Мера пресечения Порошенко, новые лица в Кабмине и лесные пожары в Луганской области: Главное за 8 июля

Петр Порошенко Фото из открытых источников

Правительство назначило языкового омбудсмена

Сегодня стало известно о митинге почти тысячи аграриев под Кабмином и о перекрытии моста Метро в Киеве. Однако едва ли не главной новостью на сегодня стало завершение досудебного расследования одного из дел против Петра Порошенко. Об этих и других важных событиях среды рассказываем дальше.

Завершение дела против Порошенко

Прокурор объявил о завершении досудебного расследования в отношении Петра Порошенко по делу о назначении первого замглавы СВР. После этого дело будет передано в суд.

К тому же сегодня стало известно, что Государственное бюро расследований закрыло уголовное дело против Порошенко относительно вероятного внесения ложных сведений в документы судостроительного завода "Кузница на Рыбальском". По данным следствия, информация могла иметь заведомо ложные данные о реальных бенефициарных владельцах и доходах, полученных от деятельности предприятия. О причинах закрытия дела не сообщается.

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Кадровые изменения в Кабмине

Кабинет министров Украины назначил нового председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации, а также главу Госагентства водных ресурсов Украины. К тому же чиновники уволили Валентина Петрова с должности председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Языковой омбудсмен Тарас Кремень Фото: Vasyl Mokan / Facebook

Также правительство приняло назначить новых лиц на девять должностей в Кабмине, в частности, языкового омбудсмена - им стал Тарас Креминь.

Лесные пожары в Луганской области



Ветер не способствует гашению лесных пожаров на территории Луганской области, огонь подошел вплотную к поселку Смоляниново. Сейчас очаги огня есть и в лесу, и в населенном пункте, а спасатели пытаются их потушить. Также по состоянию на утро 8 июля доподлинно известно о пятерых погибших и однон пропавшем без вести.

Дистанционное обучение в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что возобновление учебного процесса возможно лишь на четвертом этапе выхода Украины из карантина.

Фото из открытых источников

По словам Кличко, Киев, не готов к следующему ослаблению карантинных ограничений из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом. Из-за этого до введения 4-го этапа выхода из карантина обучение будет дистанционным. Тем временем департамент образования КГГА поручил учебным заведениям столицы разработать образовательные планы, которые смогут обеспечить дистанционное обучение.

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Ляшко может стать мэром Киева?

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко не исключает своего выдвижения в мэры Киева на местных выборах. Он готов уволиться из Министерства здравоохранения, потому как баллотирование в мэры столицы и работа на посту главного санитарного врача – это несовместимые вещи, по его словам.

Виктор Ляшко МИНЗДРАВ

Также Виктор Ляшко надеется, что на выборах его поддержит президент Владимир Зеленский и это обеспечит ему гарантированный успех.

Митинг аграриев под Кабмином

Под стенами здания правительства на акцию протеста собрались сотни аграриев. Они требовали выделить помощь хозяйствам, пострадавшим из-за засушливой погоды.

К акции присоединились аграрии из разных регионов Украины – не только из Одесской области, но и Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Ровенской областей, Волыни. По словам митингующих, с апреля, когда был подсчитан ущерб от засухи, который понесли хозяйства, никаких компенсаций не было.

Перекрыт мост Метро в Киеве

В Киеве на мосту Метро протестующие перекрыли дорогу. Вследствие этого на мосту образовалась значительная пробка от метро "Черниговская", также было затруднено движение транспорта от Набережного шоссе до Броварского проспекта в районе моста.

Мост Метро Фото из открытых источников

Позже на мосту произошло столкновение между правоохранителями и активистами, в результате чего были задержаны два человека. Движение на мосту восстановлено, однако правоохранители и протестующие остаются на месте происшествия.

СБУ обыскала мэрию Одессы

Сотрудники Службы безопасности Украины по поручению прокуратуры провели обыски в мэрии Одесского городского совета. Обыски прошли в рамках расследования уголовных дел о злоупотреблениях разных департаментов городского совета.

Тем временем одесские СМИ сообщают, что обыски связаны со злоупотреблениями с коммунальной землей, но в СБУ пока не предоставили информацию по этому поводу.

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Черногория упростила въезд для украинцев

Черногория упростила въезд для путешественников из Украины, отменив наличие обязательного теста на коронавирус. Украину внесли в "зеленый список", то есть список стран, из которых возможно въехать в Черногорию без дополнительных ограничений, связанных с коронавирусом.

Украина разорвала меморандум с Россией о борьбе с терроризмом

Украинское правительство разорвало Меморандум с правительством России о сотрудничестве в борьбе с терроризмом.

"Кабмин прекратил действие Меморандума между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, учиненного в Ялте 12 июля 2012 года", - заявил нардеп Алексей Гончаренко.

В пояснительной записке отмечается, что сейчас есть необходимость привести двустороннюю договорно-правовую базу с Россией до современных реалий отношений с этим государством. Причина этого – вооруженная агрессия РФ на территории Украины.

Видео дня

На официальном YouTube-канале ZIK наиболее активно смотрели трансляцию визита президента Владимира Зеленского в Луганскую область в связи с масштабными лесными пожарами в регионе.

Обсуждение дня

Тем временем на официальной странице ZIK в Facebook самым интересным для подписчиков стал пост о вручении подозрения экс-пограничнику, который незаконно выпустил Порошенко из Украины.

Вместо бонуса

Сегодня на сайте ZIK.ua вышло несколько больших эксклюзивных текстов. Вот они вместе со ссылками:

Смертоносные пожары в Луганской области: Уничтоженные села, погибшие в огне и сотни гектаров выжженной земли

Угроза наступления РФ: Будет ли Россия отвоевывать воду у Украины