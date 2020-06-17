Митинг возле Офиса президента, продление карантина и помощь от США: Главное за 17 июня

Среда подходит к концу, поэтому стоит упомянуть актуальные новости дня

Митинг под Офисом президента Нацполиция



Сегодня под стенами Офиса президента состоялась мирная акция, во время которой произошла массовая драка. Активисты выступали против нападений на журналистов и препятствования деятельности СМИ.

Среди прочего – правительство продлило карантинные ограничения до 31 июля и определило размер дополнительной финансовой помощи врачам. К тому же президент Украины Владимир Зеленский заявил о повышении заработной платы медицинским работникам.

Об этих и других новостях среды 17 июня читайте подробнее.

Митинг под стенами ОП

У здания Офиса президента на улице Банковой состоялась мирная акция протеста против нападений на журналистов и препятствования деятельности СМИ. В ходе акции произошла массовая драка между националистами и сторонниками партии Шария.

Митинг под Офисом президента Нацполиция

Правоохранители задержали более 10 митингующих. Разъяренные активисты бросали дымовые шашки и применяли слезоточивый газ.

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Карантин в Украине продолжили

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавируса адаптивный карантин в Украине продлили до конца июля.

По его словам, ослабление ограничений привело к увеличению количества новых больных коронавирусом, о чем свидетельствует статистика.

Также правительство определило размер выплаты медицинским работникам в случае установления инвалидности или смерти от коронавируса.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина начинает переговоры относительно вакцины компании АstraZeneca от COVID-19.

Фото из открытых источников

Напомним, по состоянию на утро 17 июня в Украине подтвердили 33 234 случая коронавирусной инфекции, из которых 14 942 пациента выздоровели, а умерло 943 человека. За последние сутки зафиксировали 758 новых случаев COVID-19.

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Врачам повысят зарплаты

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился повысить зарплаты для медицинских работников.

Выделение 2 млрд гривен ежемесячно на выплаты врачам позволит обеспечить повышение зарплаты до 70% от их тарифной ставки, медсестер и санитаров - на 50% и 25% соответственно от минимальной заработной платы.

Переговоры о мире на Донбассе

Саммит с участием лидеров Украины, России, Германии и Франции о ситуации на востоке Украины планируют провести в ближайшие месяцы. По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, на этой встрече должно быть достигнуто соглашение о мире на Донбассе с конкретно установленными сроками.

А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет вести прямые переговоры с представителями "ЛДНР" и будет требовать установления контроля над границей.

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Военная помощь от США

Соединенные Штаты Америки передали управлению оборонного сотрудничества посольства США в Украине оборонного оборудования на более 60 млн долларов, включая ракеты Javelin.

Оборудование и вооружение для Украины от США Facebook/Посольство США в Украине

США упорно стоят на стороне Украины в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности перед лицом российской агрессии.

Долги старого энергорынка спишут

Верховная Рада списала долги старого энергорынка, одобрив во втором чтении соответствующий законопроект №2386.

Закон предусматривает докапитализацию госкомпаний "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" за счет погашения задолженности перед ними государственного предприятия "Энергорынок". Именно оно выкупало всю электроэнергию в стране по предыдущей модели рынка.

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Расследование нападений на Гандзюк и других активистов

В среду, 17 июня, Верховная Рада Украины поддержала отчет Временной следственной комиссии (ВСК), которая подчеркивает необходимость проведения полного расследования нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов в 2017-2018 годах.

Фото - из открытых источников

Нардепы поддержали необходимость Кабинета министров, Офиса генерального прокурора, Национальной полиции, Службы безопасности Украины обратить внимание на проведение этого расследования с соблюдением законных сроков.

В Одессе упал легкомоторный самолет

В Малиновском районе Одессы в результате падения легкомоторного самолета погибли два человека. Самолет упал сразу после выполнения взлета на территорию гипермаркета, который расположен рядом с аэродромом.

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Видео дня

Тем временем на официальном Youtube-канале ZIK активнее всего пользователи просматривали видео – комментарий народного депутата Алексея Гончаренко о деле бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Обсуждение дня

Одновременно на официальной странице ZIK в Facebook больше всего читатели комментировали информацию, как работает президент Украины Владимир Зеленский, учитывая болезнь и госпитализацию жены.

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