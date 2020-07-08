Мера пресечения Порошенко, новые лица в Кабмине и лесные пожары в Луганской области: Главное за 8 июля
Правительство назначило языкового омбудсмена
Сегодня стало известно о митинге почти тысячи аграриев под Кабмином и о перекрытии моста Метро в Киеве. Однако едва ли не главной новостью на сегодня стало завершение досудебного расследования одного из дел против Петра Порошенко. Об этих и других важных событиях среды рассказываем дальше.
Завершение дела против Порошенко
Прокурор объявил о завершении досудебного расследования в отношении Петра Порошенко по делу о назначении первого замглавы СВР. После этого дело будет передано в суд.
К тому же сегодня стало известно, что Государственное бюро расследований закрыло уголовное дело против Порошенко относительно вероятного внесения ложных сведений в документы судостроительного завода "Кузница на Рыбальском". По данным следствия, информация могла иметь заведомо ложные данные о реальных бенефициарных владельцах и доходах, полученных от деятельности предприятия. О причинах закрытия дела не сообщается.
Кадровые изменения в Кабмине
Кабинет министров Украины назначил нового председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации, а также главу Госагентства водных ресурсов Украины. К тому же чиновники уволили Валентина Петрова с должности председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.
Также правительство приняло назначить новых лиц на девять должностей в Кабмине, в частности, языкового омбудсмена - им стал Тарас Креминь.
Лесные пожары в Луганской области
Ветер не способствует гашению лесных пожаров на территории Луганской области, огонь подошел вплотную к поселку Смоляниново. Сейчас очаги огня есть и в лесу, и в населенном пункте, а спасатели пытаются их потушить. Также по состоянию на утро 8 июля доподлинно известно о пятерых погибших и однон пропавшем без вести.
Дистанционное обучение в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что возобновление учебного процесса возможно лишь на четвертом этапе выхода Украины из карантина.
По словам Кличко, Киев, не готов к следующему ослаблению карантинных ограничений из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом. Из-за этого до введения 4-го этапа выхода из карантина обучение будет дистанционным. Тем временем департамент образования КГГА поручил учебным заведениям столицы разработать образовательные планы, которые смогут обеспечить дистанционное обучение.
Ляшко может стать мэром Киева?
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко не исключает своего выдвижения в мэры Киева на местных выборах. Он готов уволиться из Министерства здравоохранения, потому как баллотирование в мэры столицы и работа на посту главного санитарного врача – это несовместимые вещи, по его словам.
Также Виктор Ляшко надеется, что на выборах его поддержит президент Владимир Зеленский и это обеспечит ему гарантированный успех.
Митинг аграриев под Кабмином
Под стенами здания правительства на акцию протеста собрались сотни аграриев. Они требовали выделить помощь хозяйствам, пострадавшим из-за засушливой погоды.
К акции присоединились аграрии из разных регионов Украины – не только из Одесской области, но и Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Ровенской областей, Волыни. По словам митингующих, с апреля, когда был подсчитан ущерб от засухи, который понесли хозяйства, никаких компенсаций не было.
Перекрыт мост Метро в Киеве
В Киеве на мосту Метро протестующие перекрыли дорогу. Вследствие этого на мосту образовалась значительная пробка от метро "Черниговская", также было затруднено движение транспорта от Набережного шоссе до Броварского проспекта в районе моста.
Позже на мосту произошло столкновение между правоохранителями и активистами, в результате чего были задержаны два человека. Движение на мосту восстановлено, однако правоохранители и протестующие остаются на месте происшествия.
СБУ обыскала мэрию Одессы
Сотрудники Службы безопасности Украины по поручению прокуратуры провели обыски в мэрии Одесского городского совета. Обыски прошли в рамках расследования уголовных дел о злоупотреблениях разных департаментов городского совета.
Тем временем одесские СМИ сообщают, что обыски связаны со злоупотреблениями с коммунальной землей, но в СБУ пока не предоставили информацию по этому поводу.
Черногория упростила въезд для украинцев
Черногория упростила въезд для путешественников из Украины, отменив наличие обязательного теста на коронавирус. Украину внесли в "зеленый список", то есть список стран, из которых возможно въехать в Черногорию без дополнительных ограничений, связанных с коронавирусом.
Украина разорвала меморандум с Россией о борьбе с терроризмом
Украинское правительство разорвало Меморандум с правительством России о сотрудничестве в борьбе с терроризмом.
"Кабмин прекратил действие Меморандума между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, учиненного в Ялте 12 июля 2012 года", - заявил нардеп Алексей Гончаренко.
В пояснительной записке отмечается, что сейчас есть необходимость привести двустороннюю договорно-правовую базу с Россией до современных реалий отношений с этим государством. Причина этого – вооруженная агрессия РФ на территории Украины.
Видео дня
На официальном YouTube-канале ZIK наиболее активно смотрели трансляцию визита президента Владимира Зеленского в Луганскую область в связи с масштабными лесными пожарами в регионе.
Обсуждение дня
Тем временем на официальной странице ZIK в Facebook самым интересным для подписчиков стал пост о вручении подозрения экс-пограничнику, который незаконно выпустил Порошенко из Украины.
Вместо бонуса
Сегодня на сайте ZIK.ua вышло несколько больших эксклюзивных текстов. Вот они вместе со ссылками:
Смертоносные пожары в Луганской области: Уничтоженные села, погибшие в огне и сотни гектаров выжженной земли
Угроза наступления РФ: Будет ли Россия отвоевывать воду у Украины