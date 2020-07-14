На границе Армении и Азербайджана неспокойно: Почему начались обстрелы и к чему это может привести

Мировые лидеры призывают Армению и Азербайджан урегулировать конфликт на границе

На днях на границе между Арменией и Азербайджаном возобновились обстрелы. В общем, конфликт стран продолжается не один десяток лет и периодически возникают эскалации. Однако на этот раз боевые действия продолжались далеко от зоны постоянного конфликта.

Рассказываем подробнее, почему возобновились обстрелы и как отреагировало мировое сообщество.

Обстрелы на границе

В воскресенье и понедельник 12-13 июля на границе Армении и Азербайджана в Товузском районе произошли обстрелы.

Инцидент был далеко от зоны конфликта двух стран в районе Нагорного Карабаха - неподконтрольной правительству территории Азербайджана, где создана непризнанная Нагорно-Карабахская республика, которую поддерживает Армения. В Баку эту территорию считают оккупированной Арменией, и на линии разграничения с НКС часто бывают стычки. Поэтому, вероятно потенциально опасная зона противостояния стран увеличивается.

Подробности инцидента

Сообщалось, что вооруженные силы Азербайджана уничтожили армянский опорный пункт.

В Минобороны Азербайджана отметили, что пункт армян был обстрелян артиллерией на Товузском направлении. Также были задействованы танки и минометы. "Наши подразделения [...] метким огнем уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника", — сообщили в ведомстве, добавив, что в боях погиб один военный — старший лейтенант Рашад Махмудов.

Взгляд на причины конфликта у сторон разный. Министерство обороны Азербайджана сообщило, что подразделения армянских военных обстреляли из артиллерии территорию страны. Это спровоцировало ответный огонь и бои на Товузском направлении.

Министерство обороны Армении отметило, что первыми атаковали азербайджанцы — группа солдат противника попыталась пересечь границу на внедорожнике и вернулась на свои позиции после предупреждения, бросив автомобиль.

Впоследствии, по сообщению армянской стороны, военнослужащие Азербайджана попытались захватить опорный пункт под прикрытием артиллерии, но были отброшены огнем․

Сообщалось и о жертвах в результате конфликта. Министерство обороны Азербайджана сообщило, что четверо азербайджанских военных были убиты, пятеро получили ранения. Министерство обороны Армении сообщило о двух пострадавших армянских военных. Стороны обменялись обвинениями в нарушении режима прекращения огня и артобстрела.

Также сообщалось, что в результате обстрела погиб мирный житель.

История конфликта

На границе между Арменией и Азербайджаном напряженная ситуация продолжается с 1992 года. Бывшие советские республики не могут урегулировать конфликт вокруг Нагорного Карабаха, хотя последние столкновения произошли примерно в 300 км от горного анклава.

Причиной конфликта стало провозглашение Нагорно-Карабахской Республикой, в которой проживает подавляющее большинство этнических армян, свою независимость от Азербайджана в 1991 году. Баку попытался вернуть регион под свой контроль силой, но потерпел неудачу. Армения сначала отрицала свое прямое участие в конфликте, но вскоре задействовала регулярные войска.

Самым серьезным обострением между сторонами стала четырехдневная война 2016 года.

Замороженный конфликт вызывает обеспокоенность международного сообщества, поскольку угрожает стабильности в регионе, являющимся коридором для трубопроводов, по которым нефть и газ поступают на мировые рынки.

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Как оценило эскалацию конфликта мировое сообщество

Лидеры государств и объединений обеспокоены эскалацией конфликта. Так, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Армению и Азербайджан прекратить конфликт и начать его деэскалацию.

"Генеральный секретарь настаивает на немедленном прекращении военных действий и призывает все вовлеченные стороны принять меры по деэскалации ситуации, а также воздерживаться от провокационной риторики", - говорится в его заявлении.

В Пакистане осудили действия Армении. "Нерешенный конфликт в Нагорном Карабахе является серьезной угрозой для мира и безопасности в регионе и имеет долгосрочные последствия", - говорится в заявлении МИД Пакистана.

В ведомстве отметили, что недавние провокационные действия являются проявлением попытки Армении отвлечь международное сообщество и помешать продолжающемуся процессу переговоров по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.

По словам турецкого политолога Энгина Озера, народ Турции считает, что Азербайджан даст четкий ответ преступным действиям Армении и готов вместе с Азербайджаном выступить на защиту его рубежей.

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В свою очередь 13 июля МИД Украины выступило с заявлением, в котором призвало стороны конфликта приложить максимальные усилия для деэскалации ситуации и продолжения поиска путей мирного решения конфликта. В заявлении МИД Украины указано: "Украинская сторона выступает за политическое урегулирование ситуации на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в ее международно признанных границах".