Михайлово чудо: История праздника, традиции празднования и запреты этого дня

Архангел Михаил Фото из открытых источников

В этот день у архангела Михаила просят счастья, мира в семье и здоровья

В христианской традиции 19 сентября принято чествовать святого архангела Михаила и вспоминать о Михайловом чуде.

Рассказываем об особенностях праздника, запретах и приметах этого дня.

Чем знаменателен праздник

Согласно церковным верованиям, архангел Михаил победил падшего ангела и сбросил его и его соратников в ад. Считается, что с тех пор Михаил возглавляет Господне воинство и встречает души умерших у врат рая.

В христианстве есть история, согласно которой архангел Михаил исцелил от немоты дочь жителя города Хоны, вблизи Иераполя. Отец возвел в честь архангела храм, пономарем в котором более полувека служил благочестивый Архип Херотопский.

Однажды язычники решили разрушить храм, соединив и направив на него две горные реки. Тогда Архип начал молиться архангелу Михаилу. Тот появился возле храма и прорубил в горе расселину, в которую ушла вся вода. Название города Хоны в переводе и означает "расселина".

Чудом в празднике Архангела Михаила священники видят именно спасение людей и самой церкви. По преданию, древние предки в этот день старались соблюдать пост, тяжело не работать, ведь "святой Михаил в виде бедного старца ходит по земле и проверяет, как его уважают".

Архангел Михаил также считается борцом против ереси и зла, сильным защитником веры. Поэтому в этот день надо "следить за языком", делать добрые дела и молиться.

Как отмечают праздник в Украине

В этот день принято ходить друг к другу в гости. Раньше в этот день собирались на братчину – собрание сельского или городского сообщества, на которых решались внутренние вопросы.

Хозяйки накрывали столы пирогами с разнообразными начинками из нового урожая. Также в этот день принято молиться Чудотворцу Михаилу и ставить свечу за здравие. Обычно у Михаила просят счастья, мира в семье и здоровья.

Обязательно на Михайлово чудо нужно решить семейные дела и частные проблемы и забыть обо всех неурядицах и ссорах.

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Запреты на Михайлово чудо

Как и на все религиозные праздники запрещено работать, однако в этот день разрешается выполнять мелкую домашнюю работу. Все дела советуют завершить к обеду.

Также 19 сентября не стоит ссориться с близкими. Считается, что отрицательная энергия вернется к тому, кто ругается, в многократном размере.

В этот день запрещается выбрасывать пищу, ее советуют отдавать людям или животным.

Большим грехом считается на Михаила сеять, пахать и выкапывать овощи, рубить дрова, выполнять тяжелую домашнюю работу, печь хлеб и пироги.

Не желательно излишне работать и переносить тяжелую работу на другого человека.

Народные приметы на Михайлово чудо

В этот день примечали погоду, чтобы спрогнозировать погодные условия на зиму. Поэтому, если:

утром в праздник на деревьях есть иней – будет много снега зимой;

листья с осины падают "лицом вверх" – зима будет холодной, а если наоборот – теплой;

тепло на Михайлов день – осень будет долгой;

на Михайлово чудо листья на верхушке березы имеют зеленый цвет, то это к ранней зиме;

облака вечером имеют синий цвет – это к изменениям в погоде.

Считалось, что после праздника можно ожидать первые заморозки.