал плановую таблицу, в которой были указаны учебные полеты с остановками для технического обследования. Также он разрешил провести так называемые конвейерные полеты. К тому же, он допустил к полету больше военнослужащих, чем должно было быть.

Повышение цен на услуги мобильных операторов

В Украине мобильные операторы "Киевстар", Vodafone и Lifecell заявили о существенном увеличении цен на пользование некоторыми тарифными планами.

"Киевстар" планирует отменить контрактный тариф, не предусматривающий пользование мобильным интернетом, объясняя это узким кругом пользователей такими услугами.

С 28 декабря самый простой тариф Vodafone 4G Smart XS подорожает с 35 гривен до 45 гривен.

Для тарифов Lifecell: "Лайфхак", "Интернет Жара", "Железная двадцатка", а также "4 Безлимиты 2019", "Жара GO", "Жара GO PLUS", "Комфорт" будет изменена стоимость пакетов услуг на 4 недели/30 дней, а для некоторых тарифов также и пакет услуг на один день.

Пандемия COVID-19 в Украине и мире

По состоянию на утро 23 декабря в Украине обнаружили 989 642 случая коронавируса, 615 660 выздоровели, 17 172 - умерли.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Франция согласилась помочь Украине с получением вакцины от коронавирусной болезни COVID-19.

А тем временем спикер парламента Дмитрий Разумков предупредил, что украинцы, которые вакцинируются от коронавируса COVID-19 не ожидая начала официальных поставок препарата, подвергают себя риску.

В мире по состоянию на утро 23 декабря обнаружили 78 376 844 случая коронавируса, 55 14 338 человек выздоровели, 1 724 325 - умерли.

Антарктида перестала быть единственным континентом, где не был обнаружен коронавирус. COVID-19 подтвердился у 36 человек на чилийской опытной станции.

Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что коронавирус мутирует "гораздо медленнее", чем сезонный грипп, несмотря на то, что новый штамм позволяет ему легче распространяться.

Избрание меры пресечения Януковичу отложили

Печерский районный суд Киева отложил рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения бывшему президенту Украины Виктору Януковичу по делу в отношении насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года, которое было запланировано на 22 декабря.

Накануне 21 декабря Киевский апелляционный суд отказался удовлетворять ходатайство адвокатов Виктора Януковича относительно изменения подсудности во время рассмотрения ходатайства об избрании заочной меры пресечения по этому делу.

Масштабный пожар на столичном складе

В Киеве 22 декабря на одном из складских помещений Святошинского района произошлел масштабный пожар.

Примерно в 15:42 спасателей оповестили о том, что на улице Святошинской, 32, виден густой черный дым. Впоследствии было установлено, что возгорание произошло в складском помещении, размером 100 на 30 квадратных метров.

Пожар в Святошинском районе Киева ГСЧС

В 16:31 пожар локализовали на площади 1500 квадратных метров, а в 17:29 его полностью погасили. К ликвидации было привлечено 16 единиц спецтехники и 59 спасателей.

Максимальное сближение Юпитера и Сатурна

Вечером, 21 декабря, две сверхмассивные планеты - Сатурн и Юпитер - подошли друг к другу на ближайшее за 400 лет расстояние. Невооруженным глазом Сатурн и Юпитер выглядели, как одна сверхяркая звезда.

Такое уникальное астрономическое явление в последний раз наблюдалось в 1623 году, но хорошо видимым оно было почти 800 лет назад, в 1226 году.

Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 22 декабря, в районе проведения Операции объединенных сил было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня. Обстрелы зафиксированы вблизи Водяного, Приазовья, Луганского, Пивденного.

Обстрелы были неприцельными и не несли угрозы жизни или здоровью украинским воинам, поэтому ответный огонь они не открывали.

С начала текущих суток, 23 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Видео дня

Между тем на официальном YouTube-канале ZIK топовым стал ролик о митинге предпринимателей возле Дворца "Украина".

Обсуждение дня

Одновременно на официальной странице ZIK в Facebook наибольший интерес вызвала новость о том, что суд обязал ГБР начать уголовное производство против президента Украины Владимира Зеленского из-за гибели военного на Донбассе.

