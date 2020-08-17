Лукашенко VS Тихановская: Кто возьмет ответственность за ситуацию в Беларуси

Белорусы требуют перевыборов и освобождения политзаключенных

Протесты в Бресте TUT.by

В Беларуси продолжаются протесты – сегодня объявили общенациональную забастовку. Акции проводились в выходные, как против действующего президента, так и в его поддержку. Появилась и кандидатура национального лидера - кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выразила готовность взять на себя ответственность.

Рассказываем подробнее о последних событиях в Беларуси.

Протесты в Беларуси

На выходных в Беларуси продолжились митинги. Однако помимо акций протеста против результатов выборов состоялись и собрания в поддержку главы страны Александра Лукашенко.

Относительно протестов, митинги состоялись в Бресте - там к акциям присоединились около 20 тыс. человек. Многотысячная колонна жителей Бреста несколько часов гуляла по улицам.

Протесты в Бресте TUT.by

К протесту и солидарности присоединились работники авиакомпании "Белавиа". Они вышли на улицы с белыми и красными воздушными шариками и плакатами. Кстати, на днях бастовали работники ряда крупных белорусских предприятий, включая завод БелАЗ.

Митинг в поддержку Александра Лукашенко состоялся в центре Минска. Сообщалось, что люди начали идти в сторону столичной площади Независимости около 12:00. Однако журналисты отмечали, что часть демонстрантов прибыла автобусами: их выгрузили возле дворца культуры, где вручили красно-зеленые флаги страны.

Кроме того, известно, что другая часть участников провластного митинга приехала поездом из Бреста. Активисты чаще не желали общаться с прессой, но одна пикетчица заявила, что "никто не заставлял приезжать".

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Что говорил Лукашенко

Перед митингующими, которые в воскресенье собрались в центре Минска, выступил президент Беларуси Александр Лукашенко. Он поблагодарил жителей Минска, которые пришли на акцию. "Спасибо вам, что пришли. Спасибо, что вы четверть века терпите человека из провинции. Я не сторонник улиц и площадей, но, к сожалению, это не моя вина, что мне пришлось позвать вас на площадь", – высказался Лукашенко.

В целом глава страны говорил эмоционально, заявил, что не "отдаст" Беларусь даже после своей смерти. "Мы построили с вами, несмотря на все сложности, при всех недостатках, красавицу страну. Кому Вы ее решили отдать? Если кто-то хочет отдать страну, даже когда я буду мертвым, я этого не позволю", - сказал Лукашенко.

Александр Лукашенко Фото из открытых источников

По его словам, Беларусь не должна стать санитарной зоной между Востоком и Западом. Он заявил, что есть идея построить "цепь" от Вильнюса до Киева с участием более 300 тысяч человек.

"Эта "цепь" - санитарный кордон, который мы разрушили в середине 90-х. И за что так ненавидят нас на Западе. Мы не должны стать санитарной зоной между Востоком и Западом. Мы не должны стать отхожим местом для Европы", - сказал он.

Также, по убеждению Лукашенко, повторные выборы приведут к "гибели" страны.

"Кто-то хочет новых выборов. За окно посмотрите! Танки и самолеты на взлете в 15 минутах от наших границ. И это не зря. Натовские войска лязгают гусеницами у наших ворот. Идет наращивание военной мощи на западных границах нашей страны", - сказал он.

Лукашенко посетовал, что "Литва, Латвия, Польша, к сожалению, наша родная Украина и ее руководство приказывают провести новые выборы".

"Если мы пойдем на поводу у них, мы сорвемся в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль. Мы погибнем как государство, как народ, как нация", - заявил Лукашенко.

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Он подчеркнул: "Нам не нужны заморские правительства, нам нужно свое руководство... Я никогда не пойду на слом нашего государства. Вы просили навести порядок, я его навел".

Сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко на вертолете прилетел на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), рабочие которого на прошлой неделе присоединились к акциям протеста. Во время своего выступления он в очередной раз отказался от проведения новых выборов президента в стране, чего более недели требуют протестующие.

"Вы говорите о несправедливых выборах и хотите провести честные? Я отвечаю на этот вопрос. Мы провели выборы. Других выборов не будет, пока вы меня не убьете", – заявил Лукашенко.

Новый национальный лидер

В свою очередь кандидат в президенты Беларуси и главная соперница Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская объявила о готовности стать национальным лидером, чтобы "страна успокоилась и вошла в нормальный ритм". Об этом она заявила в видеообращении.

Светлана Тихановская Фото из открытых источников

"У меня нет и не было иллюзий относительно своей политической карьеры. Я не хотела стать политиком, но судьба распорядилась так, что я оказалась на самой передней линии противостояния с произволом и несправедливостью. Судьба и вы, поверившие в меня, давшие мне силы. Сейчас каждую минуту я восхищаюсь вашим мужеством, вашей самоорганизацией и тем, какие вы все сильные и светлые", - заявила она.

По ее словам, она готова стать национальным лидером. "Я готова взять на себя ответственность и выступить в этот период как национальный лидер с тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм, чтобы мы освободили всех политзаключенных и в кратчайшие сроки подготовили законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов, реальных, честных и прозрачных выборов, которые будут безоговорочно приняты мировым сообществом", - сказала Тихановская.

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Ранее сообщалось, что Тихановская намерена объявить себя победителем президентских выборов и готовит соответствующее заявление.

В штабе кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской ожидали, что страны Запада признают ее победу на президентских выборах.

На прошлой неделе Тихановская инициировала создание Координационного совета для обеспечения трансфера власти, подчеркнув, что готова к диалогу.

Также в штабе говорят, что с надеждой смотрят на мирные акции на улицах городов Беларуси, отмечая, что ужасы жестокого разгона силовиками участников протестов "никогда не должны повториться".

Соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова сообщила, что участники протестов в Беларуси требуют отставки действующего президента Александра Лукашенко. По ее словам, это главное требование.

"26 лет кошмара должны закончиться, это не должно продолжаться", - заявила Колесникова и добавила, что в стране должны пройти новые выборы президента.

Она подчеркнула, что Тихановская одержала победу на выборах 9 августа согласно "многочисленным свидетельствам".

"Мы требуем немедленно прекратить насилие. Ни один из причастных к насилию не был наказан, до сих пор не освобождены люди из тюрем", - также отметила Колесникова.

Она уточнила, что протестующие требуют отпустить политзаключенных Сергея Тихановского, Виктора и Эдуарда Бабарико и других, а также 4 тысячи человек, которые остаются в тюрьмах.

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Что дальше?

В продолжение протестов в Беларуси объявлена общенациональная забастовка с 17 августа. Забастовка продлится до выполнения требований протестующих.

Отмечалось, что участники массовых акций требуют провести честные выборы в стране и выражают недовольство фальсификациями и победой президента Александра Лукашенко.

Также сообщалось, что протесты в Минске продолжатся и после Марша свободы. Протестующие с 17:00 пройдут от стелы по проспекту Победителей до ГУМа, после чего вернутся на майдан Независимости.