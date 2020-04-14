Ликвидация пожара под Чернобылем, закрытие рынков и усиленный контроль на въездах в Киев: Главное за 14 апреля

Пожар в Чернобыльской зоне Фото из открытых источников

Церкви будут открыты на Пасху, а верующие смогут прийти на праздничные богослужения

Сегодня украинцы узнали о повторном запрете торговли на рынках, о продолжении дела Татьяны Черновол и запланированных пасхальных богослужениях в украинских храмах. Далее – о самых важных новостях этого вторника.

Рынкам снова запретили работать

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко решил отменить свое постановление, которое при определенных условиях позволяло работу рынков во время карантина.

Виктор Ляшко Украинская правда

Он отметил, что разрешение на работу рынков было введено для того, чтобы украинцы имели доступ к более дешевым продуктам, чем в магазинах. Однако из-за выявленных нарушениях и злоупотреблениях это разрешение будет отменено.

В Украине больны коронавирусом 600 медиков

С начала вспышки коронавируса в Украине было инфицировано 594 медицинских работников. В течение минувших суток было зафиксировано 64 случая коронавируса у медработников.

Также, по сообщению министра здравоохранения Максима Степанова, всего с начала эпидемии в Украине было выявлено 1659 медиков с подозрением на COVID-19.

Названы условия выхода из карантина 24 апреля

Выход из карантина 24 апреля будет зависеть от динамики заболевания коронавирусом. По словам главного санврача Украины Виктора Ляшко, правительство делает все возможное, чтобы на 14-17 апреля Украина было с как можно меньшим количеством инфицированного населения.

"У нас религиозные праздники длятся 2 недели. Если не будем придерживаться карантинных мероприятий, то сейчас еще инфицируются. Мало того, что у нас пик начнется 14-17, то у нас будет дополнительная встреча, дополнительный контакт, и это еще будет один инкубационный период", - сказал Ляшко.

Когда в Киеве введут усиленный контроль на въездах

Мэр Киева Виталий Кличко заявил что с 16 апреля (четверг) по 20 апреля (понедельник) введут усиленный контроль на въездах в столицу.

Мэр Киева Виталий Кличко Автор: Дубонос Никита

"С 16 апреля до следующего понедельника мы усиливаем контроль на постах, выставленных на въездах в Киев. В частности, вводится обязательная термометрия для пассажиров транспорта, направляющегося в столицу. Это касается автобусов, грузопассажирского и легкового транспорта, перевозящего более трех человек, включительно с водителем", – сказал Кличко.

Татьяна Черновол отказалась свидетельствовать в ГБР

Бывшая народная депутатка Татьяна Черновол отказалась свидетельствовать по делу об убийстве во время поджога офиса Партии регионов. Она сослалась на статью 63, которая позволяет ей не давать показания в Государственном бюро расследований.

Татьяна Черновол Фото из открытых источников

Против Черновол было открыто два уголовных дела, однако от одного из них ее защищает закон об амнистии участников Майдана. Но эта норма не распространяется на тяжкие преступления, поэтому по факту поджога экс-нардепа могут привлечь к ответственности.

Задержан генерал-майор, работавший на ФСБ РФ

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти.

Задержание агента ФСБ РФ Валерия Шайтанова СБУ

Был задержан генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов, которого подозревают в государственной измене и совершении террористических актов. В частности, по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева.

СБУ собрала доказательства, которые свидетельствуют, что Шайтанов является агентом Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Геннадию Труханову сообщили о подозрении

Одесскому мэру Геннадию Труханову сообщили о еще одном подозрении по поводу незадекларированного имущества на более чем 16 млн гривен за 2017 год.

Геннадий Труханов

Следствие установило, что мэр не указал в декларации имущество и доходы, принадлежавшие его жене. В частности, квартиру в г. Одессе, паркоместа, автомобиль, а также корпоративные права и тому подобное.

Пожар в Чернобыльской зоне ликвидирован

Пожар в Чернобыльской зоне потушен, но оставшееся тление будут гасить еще в течение нескольких дней. Об этом утром 14 апреля заявил глава ГСЧС Николай Чечеткин на совещании с Владимиром Зеленским. Он подчеркнул, что по состоянию на 14 апреля пожара в Зоне отчуждения нет.

Пожар не достиг военных складов боеприпасов, объектов "Укрытие", "Вектор", распределительной электростанции ЧАЭС и хранилища с радиоактивными отходами. К тому же радиационный фон в Зоне отчуждения не повышается.

Зеленский назначил нового представителя в Кабмине

Президент Владимир Зеленский сменил своего представителя в Кабинете министров. Он уволил Алексея Перевезенцева и назначил новым представителем в правительстве Владимира Кладиева.

Пасхальные богослужения в храмах состоятся

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий призвал верующих объединяться в пасхальную ночь общей молитвой.

Он заявил, что в храмах пасхальные богослужения будут совершаться и их будут транслировать по телевидению на телеканалах "Интер" и "Украина".

И те, кто придет на богослужение в храмы, будут молиться на улице, придерживаясь всех санитарных норм.

МВФ освободил от долгов бедные страны

В Международном валютном фонде решили освободить от долгов 25 своих самых бедных стран-членов для того, чтобы государства сосредоточили больше своих финансовых ресурсов на противодействии коронавирусу.

13 апреля было принято решение МВФ о первой группе государств, которые получат гранты для покрытия своих обязательств по обслуживанию долга перед Фондом в течение следующих шести месяцев. Среди этих стран – Афганистан, Таджикистан, Йемен и страны Африки и Азии.

Видео дня

Сегодня на официальном YouTube-канале телеканала ZIK самым популярным стало видео, в котором говорится о повторном закрытии рынков до конца карантина.

Обсуждение

А на официальной странице телеканала ZIK в Facebook сегодня больше всего комментировали видеоэфир, во время которого выступил Почетный патриарх Филарет.

Вместо бонуса

Сегодня на ZIK.ua вышли несколько интересных эксклюзивных материалов – вот они по ссылкам:

Пожар в Чернобыльской зоне: Есть ли угроза для атомной станции и Припяти

Приняты изменения в госбюджет: Какие отрасли будут финансировать втрое больше, а каким не выделят ничего

Образование после пандемии: Как сместят ВНО и поступление и какие экзамены отменят из-за коронавируса