На страже здоровья: Как изменится питание украинских школьников в 2021 году

Из школьных буфетов должны исчезнуть снеки и газированные напитки, а питание будет более разнообразным

Питание / unsplash.com

Украинские власти пересмотрели требования к организации питания в учебных заведениях и внесли значительные коррективы, которые должны вступить в действие уже через несколько недель – с 1 января 2021 года. Так, в Минздраве прописали новый санитарный регламент – в документе указали, какие продукты можно и нужно использовать при приготовлении школьной еды, а какие категорически запрещены. К слову, на территории образовательного учреждения запретят продавать снеки и газировку, которые так любят дети.

О новых требованиях к питанию в школах и темпах реализации инициативы на практике рассказываем подробнее.

Что изменится в школьном питании с 2021 года

Министерство здравоохранения решило перевести украинские школы на новый санитарный регламент. Заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что изменения коснутся множества вещей, которые не менялись годами. К примеру, подбор парт в соответствии с ростом, наличие туалетов в здании школы, профосмотры для работников школ.

Среди прочего, в новом санитарном регламенте изменены подходы к организации питания. В школах разрешается организовывать кейтеринг, который должен соответствовать всем принципам и требованиям безопасности пищевых продуктов на базе системы HACCP. Также требования документа базируются на принципах здорового питания, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения.

"Регламентом установлены требования к пищевым продуктам и готовым блюдам, которые могут предлагаться детям. Например, предусмотрен ряд ограничений по содержанию соли, сахара и жира с учетом современных тенденций здорового питания и рекомендациям ВОЗ", – рассказал Ляшко.

Кроме того, в документе определен перечень продуктов питания, которые запрещается продавать в школьных буфетах и школьных автоматах. Также установлены группы пищевых продуктов, которые должны быть в ежедневном школьном рационе учащихся (злаковые, овощи, фрукты и ягоды, молочные продукты), и урегулирован вопрос организации питания детей с особыми потребностями.

"Теперь в случае, если есть справка от семейного врача или педиатра об определенных диетических потребностях ребенка, владелец заведения обязан организовать отдельное питание с учетом рекомендаций врача", – пояснил главный санитарный врач.

Новый санитарный регламент МИНЗДРАВ

Документ планируют ввести в действие с 1 января 2021 года.

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Что прописано в новом санитарном регламенте

В документе среди прочего предусмотрена ориентировочная калорийность каждого из приемов пищи, разрешенные и запрещенные продукты для меню, разрешенное содержание сахара и соли.

Так, питание (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин) должен включать в себя продукты следующих групп: зерновых продуктов или картофеля, фруктов или овощей, молока или молочных продуктов, мяса, рыбы, яиц, орехов, бобовых, семян, а также жиров.

Должно быть организовано по меньшей мере одноразовое горячее питание. Разовость питания устанавливается учреждением образования в зависимости от возраста соискателей образования, типа учебного заведения и особенностей организации образовательного процесса в учебном заведении.

Калорийность завтрака должна составлять около 25-30 %, обеда около 30-35 % от суточной потребности в энергии, в соответствии с нормами питания, средняя норма рассчитывается с учетом требований возрастной группы учащихся.

Готовые блюда должны содержать не более 10 г сахаров, 0,12 г натрия, или эквивалентное количество соли, 10г жира на 100 г готового продукта. Ограничения по сахару установлены и в отношении напитков.

Соль должна использоваться только йодированная и в процессе приготовления пищи. Ежедневное потребление соли при пятикратном питании не должно превышать 4 г в день для учащихся 1-4 классов и 5 г в день для учащихся 5-11(12) классов. Количество соли рассчитывается эквивалентно кратности приемов пищи и количестве блюд на один прием пищи, например, 1 г на завтрак и 2 г на обед.

Не менее одного раза в неделю должна готовиться рыба.

Разрешено использовать сливочное масло, содержащее не менее 72 % молочного жира, и рафинированное масло, содержащее более 50 % мононенасыщенных жиров и менее чем 40 % полиненасыщенных жиров.

При однократном питании должна быть по меньшей мере одна порция молока или молочных продуктов, или молочного блюда. В зависимости от разовости питания в учебном заведении должно быть три разнообразных порции молока или молочных продуктов, или молочных блюд в день.

Особый интерес вызывают продукты, которые запрещено продавать в школьных буфетах и в торговых автоматах, размещенных в учебных заведениях. В документе приведен следующий перечень:

1. Кондитерские изделия, сладкие зерновые продукты с содержанием сахара более 10 г на 100 г готового продукта.

2. Изделия с кремом, мороженое, пищевые концентраты.

3. Мясные продукты промышленного и кулинарного производства.

4. Рыбные продукты промышленного и кулинарного производства.

5. Продукты (в т. ч. снеки) с содержанием соли свыше 0,12 г натрия, или эквивалентное количество соли на 100 г готового продукта и/или с содержанием сахара более 10 г на 100 г готового продукта и/или синтетических красителей и ароматизаторов (кроме ванилина, этилванилина и ванильного экстракта), подсластителей, усилителей вкуса и аромата, консервантов.

6. Продукты с содержанием частично гидрогенизированных растительных жиров (транс жиров).

7. Непастеризованное молоко и молочные продукты, изготовленные из непастеризованного молока.

8. Непастеризованные соки.

9. Рыбные, мясные, плодоовощные и другие консервы промышленного производства, кроме пастеризованных соков промышленного производства без добавления сахаров и подсластителей.

9. Газированные напитки, в частности, сладкие газированные напитки и энергетические напитки.

10. Кофе и кофейные напитки.

11. Грибы.

12. Продукция домашнего производства.

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Как продвигается реформирование питания в учебных заведениях

В следующем году учеников будет ждать принципиально новое меню в школьных столовых. Первая леди Елена Зеленская рассказала, что процесс реформирования системы питания в учебных заведениях продвигается быстро – специалисты начали создавать ориентировочные меню.

"Вкусное. Полезное. Сбалансированное. Все это – о новом меню для учебных заведений, работать над которым уже начала профессиональная рабочая группа. Рада сообщить, что работа над реформированием системы питания в учебных заведениях продолжается и переходит на следующий этап – подготовка ориентировочных меню", – сообщила первая леди.

Елена Зеленская Facebook-страница Елены Зеленской

Также она уточнила, что к созданию примера качественного меню привлекли специалистов Министерства здравоохранения Украины, кулинара Евгения Клопотенко, представителей общественных организаций, экспертов в области питания и детских врачей – эндокринологов и диетологов.

По словам Зеленской, группа работает над созданием образцов меню с рецептами блюд и технологическими картами, которые отвечают обновленным требованиям и нормам питания для детей всех возрастных групп.

Елена Зеленская Facebook-страница Елены Зеленской

"Сезонные меню готовятся на шесть недель. Работа движется быстрыми темпами: уже готовы меню завтраков и обедов. В дальнейшем будут разработаны меню для ужинов, вторых завтраков и вечерних перекусов. Это уникальный опыт для Украины. И я очень рада, что в украинских учебных заведениях вскоре будут действовать новые современные стандарты в питании детей и подростков", – подытожила жена президента.

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Как питаются в школах и садиках других стран

Изменение подхода к организации питания в учебных заведениях требует среди прочего и изучение иностранного опыта.

Так, в столице Германии Берлине школьное питание организуется за счет государства, а родители могут наблюдать за тем, чем кормят их детей. Посмотреть меню на неделю они могут на сайте сервиса, там же можно выбрать один из предложенных вариантов (блюда с чем-то мясным или что-то вегетарианское). Но немецкие школьники все равно носят с собой ланч-боксы из дома.

В начальных классах в школах Бельгии на завтрак детям дают супы-пюре. Однако обеды у них платные – обычно дают рыбу, мясо или вегетарианское блюдо.

Поэтому многие родители продолжают давать ребенку бокс с едой с собой. Это могут быть бутерброды или салат, но точно не конфеты или печенье. Интересно, что детям до 7 класса на территории школы ничего не продают, перекусы они носят с собой.

В частных детских садах Азербайджана питание детей похоже на то, к которому привыкли украинцы: на завтрак детям дают молочную кашу с гренками и чаем или, как вариант, какое-то творожное блюдо. На обед в обязательную программу входит суп (иногда на бульоне, иногда овощной) и что-то мясное с гарниром.

Зато ужин в садиках довольно скромный: это может быть картофельное пюре, хлеб и чай. Перекусов там нет вообще.

В частных детских садах Сан-Франциско (США) дети приносят ланч-боксы с собой. Однако в каждом городе действуют свои правила. Зато в государственных садиках детей кормят завтраком (до уроков), ланчем на большой перемене и, при необходимости, ужином в столовой. Интересно, что меню составляют на месяц вперед.

В испанских садиках и школах дети платят за еду сами. Обеды эти будет сытные – могут включать в себя макароны с мясом, рис с овощами, а на десерт – йогурты или булочки.

Также малышня может обедать дома и брать с собой перекус. Но здесь есть регламентированное правило: ежедневно дети приносят еду одного типа, например, понедельник – сэндвич, вторник – йогурт, среда – крекеры, четверг – фрукты и тому подобное.

У польских детей в садиках самый разнообразный рацион. Так, на завтрак в меню есть несколько видов хлеба с маслом, яйца, помидоры, огурцы, сыр, какао. На обед готовят супы на нежирном бульоне, также в меню присутствуют спагетти с различными соусами, много овощных салатов, мясо и различные подливы. На перекус малышам дают много разных фруктов.

Добавим, что есть ряд стран, где детей не кормят в учебных заведениях вообще – Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Израиль и Канада. Там родители собирают еду своим детям с собой.