Крещение-2021: Как погружались в прорубь в разных городах Украины

Из-за крепкого мороза, желающих искупаться в воде было в разы меньше, чем в прошлом году

Сегодня христиане восточного обряда отмечают Крещение Господне или Богоявление. Это – завершающий праздник рождественско-новогоднего цикла и в народе он имеет экстремальную традицию – погружение в прорубь на открытых водоемах. Несмотря на локдаун и введение карантинных мер по всей стране, украинцы все же нашли время, место и возможность, чтобы искупаться в ледяной воде на Крещение.

Мы решили рассказать подробнее о погружении в прорубь в крупнейших городах Украины и, конечно, показать фотографии с народных купаний.

Киев. С самого утра мэр Киева Виталий Кличко нырнул в прорубь в заливе возле парка Дружбы народов.

Виталий Кличко искупался в ледяной воде Фейсбук, Виталий Кличко

"Традиции сдержал и утром нырнул в прорубь. На этот раз – в заливе возле парка Дружбы народов. Но, помните: в сильный мороз, без подготовки организма, лучше не погружаться. С праздником Крещения вас! Берегите себя!" - сказал мэр столицы.

Хотя в столице из-за локдауна официально не оборудовали места для купания,"моржи" все же погружались в воду. В частности, на Оболони, Днепровской набережной, Трухановом острове.

Также В Киеве главы православных церквей провели службы на берегах Днепра, несмотря на карантин. На Оболони воду освящал предстоятель Украинской Православной церкви митрополит Онуфрий.

В Гидропарке также освятили воду. В 13:00 здесь провел службу предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, а в 14:00, патриарх Филарет.

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Львов. 19 января в городах и селах Львовской области традиционно освятили воду и ныряли в прорубленные проруби, несмотря на карантинные ограничения.

Празднование Крещения во Львове Эспрессо

Купались на озере парка "Ореховый гай" (ул. Владимира Великого, 16), на озере в Сокольниках и у источника на Высоком Замке.

Празднование Крещения во Львове Эспрессо

Правда, в парке "Погулянка" не разрешили прорубить прорубь. По словам охранника, утром молодые люди хотели это сделать, но он сказал, что имеет инструкцию вызвать в таком случае полицию. Поэтому здесь не ныряли.

Празднование Крещения во Львове Эспрессо

Запорожье. В этом году священнослужители решили не проводить праздничные богослужения с обрядом освящения воды на пляжах. Но епископ УПЦ МП Лука все же провел обряд освящения воды на Центральном пляже.

В Запорожье главными местами купаний на Крещение стали Центральный и Правобережный пляжи. Здесь не было массовых религиозных мероприятий, раздевалок и палаток для обогрева. Но желающих окунуться в ледяную воду было немало, а рядом дежурили спасатели, медики, полицейские и нацгвардейцы.

Празднование Крещения в Запорожье Сайт города Запорожья

Днепр. Горожане устроили купание на Крещение в парке Сагайдак. Хоть в городе официально не оборудовали мест для купания, но в парке все же обустроили одну прорубь, возле которой положили деревянные доски.

Перед тем, как люди начали погружаться в Днепре, священник ПЦУ освятил воду.

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Харьков. В храмах и на водоемах Харькова и области священники освятили воду и тогда люди устроили крещенские купания. Несколько сотен харьковчан пришли к комплексу "Саржин яр", чтобы окунуться в прорубь источника. На территории комплекса дежурят спасатели, медики и правоохранители.

Одесса. Горожане купались в море несмотря на температуру -15 С.

На городском пляже "Ланжерон" оборудовали один из трех городских участков для купания. Там возле установленной палатки для переодевания, что обогревался, дежурили спасатели.