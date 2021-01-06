Локдауну быть: Что запретят в Украине с 8 января и как будет работать транспорт

Локдаун будет не таким страшным, как его рисуют Фото из открытых источников

На самом деле этот локдаун не так суров, как был весной

Отпразднуем Рождество и окунемся в локдаун. Да, украинское правительство не отменило принятый еще в начале декабря жесткий карантин с 8 по 24 января. Правда, он не будет таким суровым, как в марте-мае, когда общественный транспорт работал только для отдельных категорий населения, а метро вообще закрыли. На этот раз правительство отвергло такую категоричность, но некоторые строгие запреты все же остались. Далее рассказываем об ограничениях, которые украинцам придется вспомнить с 8 января.

Последняя статистика инфицирования COVID-19 в Украине

Статистика заболеваемости коронавирусом в Украине демонстрирует некоторое снижение по сравнению с картиной инфицирований еще месяц назад. Тогда мы имели более 10 тысяч новых случаев ежедневно, быстро достигнув отметки в 1 миллион больных по стране. Теперь же темпы распространения COVID-19 несколько замедлились и остаются на уровне 5-7 тысяч новых больных в сутки.

Темы заболеваемости немного утихли Фото из открытых источников

К примеру, за последние сутки в Украине обнаружили 6911 новых больных коронавирусом, а позавчера – 5334. Больше всего случаев заболевания фиксируют в Киеве, Одесской, Запорожской, Киевской и Харьковской областях.

За все время пандемии было сделано 5 680 116 ПЦР-тестов. Коронавирус обнаружили у 1 090 496 человек, из них 19 357 умерли, а 761 898 выздоровели.

Однако не стоит называть статистику в 5-6 тысяч больных в день значительным улучшением ситуации, которая могла бы стать поводом к отмене жесткого двухнедельного карантина. Правительство решило ввести локдаун по стране еще месяц назад и до сих пор не отменило этого решения, поэтому послезавтра в Украине наступит та же ситуация, что и в марте-мае. Правда, с транспортом будет легче.

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Что ограничат и разрешат во время локдауна

8 января в Украине наступает локдаун, который на самом деле выглядит как максимально жесткий карантин. Он продлится 16 дней и предусматривает немало ограничений. Своим постановлением Кабмин утвердил и введение локдауна, и продление режима чрезвычайной ситуации и действия ограничений оранжевой зоны до 28 февраля.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил необходимость такого шага недопущением новой сильной волны заболеваемости, которая может наступить после новогодних праздников. Внедрением локдауна правительство попытается разорвать цепь заболеваемости, которая может сформироваться на праздниках.

С 8 по 25 января в Украине будет действовать жесткий карантин Фото из открытых источников

К тому же жесткий карантин призван разгрузить медицинскую систему Украины, которая страдает не только от наплыва больных COVID-19, но и от сезонного роста больных традиционным гриппом.

Во время локдауна в январе по всей Украине будет запрещено такое:

Прием посетителей заведениями общественного питания (бары, рестораны, кафе), кроме работы с адресной доставки заказов, заказов навынос и общепита в аэропортах.

Прием посетителей в торгово-развлекательных центрах, кроме приема посетителей в продовольственных магазинах.

Прием посетителей в других заведениях развлекательной деятельности.

Прием посетителей субъектами хозяйствования, работающими в сфере торгового и бытового обслуживания населения.

Прием посетителей в учреждениях культуры и проведение культурных массовых мероприятий, кроме работы историко-культурных заповедников, осуществление кино- и видеосъемки, при условии ограничения доступа к месту съемки посторонних лиц и использования персоналом средств индивидуальной защиты.

Прием посетителей спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, помимо посещения спортсменами национальных сборных команд Украины и их тренерами при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.

Проведение массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных) мероприятий (кроме организации горнолыжного досуга, новогодних и рождественских праздников елки (без концертов и ярмарок), проведение официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины, и матчей командных игровых видов спорта, профессиональных спортивных клубов без зрителей.

Работа заведений общественного питания и мест для питания в отелях с 11 часов до 6 часов следующих суток, кроме предоставления услуг питания в гостиничном номере по заказу клиентов.

Работа непродовольственных рынков.

Посещение учебных заведений ее соискателями, кроме учреждений дошкольного образования и специальных учебных заведений.

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Зато останется разрешенной такая деятельность:

Торговля продовольственными товарами.

Торговля топливом, продуктами питания на торговых площадях, не менее 60% которых предназначено для торговли такими продуктами.

Торговля средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений.

Предоставление финансовых услуг, деятельности по инкассации и перевозке валютных ценностей, деятельности автозаправок, операторов почтовой связи.

Работа аптек и ветеринарных аптек.

Работа медицинских учреждений.

Ремонт и техобслуживание транспорта.

Работа АЗС без зон питания.

Работа парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.

Работа банков и банкоматов.

Работа почтовых отделений.

Прием клиентов в салонах красоты и парикмахерских по записи.

Работа хостелов и отелей (с ограничением времени подачи завтрака).

Спортивные мероприятия без зрителей.

Как будет работать транспорт

Транспорт в Украине с 8 по 24 января останавливать не будут. Все городские, междугородние и межобластные перевозки любым видом транспорта будут работать в обычном режиме. Об этом еще месяц назад заявлял министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. Это будет сделано для того, чтобы люди могли добираться на работу обычном режиме. Соответственно, никаких пропусков для того, чтобы воспользоваться транспортом, не будет.

Фото из открытых источников

Правда, весь общественный транспорт будет возить людей только на сидячих местах – пассажиров, которые стоят, запускать в салон не будут. Это ограничение не касается работы метро – там ограничений по количеству мест не будет.

Между тем в Киевской городской госадминистрации заявили, что в столице возможны изменения в работе общественного транспорта. Речь идет об изменении интервала движения наземного транспорта и о вероятных ограничениях на вход пассажиров на станциях метро.

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Что дальше?

Пока никто точно не может сказать, будет ли грядущий локдаун последним в Украине. Точно спрогнозировать темпы распространения коронавируса и масштабы поражения им невозможно. Также невозможно угадать, продолжат ли локдаун после 24 января. Конечно, чиновники проанализируют картину заболеваемости по стране и примут решение. Если количество случаев не будет превышать 5 тысяч, можем предположить, что локдаун закончат. Если заболеваемость будет выше, стоит готовиться к пролонгации жесткого карантина.

Правда, учитывая убытки предпринимателей от простоя работы и их недовольство локдауном и вынужденным отпуском, правительство вряд ли допустит многомесячный простой бизнеса в Украине – экономический ущерб и виток кризиса будут тогда ощутимыми.

Люди давно привыкли к ограничениям, давно носят маску как неотъемлемую часть лица (понятное дело, речь идет о сознательных гражданах) и не слишком надеются на скорую отмену ограничений по стране. Коронавирус еще долго будет ходить по миру – это понятно даже ярым оптимистам – а потому все, что мы можем сделать, это постоянно защищать себя и соблюдать меры безопасности. Не для правительства или президента, не для полиции и не из страха быть оштрафованным, а из-за уважения к своей уязвимой жизни и ее большой ценности.