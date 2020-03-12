Мировая пандемия коронавируса, возможный арест Порошенко и закрытие уголовного дела Фирташа: Актуальное на утро 12 марта

Почти каждая новость со всех уголков мира связана с коронавирусом

Сегодня мы узнали о предстоящем допросе Петра Порошенко и о том, что Святослав Вакарчук сложил свои обязанности председателя партии "Голос". Рассказываем об этих и других событиях, которые стали самыми главными состоянию на утро четверга, 12 марта.

В мире пандемия коронавируса – ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. По словам главы ВОЗ Тедроса Гебреисуса, Организация круглосуточно оценивает вспышку вируса, и озабочена как тревожными уровнями распространения и серьезности, так и тревожными уровнями бездействия.

Фото из открытых источников

К слову, несколько недель назад в ВОЗ отмечали, что, скорее всего, до пандемии дело не дойдет, но уже 9 марта Тедрос Гебреисус признал, что угроза пандемии коронавируса COVID-19 стала реальной.

Чрезвычайное положение в Венгрии и запрет в США из-за коронавируса

Правительство Венгрии объявило о введении чрезвычайного положения из-за коронавируса. Власть предупредила – тех, кто будет распространять дезинформацию или будет нарушать правила карантина, будут преследовать. Все университеты в стране закрыты на карантин, студенты переведены на дистанционное обучение, при этом школы пока работают в обычном режиме.

В рамках чрезвычайного положения Венгрия закрывает границы для туристов из Италии, сообщение с Ираном, Китаем и Южной Кореей.

Тем временем президент США Дональд Трамп объявил о введении ограничений на все поездки из Европы для борьбы с распространением коронавируса. Он отметил, что с 13 марта поездки из Европы будут приостановлены на следующие 30 дней. При этом американские ограничения не будут распространяться на Великобританию, где пока известно о 460-ти случаях COVID-19.

Официальное начало карантина в Украине

Сегодня, 12 марта, в Украине начали действовать введенные Кабинетом министров ограничения из-за коронавируса. Это значит, что с сегодняшнего дня и до 3 апреля в стране будут действовать ограничительные меры: закрытие заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, закрытие авиасообщения с некоторыми странами. Например, авиакомпания SkyUp Airlines сокращает полетную программу в Италию и Израиль.

Фото из открытых источников

В Киеве тем временем приостановлен образовательный процесс в учреждениях общего среднего, дошкольного, внешкольного, профессионального образования, в высших учебных заведениях. Также будет ограничено проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий в Киеве, приостановлена работа театров, кинотеатров, музеев и развлекательных центров.

Результаты заседания ТКГ в Минске

В Минске состоялось заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе при участии руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака и заместителя руководителя Администрации Президента РФ Дмитрия Козака.

По результатам встречи стороны договорились об обмене удерживаемыми лицами и согласовали вопросы разведения сил и одновременного открытия КПВВ в населенных пунктах Золотое и Счастье.

Иран передаст Украине "черные ящики" сбитого самолета "МАУ"

Иран согласился передать Украине черные ящики пассажирского самолета авиакомпании "МАУ", который был сбит над Тегераном 8 января 2020 года. По информации посла Украины в Канаде Андрея Шевченко, представитель Ирана Фархад Парвареш заявил о готовности официального Тегерана передать бортовые самописцы.

"Иран соглашается направить черные ящики в Украину с последующей передачей Франции в случае, если понадобится дополнительная экспертиза", - процитировал Шевченко слова Парвареша.

Вакарчук – не председатель "Голоса"

Политическая партия "Голос" избрала нового председателя. Ею стала Кира Рудик, как сообщил Святослав Вакарчук.

"Сегодня на съезде партии "Голос" избран новым председателем партии лучший управленец из нашей команды Кира Рудик. Кира олицетворяет собой современность. И эту современность она привнесет в работу партии вместе с неоцененным опытом управления большими командами", - заявил Вакарчук, добавив, что продолжит развивать партию.

ГБР планирует потребовать арест Порошенко

Государственное бюро расследований планирует 13 марта вызвать пятого президента Украины Петра Порошенко на очередной допрос. По предварительной информации, на допросе Петру Порошенко планируют вручить подозрение по одному из уголовных дел и потребовать его ареста.

Пятый президент Украины Петр Порошенко eurosolidarity.org

Сообщается, что после увольнения прокурора Руслана Рябошапки, который якобы тормозил расследование дел в отношении Порошенко, сейчас против пятого президента начнется настоящее расследование.

Закрыто уголовное дело Фирташа

В Испании закрыли дело украинского миллиардера Дмитрия Фирташа, обвиняемого в отмывании денег. Это произошло из-за "нехватки доказательств" вины подозреваемого.

Судебное следственное управление № 21 Барселоны сдало в архив уголовное дело, возбужденное пять лет назад против украинского олигарха Дмитрия Фирташа.

По сообщению испанского портала El Confidencial, дело окончательно закрыто по указанию судьи Игнасио Санчеса, который аргументировал это решение предложением следствия, которое приостановило дело еще 30 октября 2019 года.

Обстрелы на Донбассе

За прошедшие сутки, 11 марта, незаконные вооруженные формирования на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня. Известно, что они применяли запрещенное Минскими договоренностями оружие: гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Обстрелы были зафиксированы возле населенного пункта Пески и возле Гнутового. По сообщению штаба ООС, из-за обстрелов один украинский военный был ранен.

Темпы инфицирования коронавирусом в мире

По состоянию на утро 12 марта стало известно о 126 258 случаях заражения коронавирусом в мире. Сообщается, что умерло 4638 человек, из которых 3056 – на материковом Китае. При этом известно, что всего в мире выздоровело 68 266 человек. Эту информацию ежедневно обновляет сайт, созданный специально для отслеживания темпов заражения вирусом COVID-19 в мире.

Фото из открытых источников

Погода 11 марта

В Укргидрометцентре сообщили о погоде, актуальной на среду, 12 марта. На западе прогнозируют от 14 до 17 тепла днем и 2 - 5 ночью. В Ивано-Франковской, Волынской, Львовской и Закарпатской областях сегодня ожидается дождь. Во всех остальных регионах будет ясно и солнечно.

На востоке также ожидается теплая погода – от 12 до 14 днем и от 4 до 8 ночью. На севере синоптики прогнозируют 12 - 15 тепла днем и 4 - ночью 6. А в южных регионах Украины термометры сегодня будут показывать 14 - 17, а ночью – 5 - 7 тепла. В Киеве сегодня ожидается 12 - 14 тепла днем и 3 - ночью 5.

Погода на 12 марта Укргидрометцентр

Курс валют

В Национальном банке Украины сообщили, что в течение четверга, 12 марта, доллар будет стоить 25,62 гривен, а евро – 29,05 гривен.

Цены на бензин

По состоянию на утро четверга, 12 марта, средняя стоимость на горючее в столице, по информации новостного ресурса Укрнет, такая: