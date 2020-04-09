Мониторинг наличия масок, следственные действия по делам Майдана и "минирование" столичной больницы: Главное за 9 апреля

Рабочий день заканчивается, поэтому подводим итоги главных новостей четверга 9 апреля

Фото из открытых источников

Украина получает помощь от других стран, в том числе и маски, но в аптеки они попадают редко. Поэтому власть решила мониторить наличие масок в аптеках.

А пока украинцы сидят на карантине, а больные получают необходимое лечение, столичный "шутник" решил "заминировать" больницу. По данному факту мэр города обратился в СБУ.

Среди других новостей — родственники погибших в авиакатастрофе в Иране начали получать компенсацию, а на Майдане провели следственные действия.

Рассказываем подробнее о главных новостях дня.

Мониторинг наличия масок в аптеках

На совещании под председательством Владимира Зеленского по борьбе с коронавирусом было принято решение о мониторинге наличия масок в аптечных сетях. При отсутствии в продаже этих элементарных средств защиты будут приняты меры административного реагирования.

"Минирование" столичной больницы

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что обратился в Службу безопасности Украины относительно расследования ситуации с ложным сообщением о минировании Александровской больницы, где принимают больных коронавирусом COVID-19.

Сообщение о взрывчатке в одном из корпусов Александровской больницы поступило в полицию накануне вечером.

Выплата компенсации семьям погибших в авиакатастрофе

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" начала выплаты компенсаций семьям пассажиров, которые погибли в авиакатастрофе украинского самолета Boeing 737 в Тегеране.

Авиакатастрофа украинского самолета в Иране из открытых источников

При этом отмечается, что в Иране не ведется техническое расследование. Не переданы ни одной лаборатории бортовые самописцы, нет никаких рапортов об окончании расследования, никакой информации об успешных межправительственных соглашениях о компенсации со стороны Ирана.

Повторный пожар в одесском колледже

В Одессе во второй раз возник пожар в здании сгоревшего колледжа, который сейчас не действует. Отмечается, что пожар возник на 5-м этаже. Причину возгорания пожарные видят в неосторожном обращении с огнем неустановленными лицами.

Следственные эксперименты по делам Майдана

Следователи Государственного бюро расследований провели эксперимент на Майдане Независимости по факту организации умышленных убийств и причинения огнестрельных телесных повреждений участникам акций протеста во время Революции Достоинства в 2014 году.

В следственных действиях приняли участие потерпевшие и их представители.

Распространение коронавируса в Украине

По состоянию на 9:00 9 апреля в Украине 1892 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 57 летальных, 45 пациентов выздоровели. За минувшие сутки коронавирусом заболели 8 детей. В столице коронавирусом заболели 14 врачей и медсестер.

О смерти сообщили во Львовской и Запорожской областях.

Фото из открытых источников

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил о создании карты, которая демонстрирует несоблюдение правил самоизоляции людьми, которые вернулись из-за границы, из стран, где бушует коронавирус.

Киевская ОГА допустила продление карантина до осени, если люди не будут придерживаться ограничений из-за коронавируса.

Видео дня

Одновременно на официальном YouTube-канале ZIK больше всего заинтересовало зрителей видео о прохождении теста на коронавирус президентом Украины Владимиром Зеленским.

Обсуждение дня

Тем временем на официальной странице ZIK в Facebook топовой новостью для пользователей стал комментарий украинского кардиохирурга, генерального директора Института сердца Минздрава Украины Бориса Тодурова о лечении пациентов в период пандемии.

Вместо бонуса

Кроме того, сегодня на ZIK.ua вышло несколько больших материалов. Предлагаем обратить на них внимание:

Не гречкой единой: Какие страны и почему запретили экспорт продуктов на время коронавируса

Жизнь послезавтра: После пандемии коронавируса исчезнет прежний мир или ничего не изменится?

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