Майдан президента Зеленского: Чем завершатся выступления ФЛП?

Акция протеста ФЛП на Майдане Независимости Национальная полиция Украины

Утром 15 декабря в правительственном квартале Киева началась акция движения #saveФЛП, выступающего за интересы малого и микробизнеса. Демарши протестующих привели к столкновениям с полицией – последняя заявила о четырех десятках пострадавших силовиков и применила слезоточивый газ. zik.ua анализировал ситуацию с точки зрения последствий для действующей власти.

Операция "провокация"

Физические лица-предприниматели недовольны тем, что правительство запланировало локдаун с 8 по 24 января 2021 года. Также они выступают против намерений ужесточить налоговую политику и ввести кассовые аппараты для большинства категорий физических лиц предпринимателей.

Напомним, что Верховная Рада 1 декабря после многочисленных акций уже одобрила компромиссный проект закона, который отложил введение РРО (регистраторов расчетных операций) до 2022 года, хотя он должен был вступить в силу уже в 2021-м. Но по мнению протестующих, этого недостаточно.

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Днем они попытались заблокировать центр города и установить на Майдане палатки, но полиция им помешала. Именно тогда и произошли столкновения, в которых пострадали как полицейские, так и митингующие. А вечером 15 декабря правоохранители снесли более десяти палаток, но несколько палаток ФЛП отбили. В них они остались на ночь, а утром 16 декабря продолжили свою акцию.

Заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко делится с zik.ua своими впечатлениями об акции, отмечая, что в целом поведение протестующих "нелестное". Проходя по центру города, Петренко был свидетелем того, как ФЛП умело задевали силовиков, провоцировали, оскорбляли словесно.

Хотя и приготовления силовиков также неприятно поразили эксперта. "Вчера, когда я шел по Институтской, у меня было дежа вю – я будто снова попал в 2014-й. Много полиции, много спецсредств. К чему готовились силовики? К тому, чтобы нейтрализовать провокации? Или их присутствие на улице само по себе было провокацией?",- спрашивает он.

Акция протеста ФЛП на Майдане Независимости Национальная полиция Украины

"Как-то так у нас сложилось, что сюжет без насилия не попадает в поле зрения средств массовой информации. Как нет насилия, то, считайте, что и протеста не было. Если исходить из этого, то можно считать, что протестующие своей цели достигли – о них услышали", – говорит Петренко.

Но вряд ли ФЛП хотели лишь привлечь внимание и задекларировать проблему. Им нужен ответ власти, и она прозвучала из уст министра экономики Игоря Петрашко. В эфире "Завтрака с 1+1" Петрашко заявил, что локдаун отменять никто не станет. Но о ФЛП помнят, и не "обидят". "С 1 января должны были вступить в действие много жестких ограничений. Сейчас большинство из них перенесли во времени на год", – напоминает министр.

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"Программы поддержки, которые делает правительство, в первую очередь ориентированы на ФЛП. Например, программа по кредитованию бизнеса, которая заработала и будет продлена, и денежная помощь в размере восемь тысяч гривен. За два дня зарегистрировалось более 120 тысяч человек. Это все в основном ФЛП", - говорит министр.

Депутат от фракции "Слуга народа" и представительница финансового комитета ВР Ирина Аллахвердиева также напоминает об обещанных предпринимателям 8 тысяч гривен. На своем Фейсбуке она пишет, что подача заявок на такую помощь пролонгирована до 31 декабря и максимально упрощена. Однако ФЛП не считают подобную поддержку существенной.

Или же они вообще преследуют совсем другую цель.

Купи протест

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев называет заказчика нынешних протестов по имени. "чувствуется рука "евросолидарности" и президента Порошенко. Потому что много людей подвезено из Западной Украины. Цель их действий – нагнетать ситуацию, чтобы добиться внеочередных парламентских выборов, сразу после местных. А кто-то вообще бредит премьерством - как Яценюк или Гройсман. У протестующих программа минимум - изменить состав правительства, а программа максимум – обеспечить досрочные выборы", – убежден он.

Попутно Карасев отмечает, что действия полиции осуждать нельзя. По крайней мере, по состоянию на сейчас. Эксперт предлагает вспомнить, как жестко ведут себя силовики при разгоне манифестаций в других европейских столицах – Лондоне, Берлине, Париже. Там также выступают против локдауна и получат ответные залпы из водометов. "Аваков ведет себя еще по-вегетариански", – резюмирует Карасев.

Версия относительно того, что нынешние выступления инспирированы главным политическим противником президента Зеленского имеет право на существование. Но списать все исключительно на Порошенко не получится тоже.

"Там, на Майдане, – смесь. Есть люди, которые искренне выступают за свое. Это даже не городские ФЛП, а деревенские – те, которые хлеб бабушкам по селам возят. Для них действительно фискализация бизнеса – вопрос выживания. Но есть и другая категория, та, которую поддерживают оппоненты власти", – отмечает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

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Сейчас есть триада, части которой тесно связаны между собой и мотивируют нынешнюю ситуацию, говорит он. Эта триада: 1) проблема с фискализацией, 2) социальный запрос на протест и 3) действия оппонентов власти, объясняет он свое мнение. По убеждению эксперта, все сплелось в тесный клубок, поэтому сейчас главное, чтобы власть не совершила главной ошибки и не начала подавлять протесты силовыми методами.

"Невозможно разделить все на черное и белое, на честных предпринимателей и проплаченную массовку, – добавляет к сказанному политолог Кирилл Сазонов. - Все смешано. И есть реальные люди, которые обсуждают реальные проблемы. Но в то же время кто-то из лоббистов этой темы запускает туда своих провокаторов. Но дело уже не только в предпринимателях. Вот как раз сейчас на Майдан вышли врачи, которым не повышают зарплату. А еще есть учителя, которым уже второй раз отложили повышение зарплаты. Сначала это сделал Гончарук, а теперь – Шмыгаль. Не могут все они быть нанятой массовкой".

Лучший тест на то, вышли люди за деньги или за идею – это реакция на них со стороны власти, говорит Сазонов. "Платные майданы ни на кого не производят впечатления и никому больше не нужны. От них не ждешь активных действий. Постояли с плакатом – получили деньги – разошлись. Власть боится только реальных протестов", – убежден он.

Один лишь факт ночевки ФЛП на зимней площади уже о многом говорит. Оплатить незаинтересованное пребывание на мерзлом граните – дело слишком дорогое. Жертвовать своим здоровьем можно только бесплатно, намекает Сазонов.

А раз так, то, очевидно, так просто протесты не свернутся.

О последствиях на выводы

Министерство цифровой трансформации сообщает: по состоянию на утро 16 декабря ФЛП и наемные работники подали 133 874 заявок на портале "ДІЯ" на получение карантинной помощи от государства. Все, кто подпадает под действие программы помощи, получат свои выплаты до 31 декабря, уверяет профильный министр Михаил Федоров.

Но в украинском сегменте Фейсбука предприниматели уже массово жалуются на то, что от "ДІЯ" поступают отказы: мол, ваш КВЭД (классификация видов экономической деятельности) не охвачен выплатой.

"8000 грн от государства? Забудьте - либо КВЭД не тот, либо другая причина. И так в большинстве ФЛП страны. Эх, а бедные предприниматели поверили", – пишет в соцсети политолог Виктор Таран.

Такие игры не принесут ничего хорошего, считает Кирилл Сазонов. "Протест может радикализироваться. Ибо сила действия равна силе противодействия. И тут два варианта: либо президент начинает переговоры с Майданом и наказывает депутатов или правительство – на радость народу. Или же власть начинает давить. И чем более жестоко действует, тем жестче будет и реакция. Это мы уже проходили на примере 2014 года".

Сазонов убежден: сейчас отстраниться от проблемы, от сбоев "ДІЯ" или от умышленных проволочек с выплатами – худший вариант.

"Президент быстро теряет рейтинг тогда, когда выбирает стратегию "а я в домике!". То есть не делает вообще ничего. Ему должны были бы объяснить, что это – не вариант. И что надо выстраивать диалог. Потому что диалог - это компромисс и шанс сохранить это влияние. Потому что иначе твое влияние подберет кто–то другой, и твои сторонники присоединятся к твоим противникам", - замечает Сазонов.

Однако просто выйти на Майдан и поговорить или дать ряд обещаний – мало. При отсутствии силового разгона и грубых действий власти предприниматели могут еще немного померзнуть на Крещатике и разойтись до весны. Но уже в марте протесты могут выйти на новый круг, "вангует" Руслан Бортник. Ведь проблема никуда не денется, ее надо решать.

По значительно худшему сценарию события начнут разворачиваться тогда, когда власти решат применить силу. "Эскалация протеста приведет либо к широкомасштабному кризису, который может завершиться досрочными парламентскими выборами, либо к усилению роли силовиков в команде Зеленского", – говорит Бортник.

И все таки это маловероятно. Потому что, как отмечает Богдан Петренко, "власть у нас все же очень зависит от общественного мнения. А значит и от протестов. И мы уже увидели, что введение кассовых аппаратов было отсрочено. То есть власть подвергается давлению улицы", - говорит он.

И это хорошая новость. Потому что сохраняется шанс, что все завершится тихо и мирно. Возможно, даже с налоговыми "печеньками" для предпринимателей.

А чтобы снизить градус напряжения, можно пойти на два шага: либо еще раз перезагрузить правительство, либо во второй раз (с 2019-го) распустить Верховную Раду. Хотя первый вариант - с увольнением правительства может не сработать. Потому что однажды такой фокус народу уже демонстрировали.

"Смена исполнительной власти, то есть перезагрузка правительства может произойти, но этого будет уже недостаточно. Поэтому не исключено, что состоятся досрочные парламентские выборы. Это выпустит пар и позволит не проводить другие перевыборы президента. Потому что, хотя досрочные парламентские выборы Зеленскому и невыгодны, он может провести в Раду пусть не 250 депутатов, а преданный ему костяк. И иметь эффективные 10% парламента вместо неэффективных 55%, что, согласитесь, все таки лучше", – считает Богдан Петренко.

Правительство вряд ли перезагрузят еще по одной причине – на него "завязан" только что принятый бюджет. Об этом говорит Руслан Бортник. "Именно под этот кабинет министров уже проголосован бюджет, он дал определенные обещания – и социуму, и парламенту, и внешним партнерам. Новому составу правительства надо было бы все начинать с начала. Поэтому голосование за бюджет автоматически было голосованием за вотум доверия правительству. Это во-первых. А, во-вторых, электоральный эффект от перезагрузки правительства будет значительно меньше, чем во время отставки Гончарука", – считает он.

Между тем Вадим Карасев убежден: что бы ни происходило на улице, на рейтинге Владимира Зеленского это существенно не отразится. По крайней мере, по трем причинам. "Потому что этому рейтингу не на кого перетекать. Нет альтернативы, которая бы взяла на себя электорат президента. Хотя рейтинг доверия к нему может проседать", – отмечает Карасев.

Он же добавляет: "Люди отделяют Кабмин, Шмыгаля и даже Офис президента от самого президента. Его амплуа не-политика все еще крепкое и добавляет ему баллов. Если бы он производил впечатление политика со стажем, опытного и "матерого", ситуация была бы иной. Ему все еще прощают его "внесистемность", а потому отделяют от остальных игроков".

Есть, наконец, и третья причина, почему главе государства не стоит бояться ФЛП. "У людей есть конкретные враги, и это не президент Зеленский. Это - Гетманцев, а следовательно, и Верховная Рада. Это - Шмыгаль, а значит, правительство. А Зеленского в этом пуле нет или – в худшем случае – он где–то на значительном расстоянии", - резюмирует Карасев.

Со своего значительного расстояния президент Зеленский пока никак не комментирует события в центре столицы. Официальная страница главы государства пишет о других событиях, но в комментарии под постами регулярно наведываются ФЛП и их группа поддержки, напоминая о себе.

Но пока все их попытки вызвать у президента фидбек остаются тщетными.

Наталья Лебедь