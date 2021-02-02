На уровне с Египтом, Непалом и Замбией: Как изменился в течение года индекс восприятия коррупции в Украине и что это значит

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В прошлом году Украина частично выполнила две рекомендации из пяти

По результатам 2020 года Украина немного улучшила Индекс восприятия коррупции среди других стран. Достижения не очень существенные и говорить о значительном снижении уровня коррумпированности в Украине не стоит. Однако индекс показывает, что определенные шаги по преодолению этого явления в стране есть.

Что значит Индекс восприятия коррупции и как Украина может улучшить этот показатель - рассказываем дальше.

Ситуация с коррупцией в Украине и мире

В Индексе восприятия коррупции (CPI) за 2020 год Украина набрала 33 балла, что на три больше, чем за предыдущий период, и таким образом заняла 117 место.

Украина оказалась на одном уровне с Египтом, Эсватини (Свазилендом), Непалом, Сьерра-Леоне и Замбией. Эти страны также получили 33 балла.

Среди стран-соседей ближайшая к Украине Молдова - 34 балла и 115 место. Также улучшили свои показатели европейские автократии Беларусь (47 баллов, 63 место) и Россия (30 баллов, 129 место). РФ остается единственной страной, которую среди соседок опережает Украина.

Не изменили за год свои показатели Венгрия и Румыния – обе страны набрали по 44 балла и занимают 69 место. В то же время прошлогодние лидеры СРИ среди соседей потеряли свои баллы: Словакия - 1 балл, Польша - 2 балла.

Лидеры Индекса восприятия коррупции в 2020 году не изменились – это Дания и Новая Зеландия, которые набрали по 88 баллов. В конце списка остаются Сомали (12), Южный Судан (12) и Сирия (14).

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Что известно об индексе восприятия коррупции

Индекс восприятия коррупции или CPI - это ежегодный рейтинг стран мира, составляемый организацией Transparency International с 1995 года. Страны в рейтинге упорядочены по показателю уровня коррупции, который базируется на оценках предпринимателей и аналитиков.

Индекс основывается на нескольких независимых опросах, в которых принимают участие международные финансовые и правозащитные эксперты, в том числе из Азиатского и Африканского банков развития, Всемирного банка и международной организации Freedom House.

Стоит отметить, что ключевым показателем индекса является количество баллов, а не место в рейтинге. Минимальная оценка (0 баллов) означает, что коррупция фактически подменяет собой государство, а максимальная (100 баллов) свидетельствует о том, что коррупция почти отсутствует в жизни общества. Индекс оценивает коррупцию только в государственном секторе.

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Будет ли продолжителен успех Украины

Оценка Украины сформирована на основе 9 различных исследований. Наибольший рост наблюдается у данных Global Insight Country Risk Ratings — на 13 пунктов. Это исследование изучает риски того, что люди/компании в стране столкнутся с взяточничеством и другими коррупционными практиками ведения бизнеса, от получения крупных контрактов до повседневной работы.

Так, показатели 2020 года указывают на позитивы, которые произошли в Украине в последние два года, особенно до весны 2020 года, и не учитывают резонансные события последних месяцев.

Индекс Украины в 2020 году улучшился благодаря запуску Высшего антикоррупционного суда с соответствующей подсудностью и перезапуску Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Также на положительных результатах Украины в 2020 году отразились антикоррупционные изменения, внедренные народными депутатами. В частности, новые законодательные нормы о предоставлении права самостоятельно осуществлять негласные следственные действия для НАБУ, возвращение ответственности за незаконное обогащение, усиление защиты разоблачителей и необходимые изменения в сфере публичных закупок.

На улучшение нашей позиции повлияли и малая приватизация, антикоррупционные инициативы предыдущего правительства и тестовый запуск НАПК электронного реестра отчетности политических партий.

Однако за последний год в стране вырисовались риски, которые могут существенно отбросить Украину в сфере преодоления коррупции. В частности, вопросом является задержка с имплементацией полноценной судебной реформы.

В начале 2020 года Transparency International Ukraine предоставила 5 рекомендаций, которые могли бы улучшить показатели Украины в CPI. По состоянию на конец года ни одна из них не была выполнена полностью, две были выполнены частично, а три были не выполнены.

От чего зависит индекс восприятия коррупции Украины

В этом году страна может улучшить показатели, однако нужно проделать определенную работу. В Transparency International Ukraine предоставили рекомендации, которые можно "разложить" на три направления.

Первое - формирование профессиональной и независимой судебной власти. Стоит отметить, что этот вопрос не был решен в прошлом году. Так, в 2021-м Украине рекомендуют:

- выбрать добродетельный состав Высшего совета правосудия при участии международного сообщества и общественных экспертов;

- ликвидировать Окружной административный суд Киева;

- инициировать новый комплексный законопроект с учетом всех рекомендаций от Венецианской комиссии по реформе Конституционного суда и рассмотреть его в ближайшее время.

Второе - обеспечить независимость и способность антикоррупционной инфраструктуры. Украине рекомендуют:

- провести прозрачные и политически беспристрастные конкурсные отборы руководителей антикоррупционных институтов;

- обеспечить действенную систему сдержек и противовесов для независимости антикоррупционной инфраструктуры от административного и политического давления;

- законодательно обеспечить антикоррупционные органы необходимыми инструментами для полноценного осуществления своих функций.

Третье - ввести прозрачное и подотчетное управление публичными активами и гарантировать дальнейшее развитие сферы закупок. Украинской власти стоит:

- разблокировать и подготовить объекты к приватизации.

- раскрыть информацию об объектах государственной собственности.

- усовершенствовать сферы закупок в соответствии со взятыми международными обязательствами.

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В целом улучшение или ухудшение на 3 балла не считается статистически значимым результатом. Это означает, что такие показатели стоит учитывать в сумме за несколько лет — свидетельство планомерных изменений в борьбе с коррупцией в стране.