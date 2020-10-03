Местные выборы-2020: Какими будут бюллетени для голосования и как в них не запутаться

В большинстве населенных пунктов избиратели получат 4 бюллетеня для волеизъявления

Бюллетени на местных выборах будут разного цвета Фото из открытых источников

Уже 25 октября украинцы будут выбирать местную власть разных уровней. И соответственно в ЦИК утвердили требования и отличия бюллетеней для голосования.

Какими будут бюллетени и как в них разобраться, рассказываем подробнее.

Бюллетень - для чего он?

Бюллетень — это официальный документ для голосования, в котором избиратель отмечает кандидата или партию, которым выражает свою поддержку.

Форма и содержание избирательного бюллетеня и порядок установления результатов выборов определяются законодательством (Законы Украины "О местных выборах", "О выборах народных депутатов Украины", "О выборах Президента Украины") и решениями избирательных комиссий, принятыми в рамках их законных полномочий.

Избиратель заполняет бюллетень, опускает его в ящик для голосования. Если в бюллетене отсутствует отметка или таких отметок несколько, а также в других предусмотренных законом случаях, бюллетень признается недействительным.

Избирательный бюллетень не является агитационным материалом, однако его форма и содержание может повлиять на волеизъявление избирателя. Поскольку первые позиции в списке избиратели обычно прочитывают, это может создать преимущество соответствующим кандидатурам, поэтому для справедливости номера вариантов голосования в бюллетене распределяются между кандидатурами путем жеребьевки.

Какими будут бюллетени на местных выборах 2020

На днях Центральная избирательная комиссия утвердила формы бюллетеней для местных выборов в 2020 году. Бюллетени для голосования будут иметь разный цвет в зависимости от органа самоуправления, в который проходят выборы. В частности, документы будут иметь такую окраску:

голубого цвета - по выборам депутатов Верховной Рады АР Крым, областного совета;

светло-зеленого цвета - по выборам депутатов районного совета;

светло-желтого цвета - по выборам депутатов городского совета;

светло-серого цвета - по выборам депутатов районного в городе совета;

кремового цвета - по выборам депутатов сельского, поселкового совета;

светло-розового цвета - по выборам сельского, поселкового, городского главы.

Также среди требования, которые установила ЦИК избирательные бюллетени должны быть напечатаны на государственном языке на одинаковой бумаге и на одном листе соответствующего цвета. При этом текстовая часть должна располагаться лишь с одной стороны листа.

Бюллетени по выборам депутатов областных, районных, городских, поселковых советов с количеством избирателей 10 тысяч имеют следующий, более привычный для избирателей, вид:

ЦИК утвердил бюллетени на местные выборы 2020 ЦИК

Для территориальных общин с количеством избирателей до 10 тысяч утверждены следующие бюллетени:

ЦИК

Похожая форма бюллетеня утверждена и на выборы главы населенного пункта.

ЦИК

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Сколько бюллетеней получат избиратели

В целом в день волеизъявления украинцы в большинстве населенных пунктов будут заполнять 4 бюллетеня. Жители городов будут выбирать городского главу, местных депутатов, депутатов районных и областных советов. В селах на местных выборах будут избирать главу села, депутатов соответствующего совета ОТО, депутатов райсовета и депутатов облсовета.

В столице будет по 2 бюллетеня со списком кандидатов на пост главы города и в горсовет. В Полтаве, Кропивницком, Кривом Роге, Херсоне, Житомире будет дополнительный бюллетень для голосования за кандидатов в районные советы в городе. Здесь избиратели получат по 5 бюллетеней.

Избиратели Донецкой и Луганской областей, у которых избирательный адрес относится к подконтрольным Украине территориям, должны получить по 3 бюллетеня. Они будут голосовать за главу, депутатов в местный совет и райсовет. На неподконтрольных украинскому правительству и оккупированных территориях местные выборы проводиться не будут.

Как правильно проголосовать

Документ для волеизъявления новой формы необходимо "читать" по горизонтали: слева будет перечень партий, посередине два квадратика для отметок, а справа - пронумерованный перечень кандидатов от этой партии.

Бланк для голосования на местных выборах (образец) Telegram-канал Правда Качури

Пошаговая инструкция заполнения выглядит так:

1. Необходимо выбрать партию и поставить отметку ("галочку", "плюсик" или любую другую отметку) в первом квадрате для волеизъявления за партию.

2. Ко второму квадрату нужно вписать номер кандидата, которому хотите помочь подняться в соответствующем территориальном списке своей партии.

Стоит обратить внимание, что вносить цифры для голосования за кандидата надо очень внимательно. Во-первых, желательно внести максимально точный номер, который указан рядом с его фамилией (например: не 6, а 06; не 1, а 01 и т. п.). Во-вторых, цифры необходимо вносить во второй квадратик для отметок, который расчерчен в виде трафарета (например: ранее так писали индексы на открытках и почтовых конвертах в Украине).

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Новые бюллетени - это требование нового избирательного законодательства, а их количество продиктовано выборами в местные советы разных уровней. Также руководителей на местах будем выбирать и по многомандатной, и по пропорциональной избирательным системам.