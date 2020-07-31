"Люблинский треугольник": Какие судьбоносные вопросы Украина может решить вместе с Польшей и Литвой

Главы МИД Украины, Польши и Литвы Министерство иностранных дел Украины

Отныне у Украины есть еще одно звено в сотрудничестве с двумя европейскими соседями

На этой неделе во время переговоров в польском Люблине Украина, Польша и Литва учредили так называемый Люблинский треугольник – новый формат для общения между собой. Далее рассказываем, какие задачи поставил перед собой новосозданный формат отношений и чего Украина хочет достичь в нем.

Что такое "Люблинский треугольник"

Во вторник, 28 июля, в польском городе Люблин на официальную встречу собрались министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы Дмитрий Кулеба, Яцек Чапутович и Линас Линкявичюс соответственно. На повестке дня стояло заключение официального соглашения о создании нового особого формата сотрудничества. Поэтому был сформирован так называемый Люблинский треугольник – новый вектор для общения между указанными странами, как заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"Сегодня мы создаем Люблинский треугольник. Это формат, который станет важным элементом развития и укрепления Центральной Европы, а также укрепления Украины как полноправного члена европейской и евроатлантической семьи", - отметил глава МИД.

Иначе говоря, "Люблинский треугольник" не является формализованным межгосударственным институтом, скорее это неформальная платформа для встреч представителей трех стран и для обмена информацией между ними.

Дмитрий Кулеба также очертил будущее сотрудничество в общих чертах. В частности, речь идет о совместной работе в сферах обороны, экономики, торговли, инвестиций, инфраструктуры, туризма и противодействия российской дезинформации.

По его словам, уже создана "общая полноценная натовская бригада" из офицеров трех стран, которая способна выполнять задачи по поддержанию мира и безопасности.

Какие вопросы будет решать "треугольник"

Лейтмотив вновь созданного формата – углубление взаимодействия между Украиной, Польшей и Литвой. К тому же он может стать и своеобразным рычагом формирования интереса для государств, которые требуют тесного контакта с общеевропейскими странами и организациями. Иначе говоря, это начинание является хорошим примером для подражания для других стран.

В Совместной декларации глав МИД Украины, Польши и Литвы прописаны мотивы основания "Люблинского треугольника" и основные цели, которые он будет нести. В частности, в документе говорится следующее:

Украина, Польша и Литва признают преимущества трехстороннего сотрудничества в сфере безопасности, а учитывая российскую агрессию против Украины, обязуются координировать работу с целью соблюдения международного права.

Украина, Польша и Литва заявляют о неизменности решительного осуждения попытки аннексии Россией Автономной Республики Крым и города Севастополь и призывают Россию вывести свои войска с территорий Донецкой и Луганской областей.

Украина, Польша и Литва обязуются углублять и расширять свое сотрудничество между вооруженными силами, как на двустороннем, так и трехстороннем уровнях.

Украина, Польша и Литва обязуются оказывать взаимную поддержку в борьбе с пандемией коронавируса.

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Что принесет участникам "Люблинский треугольник"

Сам факт создания такого "треугольника" свидетельствует о том, что Украина и страны ЕС, в частности Польша и Литва, будут отныне иметь отдельный формат сотрудничества. Также это значит, что эти три страны, безусловно, имеют общие интересы и являются союзниками.

Это то направление взаимодействия, которое попросту не может быть противоречивым или подозрительным, но несет в себе ряд надежных преимуществ. Оно принесет с собой новый этап сотрудничества, новые совместные проекты на государственном уровне, интеграцию Украины в проекты Европейского Союза. Такое взаимное продвижение интересов выгодно всем участникам формата. К тому же это – правильный вектор для Украины на пути к вступлению в ЕС.

Созданный формат украинско-польско-литовского сотрудничества прокомментировал и министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович. По его словам, "Люблинский треугольник" предусматривает создание в МИД стран должностей офицеров связи и консультации на уровне министров и директоров департаментов.

Фактически это означает, что в будущем будут проводиться регулярные встречи в формате министров иностранных дел, будут созданы должности офицеров связи в МИД Украины, Польши и Литвы.

Благодаря этому, по мнению польской дипломатии, три страны смогут ставить цели относительно развития "Восточного партнерства", эффективной борьбы с пандемией коронавируса, поддержки европейских и евроатлантических стремлений Украины.

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В настоящее время известно, что следующая трехсторонняя встреча в формате "Люблинского треугольника" состоится в Киеве осенью. Об этом рассказал Дмитрий Кулеба на брифинге. Одним из основных вопросов будет совместная борьба с российской дезинформацией.