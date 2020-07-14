Мечеть вместо музея: Как мир отреагировал на изменение статуса собора Святой Софии

Собор Святой Софии в Стамбуле превратили в мечеть Фото из открытых источников

ВластиьТурции объясняет такое решение желанием и волей нации

В Турции добавилась мечеть – власть страны изменила статус собора Святой Софии, до 10 июля святыня была музеем. История собора древняя и богатая, до 1453 года в нем проводились литургии. Поговаривают, что именно здесь посланцы князя Владимира Великого знакомились с христианской верой.

Рассказываем подробнее, почему музей хотят превратить в мечеть и как на такое решение отреагировал мир.

Почему изменили статус собора

В Турции Государственный совет предоставил Софийскому собору в Стамбуле статус мечети. Этим решением было отменено постановление Совета министров страны от 1934 года о превращении собора в музей.

Вопрос изменения статуса собора поднимался в 2005 году, однако тогда Государственный совет сохранил действующий на то время статус памятка.

Государственный совет Турции обсудил вопрос о возможном изменении статуса собора Святой Софии из музея в мечеть еще 2 июля. На вынесение решения было 15 дней. Теперь власть вынуждена предпринять ряд шагов, чтобы превратить его в мечеть.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решение изменить статус собора Святой Софии в мечеть основывается на воле и желании народа.

"Турция приняла решение об изменении статуса Айя-Софии из музея в мечеть, основываясь на желании и воле народа. Мнение других стран не может повлиять на наше решение".

Кто против изменения статуса собора

Решение власти Турции вызвало волну возмущения политических, общественных и религиозных деятелей во всем мире.

Так, глава Всемирного совета церквей написал президенту Турции Реджепу Эрдогану, выразив свое "горе и беспокойство" по поводу изменения статуса Святой Софии из музея в мечеть.

По словам временного генерального секретаря Иоанна Саука, как музей всемирного наследия, "Святая София была местом открытости, встреч и вдохновения для людей всех наций".

В письме, опубликованном в субботу в Женеве, Саук заявил, что статус музея является "мощным выражением" приверженности Турции к инклюзии и секуляризму. Он призвал Эрдогана пересмотреть решение "в интересах содействия взаимопониманию, уважению, диалогу и сотрудничеству и избегая взращивания старых вражды и разногласий".

Свою позицию относительно статуса собора высказал глава Католической Церкви Франциск. Во время воскресной молитвы "Ангел Господень", озвученной на площади Святого Петра, он отметил, что страдает от решения властей Турции.

"Мои мысли уносятся далеко, в Стамбул. Имею в виду Святую Софию. Это наносит мне большую скорбь", - сказал Папа Римский.

В Европеском Союзе сожалеют по поводу решения властей Турции относительно изменения статуса собора.

Верховный представитель Европейского Союза Жозеп Борель заявил: "Решение Государственного совета Турции и президента Эрдогана передать памятку под Управление президента по делам религии вызывает сожаление".

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В ЕС отметили, что собор имеет сильное символическое, историческое и общечеловеческое значение. Также напомнили, что Турция как член Альянса цивилизации, обязалась содействовать межрелигиозному и межкультурному диалогу, воспитывать толерантность и сосуществование.

История собора Святой Софии

Собор Святой Софии также Айя-София - одна из самых величественных памяток византийской архитектуры, сохранившаяся доныне; символ "золотого века" Византийской империи и один из символов современного Стамбула.

Собор строился в 532-537 гг. по указанию императора Юстиниана, который решил увековечить славу Константинополя. Император хотел, чтобы храм не имел равных в мире, и даже планировал сделать в нем полы из золотых слитков.

Почти тысячу лет Собор святой Софии оставался символом христианства. Последняя литургия в нем началась вечером 28 мая 1453 года и продолжалась всю ночь. Утром янычары захватили здание. Тогда же собор переделали в мечеть, достроив 4 минарета.

В 1935 году основатель современного Турецкого государства Мустафа Кемаль Ататюрк распорядился о превращении Святой Софии в музей. Из христианских фресок и мозаик были счищены слои штукатурки.

С 1985 года собор включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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В 2010 году представители международного фонда "Собрание Айя-София" даже планировали проведение литургии в храме, но не получили разрешения от турецких властей.

По преданию, именно в соборе Святой Софии, посланцы князя Владимира Великого, который окрестил Русь, знакомились с христианской верой.

Что дальше?

В ближайшем будущем в турецком соборе Святой Софии ожидаются некоторые изменения. Там начнут круглосуточно читать Коран, и первая молитва состоится 24 июля.

Святая София, став мечетью, не изменит названия. Туристы смогут увидеть знаменитую мозаику без приобретения входного билета. Символика, которая "не соответствует функции мечети", будет перенесена и выставлена для осмотра в другом месте.