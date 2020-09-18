Надбавки учителям, отсрочка меры пресечения нардепу Юрченко и Рош ха-Шана в Умани: Главное за 18 сентября

Около тысячи хасидов-паломников направляясь в Умань застряли на белорусско-украинской границе TUT.BY.

Деньги для учителей нашли в непрофильном фонде

Сегодня стало известно, что избрание меры пресечения нардепу Александру Юрченко, которого подозревают во взяточничестве, отложено. К тому же сегодня хасиды отпраздновали в Умани праздник Рош ха-Шана. Об этих и еще нескольких важных новостях уходящей пятницы рассказываем далее.

Против Порошенко открыто 58 уголовных дел

Адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Илья Новиков утверждает, что правоохранительные органы открыли против его подзащитного в целом 58 уголовных дел.

Петр Порошенко Фото из открытых источников

"Нас постоянно спрашивают, какая цифра текущая из списка Порошенко. Опять же, мы не знаем... мы не можем быть уверены, что там нет чего-то, о чем нам неизвестно, но по состоянию на сейчас - это 58 уголовных дел", - отметил адвокат.

По его словам, нет никаких признаков, что Государственное бюро расследований собирается как-то менять направление своих усилий".

Новости по теме: Шкарлет считает вопрос о плагиате закрытым, а провальную подготовку школ – преувеличенной

Минздрав обновил протокол лечения коронавируса

Министерство здравоохранения обновляет протокол лечения коронавируса. В частности, расширили схему использования лекарственных средств. По словам главы Минздрава Максима Степанова, этот протокол предназначен для использования всеми медработниками, оказывающими помощь пациентам с коронавирусом.

Среди основных изменений: внесение расширения использования глюкокортикоидов и определение алгоритмов назначения антикоагулянтной терапии.

Обновление зон карантина

3 районов и городов Украины оказались в красной категории эпидемической опасности такие: Чоп Закарпатской области, Перемышлянский и Пустомытовский районы Львовской области, Бережаны, Залещицкий, Збаражский и Тернопольский районы Тернопольской области, Славута и Волочисский район Хмельницкой области, Канев Черкасской области, Герцаевский и Кельменецкий районы Черновицкой области и Нежин и Носовский район Черниговской области.

В оранжевой карантинной зоне оказались Винница, Ужгород, Ивано-Франковск, Тернополь, Дубно, Хмельницкий, Каменец-Подольский, Черновцы, Киев, Харьков, Суммы и еще десяток городов и районов.

Новости по теме: KyivNotKiev: Википедия изменила транслитерацию украинской столицы

Минфин презентовал в Раде госбюджет-2021

Министр финансов Сергей Марченко представил нардепам проект государственного бюджета на 2021 год.

Фото из открытых источников

Марченко отметил, что среди бюджетных приоритетов, в частности, повышение минимальной заработной платы, индексация пенсий, реализация мероприятий по повышению обороноспособности страны, цифровизация экономики и тому подобное.

Доходы в бюджете установлены на уровне 1071 млрд грн. Расходы — 1350 млрд грн, дефицит — 270 млрд грн.

Надбавки учителям

Верховная Рада Украины решила выделить из фонда по борьбе с COVID-19 средства на надбавки учителям.

Ранее Сергей Шкарлет заявил, что с января 2021 года увеличат размеры должностных окладов всем работникам, оплата труда которых осуществляется по единой тарифной сетке. Если говорить о конкретных цифрах, например, ставка заработной платы учителя высшей категории на 1 января 2021 года составит 6 461 грн, а на 1 июля – 7 001 грн.

Избрание меры пресечения Юрченко перенесли

Заседание суда по избранию меры пресечения народному депутату Александру Юрченко перенесли на понедельник, 21 сентября.

Народный депутат Александр Юрченко Фото из открытых источников

Об этом сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Андрей Петров. По его словам, нардеп не явился на заседание из-за плохого самочувствия. Адвокат подозреваемого во взяточничестве депутата заявил, что Юрченко сдал тест на коронавирус и сейчас находится на самоизоляции.

Кстати, если человек болен коронавирусом, то законом предусмотрена самоизоляция в течение 14 дней и повторный тест.

Новости по теме: Киевлянин подал в суд на Кабмин с требованием бесплатно обеспечить его масками

В Киеве горела многоэтажка

В Киеве в ночь на 18 сентября произошел пожар в одной из квартир многоэтажного дома, в результате чего погиб человек.

Возгорание случилось на улице Закревского, 71 (район Троещина) в квартире на 4 этаже 10-этажного жилого дома. Кроме этого, были эвакуированы 10 жильцов дома. Огонь удалось локализовать в 03:53, а в 04:04 пожар был полностью ликвидирован. В результате инцидента погибла женщина 1948 года рождения, еще один человек пострадал.

Рош ха-Шана для хасидов

В Умани во время празднования Рош ха-Шана, учитывая пандемию коронавируса, в этом году не будет массовых мероприятий.

Мусор на белорусско-украинской границе Facebook Антона Геращенко

В Умань прибыли дополнительные отряды украинских правоохранителей – более 600 полицейских, а также правоохранители из Израиля. Хасиды готовились к празднованию иудейского нового года в "домашнем" режиме, они выходят на центральную улицу Умани, берут еду и возвращаются по домам.

Позже стало известно, что хасиды-паломники, которые несколько дней пробыли на белорусско-украинской границе в надежде попасть в Умань, покинули пограничный пост "Новые Яриловичи". Хасиды направились праздновать иудейский новый год в Гомель, Пинск и другие города Беларуси.

Лучшие книги 2020 года по версии BookForum

Львовский BookForum объявил лауреатов премии Best Book Award 2020. Гран-при получила "Украинская азбука".

Лауреаты 27-го Львовского BookForum были определены в таких номинациях: классическая украинская литература, современная украинская проза, современная украинская поэзия, Классическая иностранная литература в украинском переводе, современная иностранная литература в украинском переводе, Non-fiction, биография, история, литература для детей от 0 до 5, литература для детей от 6 до 8, литература для детей от 9 до 12, литература для подростков и YA, война на Донбассе, аннексия Крыма, переселенцы, визуальная книга, комиксы и графические романы, научная литература.

Видео дня

На официальном YouTube-канале ZIK топовым стал комментарий и. о. министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета относительно плагиата в его собственных научных работах.

Обсуждение дня

Между тем на официальной странице ZIK в Facebook читатели больше всего интересовались реакцией Владимира Зеленского на слова Петра Порошенко о безвизе для Украины.

Зеленский заявил, что Порошенко до сих пор считает себя монархом Украины и он не может "забирать" или "давать" безвиз Украине

➡️ Читайте нас в Telegram t.me/zik_ua

Опубликовано Телеканал ZIK Пятница, 18 сентября 2020 г.

Вместо бонуса

К тому же сегодня мы опубликовали на ZIK.ua несколько крупных эксклюзивных материалов. Вот они со ссылками:

Жилищные субсидии в Украине: Что изменилось на карантине и как получить госпомощь в этом году

Рош ха-Шана-2020: Особенности праздника и чем обернулось ежегодное паломничество для хасидов в Украину