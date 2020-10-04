Местные выборы - 2020: Какие полномочия имеют мэр города, местный совет и его депутаты

Полномочия мэров и депутатов местных советов четко регламентированы законом Фото из открытых источников

Украинское законодательство обязало представителей местного самоуправления по-настоящему тяжело и эффективно работать

В Украине скоро местные выборы. В этом году будем выбирать местную власть по-новому. Очередные выборы состоятся в областные советы, тогда как в районные советы – первые. Это легко объяснить – в этом году старые районы ликвидировали и создали новые. К тому же с первыми выборами столкнутся объединенные общины. Поэтому в связи с определенными нововведениями в Избирательный кодекс и в саму процедуру выборов стоит вспомнить кого же мы будем выбирать и что эти люди могут и имеют право делать на своих должностях.

Далее подробно рассказываем о полномочиях органов местного самоуправления и разъясняем, на что, собственно, распространяется власть мэров украинских городов.

Полномочия мэров городов, сельских и поселковых голов

Мэр украинского города или иначе – городской голова является главным должностным лицом территориальной общины города, то есть руководителем и главой города. Так же сельский голова является главой села, а поселковый голова возглавляет поселок. Их функции и должностные обязанности не слишком отличаются – разве только масштабами работы.

В соответствии со ст. 42 ЗУ "О местном самоуправлении в Украине" полномочия главы города/поселка/села начинаются с момента объявления территориальной избирательной комиссией решения о его избрании и заканчиваются в момент вступления на эту должность нового избранного главы.

Городской, поселковый и сельский глава выполняют такую работу и имеют следующие функции:

возглавляют исполнительный комитет городского/поселкового/сельского совета, председательствуют на его заседаниях;

подписывают решение городского/поселкового/сельского совета и его исполнительного комитета;

вносят на рассмотрение городского/поселкового/сельского совета вопросы по организации работы городского совета и непосредственно вопросов, связанных с развитием города/поселка/села;

созывают сессии городского/поселкового/сельского совета, формируют повестку дня сессий Совета и председательствуют на его пленарных заседаниях;

назначают на должности и увольняют с должностей руководителей отделов, структурных подразделений, управлений и других исполнительных органов городского/поселкового/сельского совета;

распоряжаются бюджетными средствами, используют их по назначению, определенному решению городского/поселкового/сельского совета;

представляют город/поселок/село в отношениях с государственными органами;

обеспечивают соблюдение законодательства по рассмотрению обращений граждан и их объединений.

Городской/поселковый/сельский глава несет персональную ответственность за осуществление своих полномочий, является подотчетным и ответственным перед городским/поселковым/сельским советом и жителями населенного пункта. Не реже одного раза в год председатель городской/поселковой/сельской отчитывается о своей работе перед территориальной общиной на открытой встрече с гражданами.

К тому же председатели городских, поселковых и сельских советов выполняют особую организаторскую и руководящую работу – возглавляют ряд городских комиссий по вопросам экономического и социального развития города, советов и рабочих групп. Они организуют разработку местных градостроительных программ, генеральных планов застройки города и, конечно, ведут личный прием граждан.

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Полномочия и обязанности сельских, поселковых, городских советов

Местные советы имеют собственные полномочия и делегированные государством. Согласно ЗУ "О местном самоуправлении в Украине" все вопросы, которые решает местный совет, он может решать исключительно на пленарных заседаниях. Это значит, что совет не ежедневно и не еженедельно осуществляет полномочия.

Советы – это представительные органы местного самоуправления, представляющие территориальные громады и осуществляющие от их имени полномочия местного самоуправления.

Областные и районные советы – это органы местного самоуправления, представляющие общие интересы территориальных общин сел, поселков, городов.

На пленарных заседаниях сельского, поселкового, городского совета решаются такие вопросы:

утверждение регламента совета, образование и ликвидация комиссий совета, утверждение, изменение его состава, утверждение плана работы совета и заслушивание отчета о его выполнении, заслушивание отчета сельского, поселкового, городского главы о деятельности исполнительных органов совета;

рассмотрение запросов депутатов, принятие решений по запросам, принятие решений относительно досрочного прекращения полномочий депутата Рады, сельского, поселкового, городского главы;

принятие решения о проведении местного референдума;

утверждение программ социально-экономического и культурного развития соответствующих административно-территориальных единиц, целевых программ по другим вопросам местного самоуправления;

утверждение местного бюджета, внесение изменений в него; утверждение отчета об исполнении соответствующего бюджета;

установление местных налогов и сборов;

принятие решений о передаче средств из соответствующего местного бюджета;

установление для предприятий коммунальной собственности общин размера части прибыли, подлежащей зачислению в местный бюджет;

решение вопросов регулирования земельных отношений и утверждение ставок земельного налога;

решение в соответствии с законом вопросов о предоставлении разрешения на специальное использование природных ресурсов местного значения, а также об отмене такого разрешения;

утверждение местных градостроительных программ, генеральных планов застройки соответствующих населенных пунктов;

принятие решений по вопросам борьбы со стихийным бедствием, эпидемиями, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность.

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Полномочия депутатов местных советов

В сельском, поселковом, городском, районном в городе, районном и областном советах работают депутаты. Эти люди представляют интересы территориальной общины села, поселка, города или их общин, которые избираются на основе общего, равного, прямого избирательного права путем тайного голосования.

Депутатом местного совета может быть гражданин Украины, достигший 18 лет и избранный в местный совет. Его полномочия начинаются с момента официального объявления территориальной избирательной комиссией решения об итогах выборов и заканчиваются в день первой сессии совета нового созыва.

Согласно ЗУ "О статусе депутатов местных советов", депутат местного совета фактически является представителем интересов избирателей своего избирательного округа и имеет следующие полномочия:

вносить вопросы в повестку дня совета и его исполнительных органов;

участвовать с правом решающего голоса в пленарных заседаниях совета, а также с правом совещательного голоса в заседаниях органов совета, в состав которых депутат не входит;

инициировать недоверие сельскому, поселковому, городскому главе; роспуск образованных советом органов и увольнение соответствующих должностных лиц местного самоуправления.

При этом депутат городского совета обязан:

поддерживать связь с избирателями, территориальной общиной населенного пункта;

не реже одного раза в полугодие информировать избирателей о работе городского совета и его органов;

определить дни, часы и место приема граждан; не реже одного раза в месяц вести прием избирателей, рассматривать предложения, обращения, заявления и жалобы членов территориальной громады, принимать меры по их решению.

Депутат местного совета осуществляет свои полномочия, не порывая с производственной или служебной деятельностью и не может использовать депутатский мандат в целях, не связанных с депутатской деятельностью.

К тому же депутат местного совета, избранный секретарем сельского, поселкового, городского совета, главой, заместителем главы районного, областного, районного в городе совета, работает в этом совете на постоянной основе и не может совмещать это с другой работой, в том числе на общественных началах (за исключением преподавательской, научной и творческой в нерабочее время), заниматься предпринимательской деятельностью, получать от этого прибыль. При этом он не может принимать каких-либо гонораров, подарков, вознаграждений за действия, связанные с осуществлением депутатских полномочий.

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В законе также прописано, что депутат местного совета обязан ежегодно до 1 апреля подавать декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за прошлый год в соответствии с ЗУ "О предотвращении коррупции".

Депутат местного совета не должен разглашать сведений, составляющих государственную или иную тайну, обязан не использовать в публичных выступлениях недостоверные или непроверенные данные относительно органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, их руководителей, должностных лиц, депутатов местных советов.