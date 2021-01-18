Местные выборы в Киевской и Черниговской областях: Как прошло волеизъявление в трех городах Украины

В Украине снова выборы Фото из открытых источников

Вчера официально состоялись выборы в Киевской и Черниговской областях

Местные выборы в Украине давно отгремели. Новоизбранные мэры городов, главы сельсоветов, депутаты местных госадминистраций работают на своих новых должностях вот уже почти два месяца. Однако в трех украинских городах, несмотря на то, что местные выборы прошли в октябре и ноябре (как это было по всей стране), городских глав до сих пор нет. Поэтому в Броварах, Новгород-Северском и Борисполе повторные выборы были назначены на воскресенье, 17 января.

Дальше рассказываем, как проходило волеизъявление украинцев в этих городах, какие нарушения зафиксировали наблюдатели и полиция, а также какие предварительные результаты уже известны.

Явка на повторных местных выборах в трех городах

Как и на выборах, проходивших в Украине в октябре и ноябре, вчера явка избирателей была невысокой, и нарушений не было зафиксировано слишком много.

Борисполь (Киевская область). В городе повторно избирали городского главу, потому что кандидат, получивший наибольшую поддержку на выборах 25 октября 2020 года – Анатолий Федорчук – умер от осложнений коронавируса (он был мэром города с 2006 года).

Выборы в Борисполе "Честно"

В 08:00 в городе открылись все 43 избирательных участка, проголосовать могли более 64 тысяч избирателей, но явка была невысокой. По сообщению Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 20:00 воскресенья 17 января на выборы в Борисполе пришло 30,15% избирателей. За пост мэра соревновались 16 кандидатов.

Бровары (Киевская область). Выборы мэра и депутатов в Броварах прошли вчера в соответствии с предыдущими судебными решениями.

Выборы в Броварах "Честно"

9 ноября 2020 года Киевский окружной административный суд признал ноябрьские выборы мэра и депутатов городского совета Броварской территориальной общины несостоявшимися. Поэтому территориальная избирательная комиссия обязана была провести повторные выборы 17 января. Известно, что всего проголосовать пришли 43,02% избирателей.

Новгород-Северский (Черниговская область). В конце октября от осложнений, вызванных коронавирусом, скончался городской глава Новгорода-Северского Олег Бондаренко, переизбранный на выборах 25 октября. Поэтому здесь и были назначены повторные выборы мэра. 17 января проголосовать пришли всего 41,48% избирателей.

Новости по теме: Местные выборы на Донбассе в марте этого года невозможны, – ЦИК

О нарушениях на выборах

В Национальной полиции сообщили, что по состоянию на 18:00 воскресенья 17 января поступило 82 сообщения, связанных с нарушением избирательного процесса. Ряд сообщений касался фотографирования избирательных бюллетеней участниками выборов. Полиция оперативно провела проверку и составила в отношении нарушителей 28 админпротоколов в Броварском районе и 4 в Бориспольском за публичное разглашение избирателями результатов волеизъявления (ст. 212-22 Кодекса Украины об административном правонарушении).

Также админпротокол был составлен в отношении избирателя в Броварах, который пришел голосовать без средств индивидуальной защиты и оскорблял участников избирательного процесса.

К тому же в Броварах не вовремя (позже 08:00) открылся один избирательный участок, потому что члены подготовительного заседания не успели вовремя зарегистрировать наблюдателей избирательного процесса.

Чуть позже работники Броварского отдела полиции установили 5-х жителей Киева, изменивших место регистрации и незаконно проголосовавших на одном из избирательных участков Броваров.

Задержание подозреваемых в нарушении на выборах Фото Нацполиция

За содеянное, в соответствии со ст. 158 (предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или другое несанкционированное вмешательство в работу государственного реестра избирателей) УКУ им грозит лишение свободы на срок от 2-х до 4-х лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 5 лет.

Новости по теме: В Киевской области правоохранители составили 34 админпротокола из-за нарушений на выборах

Предварительные результаты выборов

По предварительному подсчету голосов, на выборах мэра в Борисполе победил представитель партии "Европейская солидарность" и действующий депутат городского совета Владимир Борисенко. По данным общественного движения "Честно", Борисенко набрал 28,41% голосов избирателей. Между тем его ближайший конкурент – депутат от "Слуги народа" Владислав Байчас получил 20,61% голосов.

По информации Центральной избирательной комиссии, за действующего мэра Броваров Игоря Сапожко (партия "Команда Игоря Сапожко – Единство") проголосовало 44,07% избирателей (13 798 голосов). На втором месте оказался кандидат от партии "Слуга народа" Дмитрий Ратников, за которого проголосовали 13,37% избирателей (4186 голосов).

В Новгород-Северском, по данным черниговской политической силы "Родной дом", победителем на выборах мэра стала их выдвиженица Людмила Ткаченко.

*************

Из-за того, что Борисполь, Бровары и Новгород-Северский, где вчера проходили выборы, не слишком большие города, подсчет голосов там завершится довольно быстро. Поэтому, скорее всего, в ближайшие дни мы узнаем окончательные официальные результаты, объявленные Центризбиркомом.

Согласно законодательству, результаты голосования должны быть установлены не позднее чем на 12-й день со дня повторного голосования, то есть до 29 января 2021 года включительно.