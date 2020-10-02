Локализация пожаров в Луганской области, расширение санкций против Беларуси и коронавирус у Трампа: Главное за 2 октября

Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания инфицировались коронавирусом Фото из открытых источников

Отмечается, что американский лидер не выглядит больным

Пожарные до сих пор не могут полностью потушить очаги пожаров в Луганской области, тогда как правительство уже определило размер денежной помощи пострадавшим от огня и родственникам погибших. К тому же в эту пятницу стало известно, что МВФ уже выдвинул ряд требований к Украине, которые необходимо выполнить, чтобы получить следующий транш. Далее рассказываем о самых главных событиях уходящего дня.

Количество жертв пожаров в Луганской области

В Министерстве внутренних дел Украины сообщили о количестве погибших в результате пожара в Луганской области. По последним данным, погибло 9 человек, а еще 17 пострадало. Сейчас продолжается тушение пожара и установление причин возгорания.

Пожары в Луганской области ГСЧС

Между тем в правительстве заявили, что выплатят по 300 тыс. гривен людям, потерявшим жилье из-за пожаров. За жилье, требующее ремонта – выплатят по 50 тыс. гривен. А по 200 тыс. грн получат семьи тех, кто погиб в результате пожара.

Также премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что очаги пожаров в Луганской области уже локализированы – спасатели защитили населенные пункты от огня.

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Семьям погибших в катастрофе Ан-26 начали передавать тела

Государственное бюро расследований заявило начался процесс передачи тел родственникам военных, которые погибли в катастрофе Ан-26 возле Чугуева Харьковской области.

Самолет АН-26 после авикатастрофы Фото из открытых источников

В ГБР также рассказали, что в рамках уголовного производства было назначено более 70 генетико-молекулярных экспертиз по изъятым образцам крови, образцам костной ткани, изъятой из тел неопознанных военнослужащих и с образцами их личных вещей и проведено 5 дополнительных осмотров неопознанных тел военнослужащих.

Требования МВФ к Украине

Для получения нового транша от Международного валютного фонда украинским властям необходимо выполнить четыре условия. В частности, речь идет о следующем:

Снять ограничения на зарплаты в наблюдательных советах государственных компаний.

Сократить дефицит государственного бюджета на 2021 год.

Не снимать Артема Сытника с должности главы НАБУ и поставить во главе САП согласованную с Западом фигуру.

Принять закон о судебной реформе, который позволит иностранцам участвовать в отборе судей.

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Полторы сотни нарушений избирательного закона

В Украине открыли 156 уголовных производств относительно нарушения избирательного законодательства и избирательного процесса.

В реестр досудебных расследований внесли 87 дел, связанных с нарушением избирательного законодательства, и 69 – с избирательным процессом. С начала избирательной кампании полиция зарегистрировала 2048 соответствующих сообщений. Наибольшее количество поступило из Киевской области – 313.

Прогнозы по курсу доллара в Украине

Министерство финансов Украины не планирует доводить курс гривни к доллару до 29 гривен за единицу валюты.

"Курс 29 – это расчетный показатель. Риски появляются тогда, когда курс отклоняется сильно в сторону девальвации. Но эти риски Минфин минимизировал, заложив достаточно средств на обслуживание и погашение долга. Все остальное-вопрос баланса", - сообщил информированный источник, подчеркнув, что до 29 грн до конца года доводить не будут.

Заявление Армении о мирных переговорах с Азербайджаном

Министерство иностранных дел Армении заявило о готовности начать переговоры с Азербайджаном о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Конфликт в Нагорном Карабахе РИА Новости

"Армения остается приверженной мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Мы продолжим решительно противодействовать этой агрессии против Карабаха, в то же время будучи готовыми работать со странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ в 1994-1995 годах, чтобы восстановить режим прекращения огня на основе договоренностей", - говорится в заявлении.

Между тем стало известно, что Украина не будет оказывать военную помощь ни одной из сторон конфликта в Нагорном Карабахе.

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Янукович проиграл апелляцию по делу о госизмене

Бывший президент Виктор Янукович проиграл в Киевском суде апелляцию относительно государственной измены, к которой его приговорил Оболонский районный суд на 13 лет.

Бывший президент Украины Виктор Янукович Фото из открытых источников

По словам адвоката экс-президента Виталия Сердюка, решение Киевского апелляционного суда подверглось влиянию приспешников пятого президента Петра Порошенко. Юрист подчеркнул, что "Крым сдали именно Петр Порошенко, Арсений Яценюк, Александр Турчинов и другие лица, которые пришли к власти в результате трагических событий 2014 года".

ЕС составил санкционный список белорусских чиновников

Европейский союз опубликовал список чиновников Беларуси, попавших под санкции. Александра Лукашенко в списке нет, зато в перечне находятся, в частности:

министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев;

первый заместитель министра МВД и начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич;

заместители министра МВД Александр Барсуков, Сергей Хоменко Юрий Назаренко;

председатель Белорусской ЦИК Лидия Ермошина;

глава ОМОН Дмитрий Балаба;

экс-генпрокурор Александр Конюк;

экс-глава КГБ Валерий Вакульчик;

директор минского СИЗО Иван Соколовский.

Коронавирус у Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп с женой Меланией заболели коронавирусом. По его словам, положительный тест на COVID-19 они получили ночью.

Врач президента США Шон Конли рассказал, как чувствует себя Дональд Трамп и его жена Мелания, у которых ранее обнаружили положительный результат теста. Как отметил в служебной записке врач, 74-летний Дональд Трамп и 50-летняя Мелания "в это время чувствуют себя хорошо" и "планируют оставаться дома в Белом доме во время выздоровления".

Известно, последний раз Трампа видели журналисты, которые возвращались в Белый дом в четверг вечером, и он не был заметно больным.

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Облачные сервисы в Украине от Microsoft

Американская компания Microsoft инвестирует 500 млн долларов в развитие облачных сервисов Azure в Украине. Соответствующий меморандум компания подписала с Министерством цифровой трансформации Украины.

Документом предполагается, что выделяемые средства направят на строительство двух дата-центров американской компании в Украине. В меморандуме также говорится о скидках или специальных условиях для украинских госорганов и организаций на Microsoft.Azure, Office 365 и других облачных сервисах.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, правительство рассматривает вариант перехода сервисов "Действие 2.0" на облачные сервисы Microsoft.

Видео дня

На официальном YouTube-канале ZIK топовым стало видео с рассказом отца погибшего в катастрофе самолета Ан-26 курсанта о состоянии самолетов.

Обсуждение дня

Между тем на официальной странице ZIK в Facebook чаще всего комментировали новость о том, как Сергей Сивохо поддержал Витольда Фокина из-за его выхода из ТКГ.

Сивохо поддержал Витольда Фокина из-за его выхода из ТКГ и заявил, что его "затравили"

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Опубликовано Телеканал ZIK Пятница, 2 октября 2020 г.

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Сегодня мы опубликовали на ZIK.ua два больших эксклюзивных материала. Вот они со ссылками:

Пандемия COVID-19 в украинском политикуме: Кто заболел в последнее время и что известно сейчас об их состоянии

Пожары в Луганской области не утихают: Эвакуация сел, погибшие и огромные убытки – все, что известно по состоянию на 2 октября

Выстрелы, взрывы и громкие заявления: Как изменилась ситуация в Нагорном Карабахе на пятый день обострения конфликта