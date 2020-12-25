Между онлайн и реальностью: Как встречают наступающий 2021 год в Луцке

Праздничное трио елок, насыщенная программа мероприятий и особые достопримечательности

Елка в Луцке 2021 Фото из открытых источников

24 декабря Кабмин разрешил заведениям в новогоднюю ночь работать до 7 утра, а не до 1 ночи, как предполагалось ранее. Поэтому, у людей все-таки будет возможность поужинать вне дома и просидеть в кафе до утра.

Также во всех городах Украины зажгли елки и создали праздничные локации.

Луцк – не исключение. Что уже сделала местная власть и как планируют встретить 2021 год в этом городе, читайте далее.

Праздничное трио: Как выглядит центр Луцка на праздники

В этом году пандемия значительно "урезала" местный бюджет. Тем не менее, это не повлияло на новогодне-рождественские декорации. Любовь Грабовская, заместитель начальника отдела по благоустройству города департамента жилищно-коммунального хозяйства, сообщила, что смогли даже докупить немного новых игрушек.

Открытие елки в Луцке 2021 район. луцк

Поэтому, трио елок на Театральной площади торжественно зажгли в день Святого Николая. Зрителей ждал спектакль с ангелами, Святой Николай и поздравительные слова городского головы Игоря Полищука.

Ангелочки, которые засвечивали елку район. луцк

Здесь также обустроили традиционный рождественский городок, где продают вкусности.

Ехать или не ехать

Луцк – это один из древнейших городов Украины, название которого впервые вошло в Ипатьевскую летопись 1085 года. Тем не менее, археологи считают, что поселение возникло около 1000 года.

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Еще много веков назад Луцк играл важную роль в качестве столицы Волынской земли. Во времена Любарта-Димитрия, заменившего деревянные укрепления кирпичными, город стал выглядеть по-другому. Благодаря своим действиям, князь стал настоящим защитником Волыни и сосредоточил административные, судебные и церковные органы управления здесь. К тому же, даже после его смерти Луцк оставался резиденцией литовско-русских князей: Витовта, во времена которого состоялся съезд европейских монархов в 1429 году, и Свидригайла.

В дальнейшем со временем эти земли то развивались, то приходили в упадок из-за пожаров и эпидемий. Во времена революции 1917 г. здесь основали в апреле первое украинское социально-политическое общество "Українська громада", а уже при Гетманате в августе 1918 г. было образовано "Просвіту".

Сегодня Луцк – центр исторических памятников, украинской культуры и музеев.

Уникальные достопримечательности

В новогодние праздники город имеет особый колорит. Рождественская атмосфера царит в каждом уголке, а достопримечательности выглядят еще лучше, чем обычно.

Когда мы говорим о Луцке, то первым местом, где вы окажетесь должен стать Луцкий замок, который сочетает два стиля: готический и Ренессанс. Доехать сюда можно 4-м троллейбусом. Вход стоит 20 грн для взрослых и 10 грн для детей и студентов.

Новогодние декорации в Луцке Фото из открытых источников

Оттуда путешествие можно продолжить в Свято-Покровскую церковь, которая была построена в XIII-XIV веке. Уникальным является то, что в ней отражены первоначальный и современный архитектурные стили. В XIX в. облик этой церкви окончательно формировался в общих чертах, почему и появились колокольня, купола и ризница.

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И это далеко не последнее. В общем, в городе сосредоточено 88 памятников архитектуры, 23 из которых национального значения. Предлагаем маленький список, что можно посетить:

Большая синагога;

Доминиканский монастырь;

Комплекс сооружений монастыря и костела бернардинцев, кафедральный собор Луцкой и Волынской епархии Православной церкви Украины;

Лютеранская кирха.

Не обходите и "Старый Луцк" в центре, где сосредоточено большинство достопримечательностей, а также рыночную площадь. В новогодний праздники здесь обычно хорошая иллюминация и игрушки.

Замок Любарта зимой Фото из открытых источников

Программа новогодних мероприятий

Городской голова Луцка, Игорь Полищук, заявил в Facebook о том, что часть мероприятий состоится лишь в онлайн-формате. Тем не менее, это не помешало разработать достаточно интересную и насыщенную программу. Посмотреть подробный список событий можно по ссылке, а мы выбрали для вас самые важные события:

19 декабря - 24 января - художественный проект "Улица рождественских ангелов" на ул. Леси Украинки;

25 декабря – видеопроект "Европейское Рождество" на fb страницы департамента культуры;

28 декабря – Музыкально-интерактивный импровиз "Новый год на порог" в 12:00 в Культурно-художественном центре "Красное";

19 декабря- 31 января – рождественская ярмарка изделий мастеров народных ремесел. Новогодние инсталляции, зоны для фото на Театральной площади.

Поэтому, вот так между удаленным форматом и периодическими мероприятиями на улице или в домах культуры, встречают Новый год 2021 в Луцке.

Напоминаем, что ранее мы писали, как можно незабываемо встретить Новый год в Ровно, где сейчас нет даже елки, а также делали обзоры интересностей на праздники в Тернополе, Черновцах, Львове и Каменце-Подольском.