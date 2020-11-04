Нацгвардейца Виталия Маркива оправдали в Италии: Подробности судебного дела, длившегося более трех лет

Виталий Маркив Укринформ

Виталий уже вернулся в Украину

Вчера военный Национальной гвардии Украины Виталий Маркив был оправдан итальянским апелляционным судом. Теперь он официально признан невиновным в убийстве итальянского журналиста Андреа Рокелли во время боев на Донбассе. Сегодня Маркив уже прилетел в Украину.

Далее подробно рассказываем о "деле Маркива", тянувшемся еще с 2017 года.

Кто такой Виталий Маркив

Виталий Маркив родился в 1989 году в городе Хоростков Тернопольской области. В 2003 году с семьей переехал в Италию, где окончил технический колледж, получил итальянское гражданство и начал работать диджеем.

Во время Революции Достоинства в 2013 году Виталий вернулся в Украину и стал членом Самообороны, далее – старшим сержантом батальона оперативного назначения имени генерала Сергея Кульчицкого Национальной гвардии Украины. Участвовал в боях за Славянск весной 2014 года.

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"Дело Маркива": хроника событий

Задержание. В июне 2017 года Виталий Маркив отправился из Украины в Италию, чтобы навестить мать. 30 июня 2017 года в аэропорту Болоньи итальянская полиция арестовала его по подозрению в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли и его российского коллеги Андрея Миронова. Они погибли в результате минометного обстрела в мае 2014 года возле Славянска.

С момента задержания Маркив находился в заключении в городе Павия, пока продолжались следственные действия и слушали дело в суде.

Следствие. Адвокат украинца Раффаэле делла Валле так рассказывал о допросах Виталия и обвинениях:

"Допрос длился около 6 часов. Было непросто, но мы смогли предоставить много полезной информации. Мой клиент заявил о своей невиновности и несправедливости задержания, ведь он никак не причастен к гибели фотографа. Виталий сказал, что никого не убивал. Во-вторых, он заявил, что ситуация была совершенно иной, чем ее изображает сторона обвинения.

Прокуроры утверждают, что Маркив был командиром батальона и мог отдавать приказы. Но мой клиент подчеркнул, что был обычным солдатом. Виталий также заявил, что не был авантюристом, которому приспичило пойти на войну. Он, как гражданин Украины, захотел поддержать свою страну в войне, сначала пошел на фронт волонтером, а в марте 2014-го официально вступил в ряды Национальной гвардии и получал за это зарплату. Виталий был простым солдатом, который не мог отдавать приказы кому-либо и не имел доступа к минометам. В его распоряжении был лишь автомат, из которого он отнюдь не мог попасть в журналистов.

Виталий показал, что в тот день он находился на холме Карачун, но в позиции, с которой не было видно места инцидента. По его словам, стрелять туда даже из автомата он не мог бы, поскольку находился с другой стороны холма и имел ограниченный радиус обзора. Маркив также сказал, что минометные обстрелы осуществляли обе стороны конфликта. Вполне возможно, что в журналистов попала мина, выпущенная пророссийскими террористами, которые контролировали территорию. Учитывая все это, Виталий Маркив настаивает на своей полной невиновности".

Следственный эксперимент по делу Виталия Маркива МВД Украины

К тому же заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин отмечал, что фотокорреспондент Рокелли был в так называемой "серой зоне", не согласовав этот визит с украинскими властями.

В ноябре 2017 года суд отказался изменить Маркиву меру пресечения и отпустить под домашний арест. Итальянская прокуратура завершила расследование только в мае 2018 года, а первое судебное заседание состоялось 6 июля в городе Ассизи.

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Приговор. Рассмотрение дела длилось без преувеличения долго - только 12 июля 2019 года суд признал Маркива виновным и приговорил его к 24 годам заключения.

МВД Украины

Кстати, сначала прокуратура требовала наказания в виде 17 лет заключения, а адвокаты семьи фотокорреспондента надеялись получить несколько миллионов евро компенсации.

После оглашения приговора Виталия Маркива доставили в исправительную колонию "Опера" в Милане, где отбывают наказание преступники за особо тяжкие преступления.

Параллельно с итальянской стороной расследование вела и Национальная полиция Украины. 20 ноября 2019 года Украина подала апелляцию на приговор Маркиву. Следователи провели ряд следственных действий и получили доказательства невиновности Виталия Маркива и его непричастности к гибели Андреа Рокелли и Андрея Миронова.

И вот 31 августа 2020 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Нацполиция имеет доказательства невиновности нацгвардейца. Речь шла о свидетелях, важных для установления картины гибели журналистов, в частности, о женщине, работавшей пресс-секретарем так называемого "народного мэра" Славянска Вячеслава Пономарева. Аваков сообщил, что она контактировала с Андреа Рокелли и его переводчиком Андреем Мироновым во время их поездки в так называемую "ДНР". Этот свидетель несколько лет живет в Италии, и поэтому по запросу суда дал показания.

Реакция Украины и акции в поддержку Маркива. Личный состав и ветераны батальона оперативного назначения им. Сергея Кульчицкого считают данное дело политически заангажированным и направленным на дестабилизацию украинско-итальянских отношений. Они заверили, что Виталий Маркив физически не мог быть причастным к гибели итальянца и россиянина, потому что 24 мая 2014 года ни одного миномета на вооружении батальона не было.

Украинцы по всему миру по инициативе председателя Христианского общества украинцев в Италии Олеся Городецкого проводили международную кампанию "Освободить Маркива". К примеру, 25 января 2018 года представители украинской общины пикетировали министерство юстиции Италии, а 7 и 14 марта в Киеве прошли маршем до посольства Италии, где провели митинг и озвучили требования освободить Маркива.

Акции в поддержку украинца проходили в разное время в Риме, Париже, Берлине, Будапеште, Мадриде, Таллинне, Лиссабоне, Лондоне, Афинах, Нью-Йорке и Чикаго.

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Оправдание. 1 октября этого года стало известно, что Апелляционный суд Милана переслушает показания Виталия Маркива, в которых он якобы признался в убийстве итальянского журналиста. Причиной этого стали ошибки, которые допускал переводчик. Переводы были неточными. И то, что прокуратура трактовала, как якобы признание Маркива в убийстве итальянца, было лишь догадками. Дело в том, что сторона обвинения пыталась приобщить к делу вырванную из контекста фразу "убили журналиста", записанную во время прослушивания Виталия Маркива в тюрьме, которую обвинение пыталось интерпретировать как "я убил".

В конце концов 15 октября во время третьего судебного заседания в Милане по рассмотрению апелляции были заслушаны выводы исследования относительно высказываний Маркива об убийстве Андреа Рокелли.

Согласно новым переводам разговора Виталия с сокамерником в июле 2017 года, украинец не говорил "мы убрали репортера", он сказал: "В 2014 был убит итальянский репортер, и теперь вину хотят возложить на меня".

Вечером во вторник, 3 ноября, миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор по делу нацгвардейца Виталия Маркива. Украинец был полностью и окончательно оправдан.

Людмила Денисова и Виталий Маркив Facebook-страница Людмилы Денисовой

Первыми об этом сообщили министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Сам нацгвардеец откровенно рассказал, что не ожидал оправдательного приговора, но победа в суде доказала, что "добро побеждает".

"Это чрезвычайное происшествие. Мы доказали, что правда есть, справедливость существует. Моим первым осуждением было доказано, что кремлевской пропаганде нет предела. Правда побеждает, добро побеждает... Я не верил, честно. Но чудо случается", - сказал Виталий после оправдания.

По словам Маркива, находясь в итальянской тюрьме, он постоянно получал письма от волонтеров, а потому всегда чувствовал поддержку.

"Каждый день я знал, что я не один [...] Мы защитники, мы не оккупанты. Эта победа – в память о всех погибших воинах", - резюмировал нацгвардеец.

Также он заявил, что будет консультироваться с адвокатами по привлечению к ответственности виновных в его заключении.

"Конечно, виновные люди должны быть привлечены к ответственности. Я убежден, что люди, которые знали, что я не виноват, они просто молчали, потому это уже будет после консультаций с моими адвокатами и дальше будем действовать по обстоятельствам", – сказал украинец.