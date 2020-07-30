Кравчук – глава делегации в ТКГ, коронавирусный антирекорд в Украине и новое о "вагнеровцах" в Беларуси: Главное за 30 июля

Леонид Кравчук Фото из открытых источников

Президент оперативно подписал указ о назначении главы минских переговоров по Донбассу

Сегодня мы узнали новую, без преувеличения, устрашающую статистику заболеваемости коронавирусом в Украине. А тем временем в Беларуси начался масштабный процесс вокруг участников военной компании Вагнера. Далее рассказываем об этих и других главных событиях этого четверга.

Кравчук – глава украинской делегации в ТКГ

Первый президент Украины Леонид Кравчук согласился стать главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. Эту должность он может занять вместо Леонида Кучмы.

Кравчук рассказал, что его пригласили в Офис президента обсудить возможное назначение в ТКГ вместо Кучмы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

А после обеда стало известно, что Владимир Зеленский таки назначил Леонида Кравчука главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. Об этом говорится в соответствующем указе.

Новости по теме: ТКГ без Леонида Кучмы: Почему второй президент Украины решил уйти и кто его может заменить в Группе

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 30 июля в Украине зафиксировано 1197 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это беспрецедентный случай за все время пандемии. Всего по стране заболело 68 794 человека, при этом уже умерло 1673 человека, а выздоровело 38 154.

Тем временем в Киеве также антирекорд заболеваемости – за прошедшие сутки обнаружили инфицирование аж у 199 жителей столицы.

Новое о задержании ЧВК Вагнера

Заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос уверен, что Украина может требовать выдачи своих граждан, задержанных в Беларуси вместе с другими участниками военной компании Вагнера. Он уже обратился с этим вопросом в Министерство иностранных дел. По его словам, это улучшило бы отношения Украины и Беларуси.

ЧВК Вагнера Фото из открытых источников

В СБУ подтвердили это – Украина действительно будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси бойцов ЧВК "Вагнер", принимавших участие в конфликте на Донбассе на стороне так называемой "ДНР".

Также известно, что Беларусь усилит оперативное прикрытие государственных границ с Украиной и Россией. Тем временем в Минске против задержанных бойцов ЧВК уже возбуждено уголовное дело о подготовке терактов.

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Задержание чиновника Черновицкой ОГА на взятке

Следователи Государственного бюро расследований задержали директора одного из департаментов Черновицкой областной государственной администрации за получение взятки. Чиновник требовал от победителя тендера 10% от стоимости ремонта учреждений образования Черновицкой области за перечисление средств за выполненные работы как "откат".

По информации черновицких СМИ, речь идет о руководителе департамента образования и науки Черновицкой ОГА Николае Харатине.

В деле Новака – еще один подозреваемый

Правоохранители объявили подозрение бенефициару группы компаний, которые работают в сфере дорожного хозяйства на территории Украины. Его подозревают в предоставлении экс-главе "Укравтодора" Славомиру Новаку неправомерной выгоды и ее легализации на территории Польши. Пока имя подозреваемого не разглашается.

Славомир Новак Liga.net

Кроме бенефициара, украинские и польские правоохранители в этом деле объявили подозрение пятерым людям: Славомиру Новаку; двум гражданам Польши; иностранцу, представителю одной из компаний-участниц тендеров "Укравтодора"; экс-советнику и.о. председателя "Укравтодора".

Официальное представление Луческу тренером "Динамо"

Румынского футбольного тренера Мирча Луческу сегодня представили как главного наставника киевского "Динамо".

Румынский тренер Мирча Луческу / sport.ua

Во время презентации в формате онлайн Луческу отметил, что кардинально перекраивать команду не будет, но хочет, чтобы каждый игрок клуба раскрыл свои индивидуальные качества. Главный тренер сине-белых также сообщил, что будет проводить индивидуальные собеседования с игроками, отметив, что в "Динамо" хороший подбор игроков и талантливая молодежь.

Последние сутки на Донбассе

За прошедшие сутки, 29 июля, незаконные вооруженные формирования один раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе.

Противник обстрелял украинских бойцов из подствольного гранатомета вблизи населенного пункта Новолуганское. Выстрел был неприцельным и носил провокационный характер, поэтому украинские военные огонь в ответ не открывали. Потерь среди украинских защитников нет.

Видео дня

На официальном Youtube-канале ZIK больше всего просмотров собрало видео с комментарием Владимира Быстрякова относительно закона о языке, который используют для дестабилизации ситуации в Украине.

Обсуждение дня

А на официальной странице ZIK в Facebook читатели наиболее активно комментировали новость о том, что Леонид Кравчук согласился стать председателем украинской делегации в ТКГ.

Вместо бонуса

К тому же в этот четверг мы опубликовали на ZIK.ua несколько интересных новостей о достижениях в науке, технике и революционных изобретениях по всему миру. Вот они со ссылками:

NASA запустила новый марсоход, который будет искать признаки жизни на Красной планете

Airbus построит первый "межпланетный грузовик" для полетов между Марсом и Землей

Lamborghini представила новый спорткар с двигателем в 830 лошадиных сил

Ученые приблизились к разгадке одной из главных тайн Стоунхенджа