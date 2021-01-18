Крещенский Сочельник или Голодная кутья: Традиции и особенности празднования 18 января в Украине

В канун Крещения стоит соблюдать строгий пост

Освящение воды Фото из открытых источников

18 января, накануне дня Крещения Господня, верующие восточного обряда отмечают Крещенский сочельник. Это вечер-приготовление перед великим православным праздником, и оно имеет свои правила и запреты.

Традиции на Голодную кутью

Канун Крещения называют Сочельником или Голодной кутьей. Готовили издавна всего семь блюд: рыбный борщ, суп или клецки, жареная рыба, капуста, горох, кутья и узвар. Блюда делали не в больших горшках, а в маленьких – в горшочках.

В течение всего дня запрещено есть – стоит соблюдать строгий пост. За стол можно садиться с появлением вечерней зари. К тому же, в этот день необязательно готовить именно 12 блюд, однако количество их должно быть нечетным.

Под вечер после трапезы принято идти в церковь. Богослужение заканчивается освящением воды. Вода, освященная в вечер Богоявления – "вечерняя вода" – считалась святее, чем на Крещение, и она "пригодна против всякого зла".

В старину в канун Крещения христиане святили в церкви посуду – перед этим они украшали ее. Обычно это был "бессмертник" или сухие васильки – "чтобы Бог миловал от злой напасти".

Раньше, после освящения священником воды, люди несли ее в свои дома. Отцу же принято было брать сосуд со святой водой и кропилом кропить всех присутствующих в доме, приговаривая: "Дай Боже, и на тот год дождаться". Также кропили хозяйство и скот.

В вечер перед Крещением принято зажигать ладан, или другие травы и зелья, которые очищают воздух от нечисти.

Существовал также еще обычай рисовать на дверях и окнах крестики, которые были защитой для дома и оберегали от несчастий. Когда-то в древности такие крестики делали из соломы, а впоследствии начали вырезать из бумаги, потом рисовали их мелом. Такие крестики должна была рисовать хозяйка или старшая дочь, чтобы сохранить дом от нечистой силы.

Если говорить о Западной Украине, то гуцулы перед праздником распускают весенний сноп, который заносят в дом еще в начале новогодне-рождественских праздников. Из него делали разные жгуты, обвязывали фруктовые деревья в саду, чтобы плоды хорошо росли и вся семья жила в достатке.

Что запрещено делать в канун Крещения

Традиционно, как и перед каждым великим православным праздником, на Голодную кутью есть свои запреты. Не стоит выполнять тяжелую работу по дому, пить спиртное и есть не постные блюда. Также стоит избегать ссор и криков, мыслей о плохом.

К тому же строго запрещается стирать перед Крещением (и на Крещение также) – чтобы не осквернять воду. Не стоит в этот день и плакать - лучше думать о приятном и радостном. Считается, что пролитые слезы могут навлечь беду на весь год.

В этот день у незамужних девушек еще есть шанс погадать на суженого и узнать свою судьбу, так как после Крещения гадать строго запрещено. Гадают не только незамужние, можно погадать и попросить ответа на волнующие вопросы. Однако церковь не одобряет такой способ узнать свою судьбу.

К Сочельнику обязательно нужно прибраться в доме, так как на следующий день наступает большой праздник и встречать его в грязном доме очень плохо.

А вот хорошим знаком служило, если в этот день молодежь договаривается о свадьбе.

К тому же в старину считали, что тот человек, которого в этот день крестят, будет счастлив всю жизнь.

Этот день стоит провести в покое, гармонии – не ссориться, не обижаться.

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Народные приметы на 18 января

В древности на Сочельник было много интересных примет, верований, например, если в крещенскую ночь выйти на улицу и помолиться открытому небу, попросить какое-то желание, то оно обязательно сбудется, ведь эта ночь считается богоявленой.

Также, чтобы сохранить красоту и молодость кожи, в Крещенский Сочельник девушки умываются снегом.

По погоде на Сочельник предсказывали, каким будет следующий год: