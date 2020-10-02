Локализация пожаров в Луганской области, расширение санкций против Беларуси и коронавирус у Трампа: Главное за 2 октября
Отмечается, что американский лидер не выглядит больным
Пожарные до сих пор не могут полностью потушить очаги пожаров в Луганской области, тогда как правительство уже определило размер денежной помощи пострадавшим от огня и родственникам погибших. К тому же в эту пятницу стало известно, что МВФ уже выдвинул ряд требований к Украине, которые необходимо выполнить, чтобы получить следующий транш. Далее рассказываем о самых главных событиях уходящего дня.
Количество жертв пожаров в Луганской области
В Министерстве внутренних дел Украины сообщили о количестве погибших в результате пожара в Луганской области. По последним данным, погибло 9 человек, а еще 17 пострадало. Сейчас продолжается тушение пожара и установление причин возгорания.
Между тем в правительстве заявили, что выплатят по 300 тыс. гривен людям, потерявшим жилье из-за пожаров. За жилье, требующее ремонта – выплатят по 50 тыс. гривен. А по 200 тыс. грн получат семьи тех, кто погиб в результате пожара.
Также премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что очаги пожаров в Луганской области уже локализированы – спасатели защитили населенные пункты от огня.
Семьям погибших в катастрофе Ан-26 начали передавать тела
Государственное бюро расследований заявило начался процесс передачи тел родственникам военных, которые погибли в катастрофе Ан-26 возле Чугуева Харьковской области.
В ГБР также рассказали, что в рамках уголовного производства было назначено более 70 генетико-молекулярных экспертиз по изъятым образцам крови, образцам костной ткани, изъятой из тел неопознанных военнослужащих и с образцами их личных вещей и проведено 5 дополнительных осмотров неопознанных тел военнослужащих.
Требования МВФ к Украине
Для получения нового транша от Международного валютного фонда украинским властям необходимо выполнить четыре условия. В частности, речь идет о следующем:
- Снять ограничения на зарплаты в наблюдательных советах государственных компаний.
- Сократить дефицит государственного бюджета на 2021 год.
- Не снимать Артема Сытника с должности главы НАБУ и поставить во главе САП согласованную с Западом фигуру.
- Принять закон о судебной реформе, который позволит иностранцам участвовать в отборе судей.
Полторы сотни нарушений избирательного закона
В Украине открыли 156 уголовных производств относительно нарушения избирательного законодательства и избирательного процесса.
В реестр досудебных расследований внесли 87 дел, связанных с нарушением избирательного законодательства, и 69 – с избирательным процессом. С начала избирательной кампании полиция зарегистрировала 2048 соответствующих сообщений. Наибольшее количество поступило из Киевской области – 313.
Прогнозы по курсу доллара в Украине
Министерство финансов Украины не планирует доводить курс гривни к доллару до 29 гривен за единицу валюты.
"Курс 29 – это расчетный показатель. Риски появляются тогда, когда курс отклоняется сильно в сторону девальвации. Но эти риски Минфин минимизировал, заложив достаточно средств на обслуживание и погашение долга. Все остальное-вопрос баланса", - сообщил информированный источник, подчеркнув, что до 29 грн до конца года доводить не будут.
Заявление Армении о мирных переговорах с Азербайджаном
Министерство иностранных дел Армении заявило о готовности начать переговоры с Азербайджаном о прекращении огня в Нагорном Карабахе.
"Армения остается приверженной мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Мы продолжим решительно противодействовать этой агрессии против Карабаха, в то же время будучи готовыми работать со странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ в 1994-1995 годах, чтобы восстановить режим прекращения огня на основе договоренностей", - говорится в заявлении.
Между тем стало известно, что Украина не будет оказывать военную помощь ни одной из сторон конфликта в Нагорном Карабахе.
Янукович проиграл апелляцию по делу о госизмене
Бывший президент Виктор Янукович проиграл в Киевском суде апелляцию относительно государственной измены, к которой его приговорил Оболонский районный суд на 13 лет.
По словам адвоката экс-президента Виталия Сердюка, решение Киевского апелляционного суда подверглось влиянию приспешников пятого президента Петра Порошенко. Юрист подчеркнул, что "Крым сдали именно Петр Порошенко, Арсений Яценюк, Александр Турчинов и другие лица, которые пришли к власти в результате трагических событий 2014 года".
ЕС составил санкционный список белорусских чиновников
Европейский союз опубликовал список чиновников Беларуси, попавших под санкции. Александра Лукашенко в списке нет, зато в перечне находятся, в частности:
- министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев;
- первый заместитель министра МВД и начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич;
- заместители министра МВД Александр Барсуков, Сергей Хоменко Юрий Назаренко;
- председатель Белорусской ЦИК Лидия Ермошина;
- глава ОМОН Дмитрий Балаба;
- экс-генпрокурор Александр Конюк;
- экс-глава КГБ Валерий Вакульчик;
- директор минского СИЗО Иван Соколовский.
Коронавирус у Дональда Трампа
Президент США Дональд Трамп с женой Меланией заболели коронавирусом. По его словам, положительный тест на COVID-19 они получили ночью.
Врач президента США Шон Конли рассказал, как чувствует себя Дональд Трамп и его жена Мелания, у которых ранее обнаружили положительный результат теста. Как отметил в служебной записке врач, 74-летний Дональд Трамп и 50-летняя Мелания "в это время чувствуют себя хорошо" и "планируют оставаться дома в Белом доме во время выздоровления".
Известно, последний раз Трампа видели журналисты, которые возвращались в Белый дом в четверг вечером, и он не был заметно больным.
Облачные сервисы в Украине от Microsoft
Американская компания Microsoft инвестирует 500 млн долларов в развитие облачных сервисов Azure в Украине. Соответствующий меморандум компания подписала с Министерством цифровой трансформации Украины.
Документом предполагается, что выделяемые средства направят на строительство двух дата-центров американской компании в Украине. В меморандуме также говорится о скидках или специальных условиях для украинских госорганов и организаций на Microsoft.Azure, Office 365 и других облачных сервисах.
По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, правительство рассматривает вариант перехода сервисов "Действие 2.0" на облачные сервисы Microsoft.
Видео дня
На официальном YouTube-канале ZIK топовым стало видео с рассказом отца погибшего в катастрофе самолета Ан-26 курсанта о состоянии самолетов.
Обсуждение дня
Между тем на официальной странице ZIK в Facebook чаще всего комментировали новость о том, как Сергей Сивохо поддержал Витольда Фокина из-за его выхода из ТКГ.
Сивохо поддержал Витольда Фокина из-за его выхода из ТКГ и заявил, что его "затравили"
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Опубликовано Телеканал ZIK Пятница, 2 октября 2020 г.
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Сегодня мы опубликовали на ZIK.ua два больших эксклюзивных материала. Вот они со ссылками:
Пандемия COVID-19 в украинском политикуме: Кто заболел в последнее время и что известно сейчас об их состоянии
Пожары в Луганской области не утихают: Эвакуация сел, погибшие и огромные убытки – все, что известно по состоянию на 2 октября
Выстрелы, взрывы и громкие заявления: Как изменилась ситуация в Нагорном Карабахе на пятый день обострения конфликта