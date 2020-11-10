Мистика, "тетрадь смерти" и "приказ от Бога": Почему злоумышленник напал на прохожих в Кривом Роге и что ему грозит

Злоумышленника взяли под стражу на 60 суток, а четыре жертвы нападения до сих пор находятся в больнице

Антон Геращенко назвал имя подозреваемого в нападении в Кривом Роге 24 канал

На выходных в Днепропетровской области произошла жуткая трагедия – 29-летний мужчина прямо на улице с ножом нападал на прохожих. В результате его действий умерло 2 человека, еще 8 получили ранения. Сейчас проводится расследование.

На трагедию отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, ведь нападение было в его родном городе. Он убежден, что такие действия должны быть справедливо и жестко наказаны.

О подробностях инцидента, личности нападавшего и его мотивах рассказываем подробнее.

Что случилось?

В субботу, 7 ноября, в Кривом Роге Днепропетровской области мужчина с ножом напал на людей, в результате чего два человека погибли, а еще восемь получили ранения.

В пресс-службе Патрульной полиции Украины сообщили, что среди раненых был и малолетний ребенок. "Чуть больше часа назад (около 15:20, – ред.) нам поступило сообщение о двойном убийстве. Неизвестный мужчина ножом лишил жизни двух человек и еще пятерых ранил, в том числе и малолетнего ребенка. Патрульные сразу начали обследовать прилегающую территорию в поисках преступника. Менее чем за 20 минут мы обнаружили мужчину, который может быть причастен к указанному событию. Гражданина задержали", — заявил заместитель начальника Патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Впоследствии сообщение обновили и добавили, что от ножа злоумышленника погибли два человека, а правоохранители нашли 8 раненых.

По данным пресс-службы Нацполиции, жертвами нападавшего стали случайные прохожие, которым мужчина нанес многочисленные ножевые ранения. В результате действий правонарушителя 8 человек оказались в больнице.

Преступника задержали и доставили в Криворожский отдел полиции. Было открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство".

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Что известно о злоумышленнике и мотивах нападения

Нападавшим оказался местный житель Тарас Усенко, 1991 года рождения. По словам заместителя министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, злоумышленник увлекался мистикой.

Усенко после задержания факта убийств не опровергал и прямо заявил, что он "пришел из ада", он "сын Божий" и ему "Бог приказал убить 15 человек".

"Убийца, со слов его родных, ездил на заработки в Чехию. Год назад он вернулся оттуда другим человеком. Стал говорить о каких-то демонах. Но вел себя не агрессивно", - отметил Геращенко.

Кроме того, во время проведения неотложного обыска в комнате, где проживал подозреваемый, на стенах были обнаружены странные мистические символы и концентрические рисунки. По словам замглавы МВД, эксперты-психиатры попытаются дать им оценку.

Комната, в которой проживал Тарас Усенко Антон Геращенко / Facebook

Также полиция проводит детальное следствие для определения круга общения подозреваемого в двойном убийстве и ранении 8 человек. Таким образом правоохранители попытаются установить, не было ли здесь факта внушения или подстрекательства.

Впоследствии стало известно, что Усенко вел "Тетрадь смерти", которую взял с собой в рюкзак, когда отправился на убийства. СМИ сообщили, что на страницах так называемой тетради смерти изображены знаки, которые кажутся похожими на шифр.

Привели и слова одного из соседей убийцы. Он рассказал, что Усенко был преимущественно улыбчивым и приветливым. Однако в день убийства нападающий "с мрачным видом прошел мимо – сел в транспорт и поехал на 97 квартал, вершить свое черное дело".

Подозреваемый в нападении на людей в Кривом Роге Фото: Патрульная полиция Подозреваемый в нападении на людей в Кривом Роге Фото: Нацполиция

При этом было установлено, что Усенко не находился под воздействием алкоголя или наркотических препаратов.

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Что известно о жертвах нападавшего

В полиции отметили, что злоумышленник атаковал людей на улицах Героев АТО, Степана Тильги, Вадима Гурова, Лины Костенко, Ветеранов Труда и проспекте Гагарина. Жертв не выбирал ни по полу, ни по возрасту – бил всех, кто попадался на пути.

Самым молодым пострадавшим стал 9-летний мальчик (он находится в больнице с резаной раной на щеке). Самой старшей жертвой была 83-летняя пенсионерка - нападавший несколько раз ударил ее кулаками в лицо.

Погибших, тела которых обнаружили в первую очередь, опознали - это оказались 60-летний отец и 30-летний сын, фамилия семьи - Косицкие (по информации местного издания "Первый городской" и Антона Геращенко).

Сообщалось, что у старшего мужчины – 5 ножевых ранений на спине и 6 спереди, младшего убили двумя ударами ножом.

По состоянию на 9 ноября четырех пострадавших уже отпустили домой из больницы. Еще столько же до сих пор продолжают лечение. Медики утверждают, что у них травмы средней тяжести.

Реакция властей

Президент Украины Владимир Зеленский сразу отреагировал на трагедию, которая случилась в его родном городе. Глава государства выразил соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления пострадавшим.

Он отметил, что на такие события надо реагировать жестко и сразу. "Сегодняшние события в Кривом Роге являются проявлением абсолютного терроризма – по смыслу, по сути, по последствиям, по ужасу, который пришел в наши дома", - отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что к таким трагедиям невозможно привыкнуть. Для того, чтобы это остановить, нужно действовать сразу и жестко: никакого оправдания для убийцы не может быть.

Президент Зеленский выразил надежду, что расследование будет быстрым, а приговор убийце – справедливым.

А по распоряжению городского головы Кривого Рога 9 ноября в городе объявили днем траура по погибшим во время нападения.

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Что известно о расследовании преступления

На следующий день после нападения, 8 ноября, прокуратура объявила подозрение Усенко по статьям об умышленном убийстве и покушении на убийство.

В понедельник, 9 ноября, Центрально-Городской районный суд Кривого Рога взял под стражу 29-летнего Тараса Усенко. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

Заметим, нападавшему было сообщено о подозрении по части 2 пункта 1 статьи 115 (умышленное убийство) и части 2 статьи 15, части 2 пункта 1, 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство). Тарасу Усенко грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.