Между онлайн и реальностью: Как встречают наступающий 2021 год в Луцке
Праздничное трио елок, насыщенная программа мероприятий и особые достопримечательности
24 декабря Кабмин разрешил заведениям в новогоднюю ночь работать до 7 утра, а не до 1 ночи, как предполагалось ранее. Поэтому, у людей все-таки будет возможность поужинать вне дома и просидеть в кафе до утра.
Также во всех городах Украины зажгли елки и создали праздничные локации.
Луцк – не исключение. Что уже сделала местная власть и как планируют встретить 2021 год в этом городе, читайте далее.
Праздничное трио: Как выглядит центр Луцка на праздники
В этом году пандемия значительно "урезала" местный бюджет. Тем не менее, это не повлияло на новогодне-рождественские декорации. Любовь Грабовская, заместитель начальника отдела по благоустройству города департамента жилищно-коммунального хозяйства, сообщила, что смогли даже докупить немного новых игрушек.
Поэтому, трио елок на Театральной площади торжественно зажгли в день Святого Николая. Зрителей ждал спектакль с ангелами, Святой Николай и поздравительные слова городского головы Игоря Полищука.
Здесь также обустроили традиционный рождественский городок, где продают вкусности.
Ехать или не ехать
Луцк – это один из древнейших городов Украины, название которого впервые вошло в Ипатьевскую летопись 1085 года. Тем не менее, археологи считают, что поселение возникло около 1000 года.
Еще много веков назад Луцк играл важную роль в качестве столицы Волынской земли. Во времена Любарта-Димитрия, заменившего деревянные укрепления кирпичными, город стал выглядеть по-другому. Благодаря своим действиям, князь стал настоящим защитником Волыни и сосредоточил административные, судебные и церковные органы управления здесь. К тому же, даже после его смерти Луцк оставался резиденцией литовско-русских князей: Витовта, во времена которого состоялся съезд европейских монархов в 1429 году, и Свидригайла.
В дальнейшем со временем эти земли то развивались, то приходили в упадок из-за пожаров и эпидемий. Во времена революции 1917 г. здесь основали в апреле первое украинское социально-политическое общество "Українська громада", а уже при Гетманате в августе 1918 г. было образовано "Просвіту".
Сегодня Луцк – центр исторических памятников, украинской культуры и музеев.
Уникальные достопримечательности
В новогодние праздники город имеет особый колорит. Рождественская атмосфера царит в каждом уголке, а достопримечательности выглядят еще лучше, чем обычно.
Когда мы говорим о Луцке, то первым местом, где вы окажетесь должен стать Луцкий замок, который сочетает два стиля: готический и Ренессанс. Доехать сюда можно 4-м троллейбусом. Вход стоит 20 грн для взрослых и 10 грн для детей и студентов.
Оттуда путешествие можно продолжить в Свято-Покровскую церковь, которая была построена в XIII-XIV веке. Уникальным является то, что в ней отражены первоначальный и современный архитектурные стили. В XIX в. облик этой церкви окончательно формировался в общих чертах, почему и появились колокольня, купола и ризница.
И это далеко не последнее. В общем, в городе сосредоточено 88 памятников архитектуры, 23 из которых национального значения. Предлагаем маленький список, что можно посетить:
- Большая синагога;
- Доминиканский монастырь;
- Комплекс сооружений монастыря и костела бернардинцев, кафедральный собор Луцкой и Волынской епархии Православной церкви Украины;
- Лютеранская кирха.
Не обходите и "Старый Луцк" в центре, где сосредоточено большинство достопримечательностей, а также рыночную площадь. В новогодний праздники здесь обычно хорошая иллюминация и игрушки.
Программа новогодних мероприятий
Городской голова Луцка, Игорь Полищук, заявил в Facebook о том, что часть мероприятий состоится лишь в онлайн-формате. Тем не менее, это не помешало разработать достаточно интересную и насыщенную программу. Посмотреть подробный список событий можно по ссылке, а мы выбрали для вас самые важные события:
- 19 декабря - 24 января - художественный проект "Улица рождественских ангелов" на ул. Леси Украинки;
- 25 декабря – видеопроект "Европейское Рождество" на fb страницы департамента культуры;
- 28 декабря – Музыкально-интерактивный импровиз "Новый год на порог" в 12:00 в Культурно-художественном центре "Красное";
- 19 декабря- 31 января – рождественская ярмарка изделий мастеров народных ремесел. Новогодние инсталляции, зоны для фото на Театральной площади.
Поэтому, вот так между удаленным форматом и периодическими мероприятиями на улице или в домах культуры, встречают Новый год 2021 в Луцке.
Напоминаем, что ранее мы писали, как можно незабываемо встретить Новый год в Ровно, где сейчас нет даже елки, а также делали обзоры интересностей на праздники в Тернополе, Черновцах, Львове и Каменце-Подольском.