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Митинг возле Офиса президента, продление карантина и помощь от США: Главное за 17 июня

Среда подходит к концу, поэтому стоит упомянуть актуальные новости дня

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Топ-новость

Митинг под Офисом президента

 Нацполиция


Сегодня под стенами Офиса президента состоялась мирная акция, во время которой произошла массовая драка. Активисты выступали против нападений на журналистов и препятствования деятельности СМИ.

Среди прочего – правительство продлило карантинные ограничения до 31 июля и определило размер дополнительной финансовой помощи врачам. К тому же президент Украины Владимир Зеленский заявил о повышении заработной платы медицинским работникам.

Об этих и других новостях среды 17 июня читайте подробнее.

Митинг под стенами ОП

У здания Офиса президента на улице Банковой состоялась мирная акция протеста против нападений на журналистов и препятствования деятельности СМИ. В ходе акции произошла массовая драка между националистами и сторонниками партии Шария.

Митинг под Офисом президента

 Нацполиция

Правоохранители задержали более 10 митингующих. Разъяренные активисты бросали дымовые шашки и применяли слезоточивый газ.

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Карантин в Украине продолжили

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавируса адаптивный карантин в Украине продлили до конца июля.

По его словам, ослабление ограничений привело к увеличению количества новых больных коронавирусом, о чем свидетельствует статистика.

Также правительство определило размер выплаты медицинским работникам в случае установления инвалидности или смерти от коронавируса.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина начинает переговоры относительно вакцины компании АstraZeneca от COVID-19.

Фото из открытых источников

Напомним, по состоянию на утро 17 июня в Украине подтвердили 33 234 случая коронавирусной инфекции, из которых 14 942 пациента выздоровели, а умерло 943 человека. За последние сутки зафиксировали 758 новых случаев COVID-19.

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Врачам повысят зарплаты

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился повысить зарплаты для медицинских работников.

Выделение 2 млрд гривен ежемесячно на выплаты врачам позволит обеспечить повышение зарплаты до 70% от их тарифной ставки, медсестер и санитаров - на 50% и 25% соответственно от минимальной заработной платы.

Переговоры о мире на Донбассе

Саммит с участием лидеров Украины, России, Германии и Франции о ситуации на востоке Украины планируют провести в ближайшие месяцы. По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, на этой встрече должно быть достигнуто соглашение о мире на Донбассе с конкретно установленными сроками.

А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет вести прямые переговоры с представителями "ЛДНР" и будет требовать установления контроля над границей.

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Военная помощь от США

Соединенные Штаты Америки передали управлению оборонного сотрудничества посольства США в Украине оборонного оборудования на более 60 млн долларов, включая ракеты Javelin.

Оборудование и вооружение для Украины от США Facebook/Посольство США в Украине

США упорно стоят на стороне Украины в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности перед лицом российской агрессии.

Долги старого энергорынка спишут

Верховная Рада списала долги старого энергорынка, одобрив во втором чтении соответствующий законопроект №2386.

Закон предусматривает докапитализацию госкомпаний "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" за счет погашения задолженности перед ними государственного предприятия "Энергорынок". Именно оно выкупало всю электроэнергию в стране по предыдущей модели рынка.

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Расследование нападений на Гандзюк и других активистов

В среду, 17 июня, Верховная Рада Украины поддержала отчет Временной следственной комиссии (ВСК), которая подчеркивает необходимость проведения полного расследования нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов в 2017-2018 годах.

Фото - из открытых источников

Нардепы поддержали необходимость Кабинета министров, Офиса генерального прокурора, Национальной полиции, Службы безопасности Украины обратить внимание на проведение этого расследования с соблюдением законных сроков.

В Одессе упал легкомоторный самолет

В Малиновском районе Одессы в результате падения легкомоторного самолета погибли два человека. Самолет упал сразу после выполнения взлета на территорию гипермаркета, который расположен рядом с аэродромом.

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Видео дня

Тем временем на официальном Youtube-канале ZIK активнее всего пользователи просматривали видео – комментарий народного депутата Алексея Гончаренко о деле бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Обсуждение дня

Одновременно на официальной странице ZIK в Facebook больше всего читатели комментировали информацию, как работает президент Украины Владимир Зеленский, учитывая болезнь и госпитализацию жены.

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Вместо бонуса

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