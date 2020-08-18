Мэр Умани заночевал под ОП, Китай зарегистрировал вакцину от COVID-19, а в Беларуси продолжаются забастовки: Главное на утро 18 августа

Вечер 17 и ночь 18 августа были относительно спокойными в информационном плане

Протесты в Беларуси TUT.by

Накануне стало известно, что Китай зарегистрировал свою первую вакцину от коронавирусной инфекции. Исследования показали, что препарат вполне безопасен.

А тем временем, несмотря на пандемию COVID-19 в Беларуси продолжаются протесты - накануне объявили национальную забастовку. Бывают случаи увольнения работников, которые поддерживают акции. Западные и американские политики стоят на стороне митингующих и предупреждают о возможности повторения "украинского" сценария в Беларуси.

Об этом и другом рассказываем подробнее.

Мэр Умани заночевал под ОП

Уманский городской голова Александр Цебрий заночевал в спальном мешке у порога Офиса президента. Он требует встречи с главой страны, чтобы рассказать об угрозе паломничества хасидов.

Мэр Умани Александр Цебрий заночевал под ОП PavlovskyNews

По его данным, уже 300-400 паломников-хасидов прибыло в Умань. И, по его словам, людей даже не проверяют на границе на наличие справки об отсутствии коронавируса.

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Китай зарегистрировал вакцину от коронавируса

17 августа Китай заявил о регистрации своей первой вакцины от COVID-19.

Препарат содержит генетический материал коронавируса. Задача вакцины - заставить организм человека вырабатывать антитела, способные распознавать спайк-белок коронавируса и бороться с ним.

Согласно двум первым этапам исследования препарат показал эффективность и безопасность.

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Протесты в Беларуси

Накануне в Беларуси объявили национальную забастовку. Председатель Белорусского независимого профсоюза Максим Позняков заявил, что практически на всех предприятиях страны создаются забастовочные комитеты и начинает останавливаться производство.

Трех журналистов, поддержавших протесты, уволили из государственной телерадиокомпании в Гродно.

Протесты в Бресте TUT.by

СМИ сообщили, что с начала протестов без вести пропали 76 человек. Большинство из них - мужчины.

Канада не признает итоги президентских выборов в Беларуси и призывает провести новые. Оттава также осуждает притеснения мирных протестующих в стране.

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек заявил, что Евросоюз должен предостеречь власти России от реализации в Беларуси украинского сценария.

Пандемия COVID-19 в Украине и мире

По состоянию на утро 18 августа в Украине лабораторно выявили 94 436 случаев коронавируса, из них 48 925 человек выздоровели, 2 116 - умерли.

В Винницкой области обнаружили вспышку COVID-19 среди сотрудников и пациентов Ярышевского психоневрологического дома-интерната.

В мире по состоянию на 18 августа выявили 22 052 763 случаев коронавируса, из них 14 795 803 человек выздоровели, 777 470 - умерли.

Фото из открытых источников

В Агентстве гражданской авиации Грузии заявили, что ограничения на регулярные международные авиарейсы продлили до 30 сентября.

Старший консультант Национального университета Сингапура и президент Международного общества инфекционных заболеваний в США Пол Тамбья пришел к выводу, что падение смертности в Европе от COVID-19 связано с распространением новой мутации коронавируса.

В заповеднике Аляски будут бурить скважины

В понедельник, 17 августа, администрация президента США Дональда Трампа завершила разработку плана по разрешению на бурение нефтяных и газовых скважин в Арктическом национальном заповеднике дикой природы Аляски.

Следующий этап - десятилетняя аренда в нетронутой дикой местности до потенциальной смены руководства США.

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Ситуация на Донбассе

За минувшие сутки, 17 августа, на Донбассе на подавляющем большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов не зафиксировано, кроме Водяного.

Военнослужащие задокументировали два нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы.

Среди личного состава ООС боевых потерь и ранений нет. Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинскими воинами.

Погода на 18 августа

В Укргидрометцентре сообщили, что сегодня будет дождливо в западных областях. Там температура днем составит от +26 до +30 градусов тепла. Ночью температура опустится до +13 + 17 градусов.

Прогноз погоды на 18 августа Укргидрометцентр

В северных областях температура днем будет в пределах +27 +31 градусов, ночью +14 +18 градусов тепла. В центральных, южных и восточных областях температуру днем передают от +26 до +32 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +14 +19 градусов тепла.

В Киеве и области сегодня без осадков. Температура воздуха днем составит +29 +31, а ночью +16 +18 градусов тепла.

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Курсы валют на 18 августа

По данным НБУ, официальный курс доллара установлен на уровне 27,30 грн, евро - 32,37 грн, курс российского рубля - 0,371 грн.

Так, по сравнению с предыдущим рабочим днем курс доллара уменьшился на 4 коп. Евро подорожал на 6 коп.

Цены на топливо

По состоянию на утро 18 августа, средние цены на топливо в Киеве, по данным "Укрнет", составляют: