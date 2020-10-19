Местные выборы - 2020: Кто будет бороться за кресло мэра Харькова и что они обещают

Официально за должность главы Харькова соревнуется 15 кандидатов

Фото из открытых источников

Главной интригой избирательной кампании в Харькове стало заявление, а затем и регистрация экс-главы Харьковского горсовета и облгосадминистрации Михаила Добкина кандидатом в мэры города. Ранее он хотел побороться за пост главы Киева. И хотя в октябре Добкин заявил, что снимает свою кандидатуру в пользу действующего главы горсовета, на сайте ЦИК он значится кандидатом.

Однако не только кандидатура Добкина привлекает внимание.

О других претендентах на должность главы Харькова рассказываем подробнее.

Кто будет бороться за кресло мэра Харькова

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 15 кандидатов на должность председателя Харьковского городского совета.

Геннадий Кернес, баллотирующийся от "Блок Кернеса - Успешный Харьков"

Геннадий Кернес Фото из открытых источников

Он действующий мэр Харькова, работает в горсовете с 2006 года. Мэром стал в 2010 году и до сих пор возглавляет Харьковский городской совет. До этого работал его секретарем.

Перед выборами стало известно о коронавирусе у Геннадия Кернеса. В результате болезни была настоящая угроза жизни мэра, поэтому его даже увезли для лечения в Германию.

В программе политсилы значится, что работа команды будет направлена, в том числе, на:

- улучшение уровня медицины;

- борьбу с наркоманией среди молодежи;

- привлечение молодежи в органы местного самоуправления;

- улучшение уровня предоставления социальных услуг.



Михаил Добкин, самовыдвиженец

Михаил Добкин УНИАН

Заявление о баллотировании Михаила Добкина стало настоящим сюрпризом. Прежде всего из–за того, что на выборах он будет конкурировать со своим давним товарищем - Геннадием Кернесом.

Ранее политик уже был мэром Харькова в 2006 – 2010 годах. Именно тогда секретарем горсовета работал Кернес. Впоследствии в 2010 – 2014 годах Добкин был председателем Харьковской облгосадминистрации. Кроме того, дважды был народным депутатом Украины.

Сначала Добкин заявлял о намерении баллотироваться на пост главы Киевского городского совета — критиковал столичную власть и "обещал любить Киев". В отношении мэра Харькова он отметил, что в городе порядок и власть менять не нужно.

4 октября Добкин заявил, что снимает свою кандидатуру в пользу Кернеса, отметив, что действующий мэр чувствует себя лучше и "на этом его (Добкина - ред.) миссия выполнена".

При этом на сайте ЦИК он значится среди кандидатов на должность председателя Харьковского горсовета.

Алексей Кучер, "Слуга народа"

Председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер Фото из открытых источников

Алексей Кучер возглавляет Харьковскую областную государственную администрацию с 5 ноября 2019 года. Ранее - народный депутат Верховной Рады IX созыва от партии "Слуга народа".

До начала политической карьеры Алексей Кучер занимался адвокатской деятельностью, преподавал в Высшей школе адвокатуры.

Александр Фельдман, "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Александр Фельдман Из открытых источников

Александр Фельдман избирался в Верховную Раду IV-VI, VIII созывов. На парламентских выборах 2019 года баллотировался по мажоритарному округу №174 от "Оппозиционной платформы - За жизнь". Прошел в ВР IX созыва, назначен секретарем Комитета по вопросам экологической политики.

До карьеры в политике занимался бизнесом - возглавлял концерн "АВЭК и Ко", владелец рынка "Барабашово".

В 1997 году создал городской благотворительный фонд, который позже был переформатирован в международный "Фонд Александра Фельдмана". Среди проектов фонда - харьковский "Фельдман-Экопарк" (бесплатный для посещения ландшафтный парк, зоопарк, реабилитационный центр для животных).

Фельдман является президентом "Украинского еврейского комитета", член правления международной организации "Религии за мир", президент Всемирного открытого фонда реабилитации и реинтродукции животных.

Игорь Черняк, "Блок Юлии Светличной "Вместе"

Игорь Черняк Фото из открытых источников

Имеет высшее юридическое образование, занимается адвокатской деятельностью, управляющий партнер компании "ACF PARTNERS".

В 2015 году Игорь Черняк был избран депутатом Харьковского городского совета VII созыва. Вошел в состав комиссии по вопросам градостроительства и архитектуры.

Инициатор создания "Харьковского антикоррупционного центра", с 2014 года - участник волонтерской группы "Сила помощи", которая оказывает поддержку украинским военным и переселенцам.

Олег Абрамичев, "Европейская солидарность"

Олег Абрамичев Фото из открытых источников

На местных выборах 2015 года Абрамичев баллотировался в харьковский горсовет с "Волонтерской партией Украины", однако не набрал достаточного количества голосов.

Олег Абрамичев является лидером городской партийной организации "Европейской солидарности". Также занимается волонтерской деятельностью, известен под позывным "Пиротехник". Один из основателей "Благотворительного фонда Сергея Жадана".

Никита Соловьев, "Демократична сокира"

Никита Соловьев Фото из открытых источников

Никита Соловьев возглавляет городскую организацию политсилы "Демсокира" с 2019 года. Баллотировался на парламентских выборах 2019 по мажоритарному округу №169 Харькова, однако не набрал необходимого количества голосов (победу на округе одержал кандидат "Слуги народа" Александр Куницкий).

Соловьев является активным общественным деятелем, участником городских акций против застроек. Был организатором митинга в Харькове в поддержку украинских военных "Нет капитуляции".

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Александра Нарыжная, "Голос"

Александра Нарыжная Фото из открытых источников

В 2017 году исполняла обязанности руководителя частного учебного института "Харьковская школа архитектуры", с 2018 года - проректор ХША.

Александра Нарыжная возглавляет организацию "Городские реформы", объединившую архитекторов и активистов Харькова для улучшения городской инфраструктуры, развития общественных пространств. В частности, Нарыжная работает над реализацией проекта интегрированного развития Киевского района.

Валерий Безлепкин, самовыдвиженец

Валерий Безлепкин Фото из открытых источников

В 2015 году баллотировался от "Батькивщины" в Харьковский городской совет и в Харьковский областной совет. В 2014 году на внеочередных выборах баллотировался в Верховную Раду как самовыдвиженец по 52 избирательному округу (Донецкая область).

Занимал руководящие должности на предприятиях топливно-энергетического комплекса: "Запорожьеоблэнерго", "Луганское энергетическое объединение", "Харьковоблэнерго", начальник Главного управления промышленности и развития инфраструктуры Луганской ОГА, возглавлял "Харьковгоргаз" и был председателем правления общества, возглавлял Департамент ЖКХ Запорожской ОГА. Работает заместителем директора ООО "Стимми", компании, которая, по словам кандидата, предоставляет консультации в области энергетики и юриспруденции.

Ирина Денисова, "За будущее"

Ирина Денисова Политическая партия "За майбутнє"

Кандидатка начала заниматься предпринимательской деятельностью на ТЦ "Барабашово" в 90-х. В середине девяностых создала общественную организацию "За свой выбор". Сейчас Денисова занимается предпринимательской и правозащитной деятельностью.

Сергей Кушнарев, "Победа Пальчевского"

Сергей Кушнарев Фото из открытых источников

На внеочередных выборах в Верховную Раду в 2019 году Сергей Кушнарев баллотировался как самовыдвиженец по 171 избирательному округу (центр — Немышлянский район Харькова), но в Раду не прошел.

Он является братом погибшего на охоте в 2007 году экс-главы Харьковской ОГА Евгения Кушнарева.

Георгий Лаговский, "Удар"

Георгий Лаговский kh.vgorode.ua

Он - депутат Харьковского горсовета, президент Украинской Федерации бразильского джиу-джитсу. В 2015 году Лаговского избрали депутатом Харьковского городского совета 7 созыва (от фракции "Самопомощь").

Игорь Приходько, ВО "Батькивщина"

Игорь Приходько Фото из открытых источников

Он является генеральным директором коллективного предприятия "Олимпийский учебно-спортивный центр "Акварена".

Среди целей на выборах он видит "остановить ту политику, которая проводится в стране последние шесть с половиной лет и которая направлена на введение внешнего управления, крупных финансовых глобальных корпораций в Украине".

Наталья Пилипенко, самовыдвиженка

Наталья Пилипенко Фото из открытых источников

Кандидат временно не работает, возглавляет общественную организацию "Украинское объединение "Гардемарины". Эта организация зарегистрирована в 2013 году по адресу пр. Александровский, 69, в Харькове.

Человек по имени Наталья Пилипенко не раз принимал участие в избирательных кампаниях. По данным ресурса "Чесно", она выдвигалась как в Харьковский городской совет, так и Верховную Раду. В 2010 году Пилипенко уже соревновалась за кресло мэра Харькова и набрала 1405 голосов.

Пилипенко подавала документы кандидата в президенты Украины на выборах в 2019 году, но ей отказали в регистрации из-за неуплаты залога — вместо 2,5 млн грн она внесла 25 грн. В реестре деклараций есть также декларация Натальи Пилипенко как кандидата в нардепы на внеочередных парламентских выборах 2019 года.

Денис Ярославский, самовыдвиженец

Денис Ярославский Скриншот ZIK

Волонтер в зоне АТО, общественный деятель, президент федерации национального вида спорта "Хортинг" в Харькове.

Работает в ООО "Харьковский проектный институт" в должности юриста.

В 2015 был консультантом по реформе правоохранительной системы. С 2004 по 2017 служил в органах внутренних дел.

На внеочередных парламентских выборах 2019 баллотировался как беспартийный по 171-му округу в Харькове в Немышлянском районе.

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Уже в эти выходные харьковчане будут выбирать будущего главу города. И тем, кто еще не определился в своих симпатиях, стоит поторопиться.