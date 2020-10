Можно превратить Львов в Париж: Как, почему и зачем это сделали IQOS, Планета Кино и DTF?

Можно превратить автомобильный паркинг в кинотеатр? Можно устроить кинотеатр посреди моря? Можно придумать что-то покруче? IQOS, Don’t Take Fake и Планета Кино отвечают - можно!

Эти три бренда известны необычными, нет, даже невероятными ивентами. Когда мы говорим "необычный", то имеем в виду не просто новый или отличный от большинства. Нет, здесь речь идет о воплощении вещей, которые даже представить сложно.

Если бы весной во время карантина, когда кинотеатры, торговые центры и кафе были закрыты, вас спросили – можно ли как-то безопасно и этично сходить в кино? Можно, - сказали IQOS, DTF и Планета Кино, и создали в Киеве автомобильный кинотеатр под открытым небом. Гости смотрели фильмы на большом экране со своих авто. Чтобы слышать качественный звук, подключались к радио волне и слушали прямо из динамиков в собственной машине.

Летом организаторы придумали кое-что новое и еще более впечатляющее. Можно ли смотреть кино посреди моря? Можно! Они устроили кинопоказ в Одессе прямо на волнах. Установили гигантский экран на волнорезе и предложили гостям лодки и яхты.

На этот раз IQOS, DTF и Планета Кино переместились во Львов. Во времена локдауна и закрытых границ путешествовать хочется как никогда. Сейчас бы гулять по осенним улочкам Парижа, шуршать опавшими листьями в саду Тюильри, пить кофе с круассаном в уютной кафешке на Монмартре. Хм, можно перенести на две ночи Париж во Львов, - подумали организаторы, и принялись за дело.

Мероприятие получило название "Можно ночь в Париже". Мы побывали там лично, поэтому расскажем и, самое главное, покажем, что там происходило.

Подъезжаем к дому ученых. Нужное место не пропустишь. На него с улицы указывает большая подсвеченная стрелка-афиша. Что в программе? Кинопоказ - "Полночь в Париже" Вуди Аллена.

Можно вжух... и ты в 1920-ом

Заходим внутрь. Внутренний дворик превратился в парижскую улочку. Первое, что видишь - огромная карусель с фонариками, будто с винтажной ярмарки. Выбираешь себе коня или карету, а дальше карусель закружит тебя и унесет из 2020-го на сто лет назад – в 1920-е, из Львова в Париж.

Оп, вокруг уже Париж. Играет фортепиано, раздается пение по-французски. Перестаем спешить, приноравливаемся к неторопливой походке мадам и мсье, прогуливающимся по уютной улочке, в 1920-ом никто никуда не бежит.

Идем вслед за "местными" этой эпохи. Попадаем на ... Oh Mon Dieu! Это же настоящий парижский блошиный рынок! Винтажная барахолка появилась здесь не случайно. Помните, как герой "Полночи в Париже" выбирал старые пластинки на блошином рынке Marché Paul Bert? Сюда мы и попали. Поскольку быстро выбрать между медным зеркальцем и старинной мраморной вазой у нас не получается, оставляем винтажную барахолку и направляемся дальше.

А что же дальше? Дальше будто снова попадаешь на карусель и едва успеваешь рассмотреть и прикоснуться ко всему вокруг.

Можно прогуляться по Парижу

Сначала мини-версия "Мулен Руж". Танцовщицы кабаре, немножко канкан, красная ветряная мельница, – все как должно быть. Далее - французское кафе. Невыносимо приятно пахнет свежим кофе и круассанами. Oh la la, здесь не только круассаны, но и настоящие парижские багеты. "Можно два", – написано на бумажном пакете. Кто мы такие, чтобы спорить? Берем по два багета. Замечаем, что Лера Бородина (Oh My Look, G-bar) делает так же.

Поднимаемся на второй этаж, по той самой знаменитой деревянной лестнице.

Можно коктейль как у Хемингуэя

Кинозалы, бары и зоны отдыха стилизованы под эпизоды из фильма Вуди Аллена и рассказывают истории героев. Терраса превратилась в бар Хемингуэя: рыбацкие лодки и сетки, водоросли, черно-белые фото Хэма. Напитки, конечно же, только с ромом.

В библиотеке Дома ученых открылся бар Гертруды Стайн. Здесь есть все, чтобы уединиться с друзьями и наконец неторопливо вести интеллектуальные разговоры. Под запах бумажных книг и пряных коктейлей переносишься в эпоху Фицджеральда и Пикассо.

Вот здесь зал Сальвадора Дали. Это, пожалуй, одна из самых интересных стилизаций - полностью в духе театра-музея Дали в Фигерасе. Большую часть помещения занимает гигантский белоснежный батут, украшенный "фирменными" усами Сальвадора Дали. Напротив батута - инсталляция из старых ламповых телевизоров, каждый из которых показывает разную запись из Дали. Немного безумно, однако чрезвычайно эстетично.

Впереди еще комната Пикассо, несколько больших и малых кинозалов, чтобы у гостей было вдоволь места держать безопасное расстояние. В 20:30 начинается кинопоказ. Устраиваемся в мягком кресле берем попкорн Pumpidup (вот и он, гость из будущего, утерян во времени). Свет затухает, мы остаемся один на один с гениальным Вуди Алленом.

Можно дождь в Париже

После фильма хочется остановить время, остаться в золотом веке. Идем на террасу, чтобы глотнуть парижского воздуха. Проходим сквозь прачечную. Да, ту самую прачечную, в которую в фильме превращается ресторан "Полидор", когда магия полуночного Парижа рассеивается. Прачечная означает, что вечеринка подходит к концу.

Как только выходим на террасу, начинается легкий дождик. Видим, гости друг за другом улыбаются. Почему? Потому что "под дождем Париж особенно прекрасен", – так сказал герой Вуди Аллена.

Можно придумывать необычайные вещи

После кинопоказа у нас остались два вопроса. Когда можно будет прийти еще раз? И для чего IQOS, Планета Кино и DTF делают такие замечательные мероприятия? Поскольку вечер закончился, и мы снова перенеслись на века вперед, спросить уже было некого. Однако, кажется, ответ по крайней мере на второй вопрос мы смогли отыскать. Каждый из этих брендов – своего рода первопроходец и трендсеттер.

Планета Кино раз за разом повышает стандарты, по которым живут украинские кинотеатры. Первой привозит технологию IMAX в Украину и каждые несколько лет "апгрейдит" технологии. Эта сеть не перестает удивлять нас вещами, которые мы и представить не могли. Можно открыть супермаркет попкорна в кинотеатре. Можно создать свой фирменный попкорн.

Don’t Take Fake решают создать фестиваль, а дальше и открыть собственное медиа, однако не следовать за масс-маркетовыми и коммерческими трендами. Вместо этого команда DTF создает контент лишь о том, что интересно им самим, и о том, во что верят. И знаете что? Don't Take Fake стал в Украине синонимом современной культуры. Можно не идти вслед за всеми, а взять и создать культовые фестивали и медиа о брендах и современной культуре.

IQOS – это, однозначно, идеолог платформы "Можно". Этот бренд первым сделал то, что до них мало кому приходило в голову – вернул курильщикам свободу быть собой. Да, некоторые люди курят. Из-за этого они сталкиваются со множеством запретов, осуждением (часто заслуженным) и становятся почти социальными изгоями. Однако продолжают курить. Можно предложить им то, что позволит остаться собой и верным своим привычкам, однако устранит вред для здоровья, пассивное курение и запах дыма, неприятный для окружающих.

