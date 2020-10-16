Местные власти вместо НКРЭКУ: Почему функции утверждения тарифов на ЖКУ хотят передать на места

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Эксперты не исключают повышения стоимости ЖКУ после передачи функций утверждения тарифов местным властям

В правительстве решили полностью передать функцию утверждения тарифов на отопление, снабжение горячей и холодной водой от Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), органам местной власти. Однако это лишь решение первой инстанции: соответствующий законопроект должна принять Верховная Рада, а затем — подписать президент.

Как инициатива Кабмина может отразиться на стоимости комуслуги и стоит ли принимать соответствующий законопроект, рассказываем подробнее.

Кто будет устанавливать тарифы на ЖКУ

Кабинет министров поддержал законопроект №4215 от 13.10.2020, в соответствии с которым право устанавливать тарифы на тепловую энергию, горячую воду, водоснабжение и водоотведение предлагается передать от НКРЭКУ властям на местах.

Так, в 2021 году предполагается, в частности, передать 27 предприятий теплоснабжения и 52 предприятия водопроводно-канализационного хозяйства.

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов убежден, что это позволит уменьшить расходы государственного бюджета на финансирование НКРЭКУ минимум на 68,7 млн грн на год, а средства, которые уплачиваются предприятиями области по регулированию Комиссии, смогут направляться на их производственные нужды и модернизацию.

В ведомстве отметили, что у НКРЭКУ останутся полномочия по лицензированию хозяйственной деятельности по производству тепловой энергии на ТЭЦ, ТЭС, атомных электростанциях, когенерационных установках и установление тарифов на производство тепловой энергии соответствующим субъектам хозяйствования.

Рассматривая законопроект на заседании правительства, премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что передача права утверждения тарифов на ЖКУ местным властям является обязательствами по программе с МВФ, у которых дедлайн в этом году.

Одобренный законопроект должен поддержать Верховная Рада Украины.

Почему решили отдать тарифы местным властям

В правительстве убеждены, что сейчас пересмотр тарифов НКРЭКУ происходит "несвоевременно", а из-за этого увеличиваются убытки коммунальных служб: по отоплению в 3,2 раза, по водоснабжению — в два. Также растут долги предприятий. По сравнению с 2011 годом, сумма кредиторской задолженности выросла с 13,2 до 58,2 млрд.

Передав полномочия на места, министры планируют решить эту проблему. Сначала будет проведен анализ долгов и создан план их реструктуризации. Затем определят, какая часть образовалась из-за "экономической необоснованности".

Местные власти проведут пересмотр тарифов, чтобы у коммунальных служб не было задолженностей и убытков. НКРЭКУ будет лишь контролировать производство тепла на ТЭЦ и разрабатывать тарифные формулы.

Тарифы на местах — чего ожидать

Эксперты несколько скептически оценили решение Кабмина. Так, координатор энергопрограмм гражданской сети "Опора" Татьяна Бойко отметила, что инициатива передать местным властям право формировать тарифы на коммунальные услуги вызывает предостережение, ведь для реализации необходимы квалифицированные специалисты на местах.

По ее словам, нет прямой корреляции предложенных изменений с решением вопросов долгов на местах за коммунальные услуги. "Часто органы местного самоуправления не заинтересованы в том, чтобы повышать тарифы. А какого-то другого пути через вливание этих средств из местных бюджетов — этого пути просто нет, потому что экономика городов не позволяет где-то постоянно находить такие огромные суммы и вкладывать их в коммунальное хозяйство", — пояснила эксперт.

Также Бойко выразила удивление, что передача полномочий утверждения тарифов местным властям была требованием Международного валютного фонда.

Она выразила беспокойство, что не у всех них достаточно компетенции.

А директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев убежден, что нет обязательств Украины перед МВФ по передаче формирования тарифов на места.

"После того как частное или коммунальное предприятие будет предоставлять на утверждение экономически обоснованные тарифы, органы местного самоуправления могут относиться к ним либо тщательно, либо махнут рукой. Граждане на местах будут четко понимать, что это ресурсы местного самоуправления. Это прекрасно с точки зрения Кабмина, поскольку его никто не сможет обвинить в прорыве трубы и холодных батареях", - отметил эксперт.

О перекладывании ответственности за высокие тарифы с центральной на местную власть заявил и политический эксперт Украины Владимир Кацман.

По его словам, такой шаг Кабмина — фактическое начало новой предвыборной кампании — парламентской — и будет попыткой оправдать сокрушительное поражение на местных выборах и "перезагрузить" рейтинг "Слуги народа".

"Теперь из центра установят оптовую цену, а дальше скажут: вы, мол, к нам претензий не имейте, это все выходки местной власти... При этом логика законопроекта прямо противоречит главному достижению последних лет (если вообще можно говорить о достижениях в последние годы) – реальному сдвигу в передаче органам местного самоуправления необходимых им полномочий и финансовых ресурсов для их реализации. Это настоящий ядерный удар по местному самоуправлению, так как и денег центр не будет давать, и полномочиями не поделится, но заставит местную власть отвечать за цены за коммуналку", – спрогнозировал Кацман.

Подорожают ли коммунальные услуги

Эксперты высказали разные мнения относительно изменения тарифов на коммунальные услуги после передачи функции их утверждения на места.

Тарифы на тепло, горячую воду, водоснабжение и водоотведение, установленные местными властями, ожидаемо, будут выше предыдущих — общие. В этом уверен экономический эксперт в Ukraine Economic Outlook Адриан Пантюхов. "Пока не будут внедрены работающие методы контроля за неплательщиками, общая задолженность перед предприятиями распределения коммунальных услуг будет расти", — предупредил он.

Эксперт Сергей Дьяченко указал на то, что самые высокие тарифы в тех городах, где тарифы определяют местные чиновники.

"Если тарифную политику будут решать на местах, то это усилит внимание к местным органам власти владельцев компаний, которые оказывают услуги, и они теперь будут договариваться о повышении тарифа напрямую, без посредников в лице НКРЭКУ", - отметил он.

А по словам специалиста по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, доктора наук по государственному управлению, кандидата технических наук Геннадия Рябцева, трудно сказать, отразится ли это на величине тарифов, однако отчеты НКРЭКУ свидетельствуют о том, что это возможно.

"Несколько лет назад, когда процесс передачи полномочий по формированию тарифов на места только начинался, НКРЭКУ привела ряд примеров необоснованного их повышения органами местного самоуправления. Причем ссылались тогда местные власти на несуществующий рост цен на газ и электроэнергию, — отметил эксперт. — А они тогда поставлялись в соответствии со спецобязательствами, установленными Кабмином для госпредприятий энергосектора".

В случае принятия данного законопроекта ВР Геннадий Рябцев советует гражданам Украины больше обращать внимания не на решения, которые принимаются в Киеве, а на обоснованность тарифов, которые будут утверждаться на местах.

За кем последнее слово

Чтобы инициатива Кабмина была реализована, соответствующий проект закона должны поддержать народные депутаты. Экс-заместитель министра ЖКХ и нардеп Алексей Кучеренко заверил, что депутаты вряд ли проголосуют за кабминовский проект.

"Так просто заявить о передаче тарификации на места — это полное дилетантство, они просто не понимают, о чем говорят. Я могу согласиться с непрофессионализмом НКРЭКУ, которая полностью провалила тарификацию, но это не повод отдавать это на откуп местным властям. Нацкомиссия не выполнила свою миссию, и Кабмину надо с ней разобраться", - говорит он.

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Так что будет ли местная власть полностью утверждать тарифы и сколько будут платить украинцы за коммунальные услуги, покажет время.