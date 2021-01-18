Крушение судна в Турции, обслуживание на украинском языке и возвращение Навального в Россию: Актуальное за выходные

Выходные выдались насыщенными в информационном плане

Возвращение Алексея Навального в Россию AP/ТАСС

В конце прошлой недели произошло несколько важных и резонансных событий. Так, в воскресенье у берегов Турции затонуло судно с украинцами на борту.

Среди главного также стоит отметить, что с 16 января вступила в силу статья языкового закона, согласно которой обслуживание клиентов в ряде заведений должно происходить исключительно на государственном языке.

И накануне в Россию вернулся оппозиционер Алексей Навальный.

Об этих и других главных новостях выходных рассказываем подробнее.

Крушение судна в Турции

В Черном море 17 января у берегов Турции затонуло сухогрузное судно "Арвин", а спасатели начали поиск 15 членов экипажа.

Впоследствии стало известно, что судовладельцем затонувшего в Черном море сухогруза является украинская компания, а ходило оно под флагом Палау. В турецкий порт Бартын сухогруз пришел из грузинского порта Поти.

Спасение украинцев в Турции Фото из открытых источников

В МИД Украины подтвердили, что на борту судна находилось 10 украинцев. В тот же день сообщили, что спасли пятерых украинцев и одного иностранца.

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Языковой закон в Украине

В Украине с 16 января вступила в силу статья языкового закона относительно обслуживания клиентов на украинском языке в сфере услуг.

Согласно статье, все предприятия и организации, в частности, аптеки, кафе, магазины, АЗС и интернет-магазины должны предоставлять услуги исключительно на государственном языке. Касается это и продавцов, которые должны информировать о товарах и услугах только на украинском.

Избрание преемника Меркель

В субботу в Германии главу правительства земли Северный Рейн-Вестфалия Армина Лашета избрали главой правящей партии Христианско-демократический союз (ХДС). Голосование происходило онлайн, а юридически результат должны подтвердить по почте.

Армин Лашет и Ангела Меркель Фото из открытых источников

В итоге Лашет поведет блок ХДС/ХСС на выборы, которые должны состояться 26 сентября 2021 года. Отмечается, что по итогам выборов политик может занять должность канцлера Германии.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Армина Лашета с победой в выборах на пост главы ХДС и добавил, что хотел бы и дальше сотрудничать с Германией.

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Возвращение Навального в Россию

Российский оппозиционер Алексей Навальный вместе с женой, Юлией Навальной, 17 января вылетели из Берлина в Москву. Одновременно в международной зоне прилета во "Внуково", куда должен был прилететь оппозиционер, установили ширму, из-за которой нельзя увидеть, кто приезжает.

Возвращение Алексея Навального в Россию AP/ТАСС

Также в аэропорт стянули автозаки. Силовые структуры в Москве, Петербурге и других крупных городах были приведены в состояние повышенной готовности.

Позже пункт назначения самолета изменили - он приземлился в 20:12 по московскому времени (19:12 по Киеву) в аэропорту "Шереметьево". Оппозиционера задержали российские правоохранители.

А тем временем Федеральное ведомство по делам юстиции Германии передало России протоколы допроса оппозиционера Алексея Навального прокуратурой Берлина по его отравлению летом 2020 года. В Германии надеются на немедленное расследование этого инцидента.

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Выборы мэров в трех городах

В воскресенье, 17 января, в Броварах, Борисполе Киевской области и в Новгород-Северском Черниговской области состоялись повторные выборы городских глав. В ЦИК рассказали, что результаты голосования должны быть установлены до 29 января 2021 года включительно.

А вот проведение местных выборов на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, по данным ЦИК, невозможно.

Пожар в одесской гостинице

В Одессе на улице Посмитного, 10/12 спасатели ликвидировали пожар в трехэтажном доме, в котором расположен отель.

Думская

Сообщалось, что накануне в 20:30 в Приморском районе произошло возгорание третьего этажа и крыши трехэтажного жилого дома. Дом на один подъезд, 12 квартир.

Вопрос цены на газ

В понедельник, 18 января, Кабинет министров планирует ограничить цену на газ для населения до 6,99 гривни за кубометр.

Правительство примет постановление, которым с 1 февраля 2021 года на период действия карантина будет установлена предельная цена на природный газ. В то же время Свириденко отметила, что тариф в размере 6,99 гривни будет действовать не дольше чем до 31 марта 2021 года.

Пандемия COVID-19 в Украине и мире

По состоянию на утро 18 января в Украине обнаружили 1 163 716 случаев коронавируса, 871 196 выздоровели, 20 869 - умерли.

В Украине изменили алгоритм тестирования на COVID-19, в результате чего будут проверять наличие вируса во время оказания амбулаторной помощи.

Несмотря на введенные карантинные ограничения в стране, в Минздраве украинцам советуют не терять социальной активности – соблюдать режим дня и общаться онлайн.

И в правительстве заверили, что не будут продолжать жесткий карантин после 24 января.

Фото из открытых источников

В мире по состоянию на утро 4 января обнаружили 95 488 181 случай коронавируса, 68 196 380 человек выздоровели, 2 039 712 – умерли.

В Израиле по меньшей мере у 13 человек произошел лицевой паралич после того, как они получили вакцину от коронавируса компании Pfizer. А в Норвегии от прививки препаратом умерло 29 человек. Норвежское агентство по лекарственным средствам (NoMA) заявило, что все смерти связаны именно с вакциной от Pfizer, поскольку до пятницы, 15 января, другие вакцины в стране были недоступны.

А тем временем министр иностранных дел Германии Гайко Маас подчеркнул, что граждане, вакцинированные от коронавируса и получившие антитела, должны вернуться к привычной жизни, которая была до пандемии.

Государственный секретарь США Майк Помпео обнародовал информацию, которая якобы подтверждает то, что коронавирус был искусственно создан в государственных лабораториях Китая.

Первые визиты Байдена на посту главы США

По данным СМИ, избранный президент США Джо Байден после вступления в должность главы государства отправится с официальным визитом в Канаду или Великобританию.

Джо Байден REUTERS

Однако, из-за пандемии COVID-19 международные визиты начнутся не раньше, чем летом. А до этого момента Байден будет заниматься решением внутренних вопросов страны.

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Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 17 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Обстрелы зафиксированы вблизи населенного пункта Широкино. Боевых потерь среди наших защитников нет.

С начала текущих суток, 18 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

А тем временем на этой неделе состоится очередное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

Видео дня

Одновременно на официальном YouTube-канале ZIK чаще всего просматривали ролик о проведении тарифных протестов в Кривом Роге.

Обсуждение дня

Между тем на официальной странице ZIK в Facebook топом среди читателей стал комментарий министра экономики Украины в 1997-1998 годах Виктора Суслова относительно языкового закона.

Закон про мову – "мертвий", він не буде працювати, – Віктор Суслов Штучний розкол призведе до ослаблення України, прогнозує колишній міністр Опубликовано Телеканал ZIK Пятница, 15 января 2021 г.

Вместо бонуса

Также на ZIK.ua опубликовано несколько крупных материалов. Предлагаем обратить ваше внимание:

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