Крымская жажда: Почему запасы воды на полуострове исчерпаны и как Украина может помочь

Северо-Крымский канал Крым.Реалии

Крым еще никогда не был так встревожен отсутствием воды

На днях Леонид Кравчук заявил, что Украина может подать питьевую воду в Крым при одном условии. Казалось бы, он просто предположил определенный сценарий развития событий. Однако к его словам, как главы украинской делегации в ТКГ, стоит прислушаться – они могут быть прямым указанием на действия украинской власти.

Далее рассказываем, почему вода для Крыма может стать козырем Украины в налаживании мира на Донбассе и как решают проблему с питьевой водой на полуострове прямо сейчас.

История вопроса с водой

До 2014 года 85% питьевой воды в Крыму – это была "украинская" вода из Днепра. Она текла на полуостров, попадая в канал на границе Новой Каховки и Таврийска. В 2014 году, после аннексии Крыма, Украина перекрыла Северо-Крымский канал в Херсонской области и с тех пор полуостров остается без воды из Днепра.

Сложности с пресной водой в Крыму стали без преувеличений насущной проблемой как для крымской "власти", так и для самих крымчан. Конечно, для населения, которое ежедневно сталкивается с "обезвоживанием" полуострова, ситуация более осознаваема и ощутима, чем для чиновничьей верхушки, поставленной Москвой.

Конечно, российские власти в течение шести лет так или иначе "пытались" решить проблему водоснабжения полуострова. За это время было начато около десяти проектов, направленных на поиск питьевой воды для населения, однако ни один из них не был успешным.

К примеру, начинали опреснение морской воды, говорили о создании подспутникового полигона для искусственных дождей, о переброски в Крым вод реки Дон по дну Черного моря, думали даже о прокладке водопровода с Кубани.

В феврале 2020 года власти Симферополя заявили, что воды в городе хватит максимум на 100 дней. Причиной назвали то, что водохранилища полуострова мелеют, а дождей нет.

Новости по теме: Юрий Бойко: Власть должна подать воду в Крым, а не отталкивать крымчан от Украины

"Торги" украинской власти за воду в Крым

Тогда же, в феврале, сразу после заявления крымской власти о нехватке воды, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия озвучил такую формулу: "Если мы подадим воду в Крым, то Россия заберет войска с полуострова?"

"В Крыму так или иначе будут пользоваться граждане Украины. Если это будет такой обмен на то, что они уходят со всеми своими вооруженными формированиями в Ростов, мы устанавливаем полный контроль над нашей границей, в наших пределах, и за это надо подать воду в Крым, я бы на такое точно пошел", - так сказал Арахамия.

Давид Арахамия Слуга Народа / Facebook

Правда, позже ему пришлось оправдываться, мол, он имел в виду другое – сначала возвращение Крыма Украине, а потом – подача воды.

Тем временем в Постоянном представительстве президента Украины в АРК официально сообщили, что поставки воды в аннексированные Крым и Севастополь через Северо-Крымский канал возможно только после деоккупации полуострова.

В Комитете ВР по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции ОРДЛО и АР Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений также выразили похожее мнение. Возвращение водоснабжения в Крым возможно после того, как мы не только юридически, но и фактически вернем контроль над территорией Крыма, - заверили в Комитете.

Недавно и премьер-министр Украины высказался относительно этой проблемы. Денис Шмыгаль отметил, что Украина готова обеспечивать Крым пресной водой лишь в случае гуманитарной катастрофы на полуострове. Однако, по его словам, Украина не будет поставлять воду "оккупантам, оккупационным войскам, а также для нужд военных баз".

Заявление Леонида Кравчука о воде в Крым

25 августа глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что в случае гуманитарной катастрофы Украина подаст воду в Крым.

Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук Фото из открытых источников

"Согласно международному праву, страна, захватившая территорию, - оккупант, как это есть в Крыму, она отвечает на 100% за обеспечение этой территории всем необходимым, и водой в том числе. Мы говорим: там живут украинцы, если вдруг произойдет какая-то гуманитарная катастрофа, связанная с водой, то людям воду можем дать, но промышленным предприятиям, военным базам и тому подобному - мы в жизни никогда на это не пойдем", - сказал Леонид Кравчук.

Правда, он отметил, что не знает, как именно можно провести воду непосредственно жителям Крыма, а не на военные базы и предприятия. К тому же он подчеркнул, что Крымский канал перекрыт и подача воды по нему технически невозможна.

Новости по теме: Горсовет Херсона проголосовал за недопустимость подачи воды в Крым

Что говорят в Крыму

Несколько месяцев назад глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров отмечал, что в Крым едут жить русские, поэтому подача воды из Украины фактически будет означать подачу воду для россиян. К тому же вода нужна не только простым крымчанам, но и российской армии.

Представители крымскотатарского меджлиса говорят, что вода – это инструмент давления на Украину и "водные" проблемы населения вообще ни к чему. И если Украина согласится возобновить подачу воды по Северо-Крымскому каналу, будет ясно, что она автоматически признала полуостров российским.

Рефат Чубаров Фото из открытых источников

В конце мая этого года Рефат Чубаров призвал быть максимально внимательными в ближайшие месяцы к событиям, которые будут связаны с поставками воды из Днепра в Крым. Он предполагает, что Россия может пойти на силовые действия, а кто-то, кто выступит "третьей стороной", будет убеждать Украину восстановить водоснабжение полуострова.

"Я просто исхожу из того, что воды в Крыму буквально через полтора месяца практически не будет хватать даже на военные нужды. Если не будет по-другому вода поставляться в Крым, они (российские власти-КР) могут пойти на силовые действия. Силовые действия означают продвижение войск для обеспечения контроля к той местности, откуда вода может поставляться в Крым", – предполагал в свое время Чубаров.

Крымская засуха летом 2020 и ограничения по воде

Конечно, после прекращения работы Северо-Крымского канала полуостров не остался усыхать, а люди – погибать от жажды. Оккупационные власти распорядились пополнять запасы воды в Крыму из водохранилищ природного стока и подземных источников. Правда, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове. Почти во всех скважинах Симферопольского, Белогорского и Кировского районов зафиксировано превышение вдвое жесткости и минерализации воды.

В реалиях острого вододефицита "глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что в рамках федеральной целевой программы крымские власти разрабатывают стратегию водоснабжения полуострова. А между тем настойчиво призывает жителей постоянно экономить воду.

С 2014 года некоторые крымчане пользовались водой из колодцев, артезианских скважин и водохранилищ естественного стока, которые наполнялись за счет небольших ручьев, дождей и таяния снега. Таких "природных" водохранилищ пятнадцать. Однако сейчас они пусты из-за бесснежной зимы и засушливого лета. Так, с тотальным вододефицитом столкнулись в основном жители Симферополя, Севастополя, Феодосии, Первомайского, Джанкойского, Симферопольского, Красногвардейского, Нижнегорского, Кировского, Раздольненского, Сакского и Черноморского районов. Именно здесь живет большинство населения полуострова – почти миллион (всего в Крыму проживает 2,4 миллиона человек).

В связи с этим в конце августа стало известно, что Симферополь переходит на почасовое водоснабжение. Это связано с рядом факторов: с засухой и истощением запасов воды в крымских водоемах, расход воды на сельское хозяйство и промышленные предприятия полуострова, увеличение населения Крыма.

Поэтому с 24 августа в Симферополе и в 39-ти селах Симферопольского и Бахчисарайского районов введены ограничения на водоснабжение. Отключили горячую воду. С 7 сентября холодную воду будут подавать утром и вечером в течение нескольких часов.

"Первый этап: в ночь с 23 на 24 августа суточный отбор воды снизится до 140 тыс. кубометров. Горячее водоснабжение будет прекращено. Второй этап: с 31 августа по 7 сентября отбор воды уменьшится до 120 тыс. кубометров в сутки. Будет внедрена подача воды по графику. Третий этап наступит 7 сентября. Подача воды снизится до 100 тысяч кубометров в сутки и будет осуществляться по часам - утром и вечером", - так очертила ситуацию "глава администрации" Симферополя Елена Проценко.

Однако вода, которую начали подавать по графику, по словам местных, совсем некачественная. Жители Симферополя говорят, что из кранов течет ржавая жидкость оранжевого цвета.

Новости по теме: Украина не обязана поставлять воду российским солдатам в Крыму, - Кулеба

*************

На самом деле гуманитарная катастрофа, о которой говорил Леонид Кравчук, – это такая ситуация в обществе, когда существует реальная угроза его уничтожения в результате голода, засухи, эпидемий, насилия и тому подобное. Вряд ли угроза будет настолько опасной, что крымское население окажется на грани выживания.

Поэтому пока вопрос воды в Крым остается козырем Украины, хотя и не слишком сильным. Его трудно, почти невозможно, обменять на серьезные уступки России по Донбассу, а тем более по Крыму. Выйти как Украине с Россией, так и собственно Крыму из этой "водной" эпопеи будет нелегко.

Конечно, Россия может договориться с Украиной о возобновлении водоснабжения Крыма без всяких уступок, просто "по-человечески". Это вызовет яростное возмущение украинцев и оппозиции действующей власти и не обернется для Украины ничем, кроме расходов на водоснабжение.

С другой стороны не исключено, что Россия, когда вода закончится вообще, может попытаться захватить Северо-Крымский канал силой. А дальше шантажом заставить Украину пустить воду в Крым.

Есть и третий вариант, однако уж слишком фантастический – Россия выводит войска из Крыма и возвращает все так, как было до 2014 года.

Если ни один из этих вариантов не осуществится, ситуация будет развиваться другим путем. Жители Крыма начнут выезжать с полуострова и в конечном итоге останется лишь часть населения, которая не будет "перегружать" водные ресурсы территории.

Это будет означать, что Крым вернулся в прошлое – в 40-е, 50-е годы прошлого столетия, когда проблема питьевой воды стояла чрезвычайно остро, когда воды почти не было, как не было Крымского канала из Днепра.