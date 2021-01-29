Космический туризм в США: Когда и как состоится первый полет туристов в космос

Первые туристы проведут около 8 дней на Международной космической станции

Axiom Station Ахіомѕрасе

Уже в конце 2021 года или в начале следующего, вероятно, на Международную космическую станцию полетит первая полностью туристическая миссия. Ранее частные лица летали на МКС, однако в составе профессиональных экипажей. На этот раз собрали команду, в составе которой лишь один бывший астронавт. Они проходят необходимую подготовку и приобретают навыки, без которых не смогут выполнить миссию.

Обо всем подробнее рассказываем далее.

Что известно о подготовке туристического полета

На днях американская частная компания Axiom Space представила участников первой туристической миссии Ax-1 корабля Crew Dragon к Международной космической станции.

Миссия Ax-1, организованная Axiom Space из Хьюстона, штат Техас, является переломным моментом для космической отрасли, поскольку компания стремится сделать космические путешествия более доступными для частных клиентов.

В прошлом частные лица посещали космическую станцию, но миссия Ax-1 стала первой, в которой будет использоваться коммерчески построенная капсула для астронавтов: SpaceX Crew Dragon, которая доставила свои первые два экипажа на МКС в прошлом году.

Полет экипажа на космическую станцию займет два дня. Затем они проведут около восьми дней на борту американского сегмента станции, где примут участие в "исследованиях и благотворительных проектах".

Миссия Ax-1 должна быть одобрена Многосторонней комиссией по эксплуатации экипажа, управляющим органом космической станции в странах-партнерах, в которые входят США, Россия, Канада, Япония и другие. Однако в компании предполагают, что сомнений в этом вопросе не будет – "опыт и квалификация экипажа более чем достаточны для принятия решения". Поэтому надеются, что реализацию миссии позволят.

Ориентировочно первый полет туристов состоится в конце 2021 года или в начале следующего.

Новости по теме: Учёные планируют посчитать слонов из космоса

Кто полетит на МКС

По словам представителей компании, на Международную космическую станцию внутри корабля Crew Dragon отправятся американский инвестор Ларри Коннор (пилот), канадский инвестор Марк Пати, бизнесмен из Израиля и бывший пилот истребителя Эйтан Стиббе, бывший астронавт NASA и вице-президент Axiom Майкл Лопес-Алегриа (командир).

Экипаж миссии Ax-1 Ахіомѕрасе

Лопес-Алегриа за 20-летнюю карьеру 4 раза летал в космос и последний раз посетил МКС в 2007 году. Он станет первым человеком, который когда-либо командовал как гражданскими, так и коммерческими пилотированными космическими полетами.

Пати станет 11-м космонавтом Канады. Стиббе, близкий друг астронавта Колумбии Илана Рамона и бывший пилот ВВС Израиля, будет вторым в Израиле. Оба будут лететь как специалисты миссии.

"Все начинается с этой многонациональной команды. Это новаторская миссия. Руководители гуманитарных организаций, которые полетят в рамках миссии Ax-1, заложат основу для полной реализации возможностей низкой околоземной орбиты", - заявили в Axiom Space.

К тому же, определены и дополнительные лица. Бывший астронавт NASA Пегги Уитсон будет резервным командиром Ax-1, а Джон Шоффнер из Ноксвилл, штат Теннеси, будет резервным пилотом миссии. Основной и резервный экипажи должны вместе пройти полную программу обучения Axiom.

В организации рассказали, что члены экипажа выбраны неслучайно. "Мы стремились собрать команду для этой исторической миссии, которая на протяжении всей жизни продемонстрировала стремление улучшить жизнь людей на Земле, и я рад сообщить, что мы сделали это", - сказал президент и генеральный директор Axiom Space Майкл Суффредини.

Так, Коннор, который основал и руководил организациями в сфере недвижимости, финансовых технологий и некоммерческих организаций, сотрудничать с Mayo Clinic и Cleveland Clinic в исследовательских проектах. Он также планирует проводить уроки для студентов в Dayton Early College Academy в своем родном городе Дейтон, штат Огайо.

Пати сотрудничает с Канадским космическим агентством, а также с детской больницей Монреаля, которые помогают определить исследовательские проекты, связанные со здоровьем, которые могут быть сделаны во время миссии.

Стиббе планирует проводить научные эксперименты с израильскими исследователями и предпринимателями, координированные Фондом Рамона и Израильским космическим агентством при Министерстве науки и технологий, а также проводить образовательные мероприятия с орбиты, чтобы вдохновлять израильских детей, молодежь и преподавателей.

За полет в космос члены экипажа заплатят по $ 55 млн каждый. При этом в составе не будет актера Тома Круза и режиссера Дага Лаймана, которые планировали снять фильм на борту космической станции.

Были ли туристы в космосе раньше

Запуск корабля Crew Dragon - это первая полностью туристическая миссия в космос. Ранее частные лица летали в космос, однако в составе профессиональных экипажей. Так, весной 2001 года американский бизнесмен Деннис Тито заплатил $ 20 млн за восемь дней в составе экипажа Союз ТМ-32 и посещение Международной космической станции (МКС).

После этого МКС посетили еще шесть человек. Бизнесмены платили от $ 20 млн до $ 40 млн за космическое путешествие, причем один из них - миллиардер Чарльз Симони - сделал это дважды, в 2007 и 2009 годах. Первой женщиной - космической туристкой стала предпринимательница Ануше Анасари, которая посетила МКС в 2006 году.