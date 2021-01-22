Масштабный пожар в Харькове, взрывы в Багдаде и первое серебро сборной Украины в этом сезоне: Актуальное на утро 22 января

Накануне в Украине и мире случилось несколько трагедий

Пожар в Харькове Офис генерального прокурора

В Харькове возник пожар в доме престарелых, в результате которого погибло 15 человек. В прокуратуре открыли несколько уголовных производств, а правоохранители рассказали о вероятных причинах пожара.

Другое чрезвычайное происшествие случилось в центре иракской столицы Багдад – там террористы смертники взорвали взрывные устройства. Не обошлось без жертв.

И хорошая новость – сборная Украины завоевала первое серебро в новом сезоне.

О главных новостях на утро пятницы рассказываем подробнее.

Масштабный пожар в Харькове

В Харькове произошел пожар в частном доме престарелых, в результате чего погибли 15 человек. Инцидент произошел на ул. Нижняя Гиевская, 150-б.

Врачи сообщили, что один пострадавший попал в ожоговое отделение городской больницы скорой помощи, еще четверо находятся в токсикологическом отделении.

Сообщалось, что на окнах здания пансионата были установлены решетки, поэтому большинство людей не могли выбраться из помещения и просто задыхались угарным газом.

Пожар в доме престарелых в Харькове ГСНС

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Правоохранители рассказали, что предварительно рассматривали две версии трагедии – либо неправильное пользование электрическими обогревателями, либо проблемы с газовым оборудованием.

О неосторожном обращении с электронагревательными приборами как главной причине трагедии отметила и генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. Позже она рассказала, что задержали четырех человек, организаторов работы дома престарелых.

Харьковская областная прокуратура открыла уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей отдельными работниками ГСЧС Украины в Харьковской области. Также открыли уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности. К тому же оказалось, что дом престарелых функционировал абсолютно нелегально и незаконно.

Власти отреагировали на трагедию – президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину разобраться в трагедии, а правительство провело внеочередное заседание.

В Харькове 22 января объявили днем траура по погибшим в пожаре.

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Взрывы в Багдаде

В четверг утром террористы-смертники совершили два взрыва на рынке в центре иракской столицы Багдад. Они привели в действие взрывные устройства на оживленном торговом рынке на площади Таяран.

Фото с места события AFP

Накануне сообщалось о 28 погибших, но их число может увеличиться, потому что некоторые из 73 раненых находятся в критическом состоянии.

Решение ЕСПЧ по России и Украине

Накануне Европейский суд по правам человека признал, что Россия виновата в ряде нарушений прав человека после оккупации Южной Осетии и Абхазии, но не несет ответственности за эти регионы во время российско-грузинской войны.

Также ЕСПЛ вынес решение в ряде дел по событиям Революции Достоинства, заявив о многочисленных нарушениях прав человека и ответственности государства Украина за смерти.

Продление ядерного договора США с РФ

Администрация Байдена предлагает России пятилетнее продление действия договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), ограничивающего количество американского и российского стратегического ядерного оружия.

Срок действия договора истекает в феврале, и он является последней сделкой, ограничивающей ядерное оружие США и России.

Стандарты лечения гепатитов В и С

Министерство здравоохранения приняло стандарты диагностики и лечения вирусных гепатитов B и C.

Изменения касаются обновления алгоритмов диагностики вирусной инфекции и применения новых методов лечения. Отныне сделают акцент на проведении профилактических мероприятий, чтобы снизить уровень осложнений.

Пандемия COVID-19 в Украине и мире

По состоянию на утро 22 января в Украине обнаружили 1 182 969 случаев коронавируса, 928 969 выздоровели, 21 662 – умерли.

В мире по состоянию на утро 22 января обнаружили 98 102 397 случаев коронавируса, 70 503 807 человек выздоровели, 2 100 667 – умерли.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом новый мэр Рио-де-Жанейро Эдуардо Паэс заявил, что город не сможет провести традиционный карнавал в июле 2021 года.

Карнавал в Рио-де-Жанейро Фото из открытых источников

А тем временем Европейский Союз рассматривает возможность повторного закрытия внутренних границ между странами из-за нового штамма коронавируса, который появился в конце прошлого года в Великобритании.

Пожар в здании крупнейшего производителя вакцин

В городе Пуна произошел пожар в здании Индийского института сыворотки – крупнейшего в мире производителя вакцин.

Отмечается, что это здание еще возводится, поэтому производство вакцин не пострадало. Причины возгорания неизвестны.

Следственные действия в офисе "Киевводоканала"

Сотрудники Службы безопасности Украины провели следственные действия в главном офисе "Киевводоканала".

Следственные действия в "Киевводоканале" Facebook-страница "Киевводоканала"

Также в компании пообещали сообщить детали позже, если это позволит сделать следствие.

К тому же, СБУ задержала в Киеве заместителя начальника одного из департаментов водоканала на взятке за разрешение на размещение рекламы.

Вероятные санкции за арест Навального

Европейский парламент одобрил резолюцию по аресту российского оппозиционера Алексея Навального, в которой призвал расширить санкции против Российской Федерации и остановить строительство газопровода "Северный поток-2".

Вину за арест Навального возложили на людей из ближайшего окружения президента Владимира Путина, призвав ввести против них международные санкции.

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Первое серебро для сборной Украины

Член сборной Украины по биатлону Юлия Джима завоевала серебро в индивидуальной гонке на Кубке мира.

Украинка Юлия Дмима завоевала серебро для Украины Фото из открытых источников

Второе место она заняла во время соревнования на 15 километров, которые проходили в Антхольц-Антерсельве. Это первая награда украинских биатлонистов в этом сезоне.

Вспышка птичьего гриппа под Киевом

В поселке Гостомель Киевской области при молекулярно-генетических исследованиях обнаружен РНК вируса птичьего гриппа (тип А субтип Н5N8).

В эпизоотический очаг попало одно из домохозяйств коттеджного городка "Канадская деревня", поселок Гостомель, Киевской области. С 19 января введен карантин по гриппу птицы, применено зонирование и введены ограничения.

Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 21 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня.

Обстрелы велись вблизи населенных пунктов Марьинка. Пищевик, Широкино, Гнутово и Красногоровка.

В результате обстрелов погиб один военнослужащий Украины.

С начала текущих суток, 22 января, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Видео дня

Одновременно на официальном YouTube-канале ZIK топовым стал ролик о народных депутатах, которые в 2020 году ни разу не выступили в парламенте.

Обсуждение дня

Между тем на официальной странице ZIK в Facebook чаще всего комментировали оценку политолога Александра Лазарева отношению властей к украинцам.

Вместо бонуса

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