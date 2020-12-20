Космический поцелуй или Вифлеемская звезда: Все, что нужно знать о Великом соединении Юпитера и Сатурна

Астрологи советуют в этот день загадать желание и избавиться от вредных привычек

Юпитер и Сатурн Фото из открытых источников

В день зимнего солнцестояния, 21 декабря, во всех точках планеты можно будет наблюдать очень необычное, даже уникальное явление – максимальное сближение двух планет Солнечной системы: Юпитер и Сатурн подойдут друг к другу на минимальное расстояние. В последний раз такое явление было 800 лет назад.

Что будет происходить в ночном небе и какое влияние это окажет на человечество, рассказываем подробнее.

Космический поцелуй или Вифлеемская звезда

В декабре планеты Солнечной системы Юпитер и Сатурн, сблизившись, образуют яркую "звезду", которая, по теории некоторых ученых, является Вифлеемской. Также это явление называют космическим или внеземным поцелуем, Великим соединением - это момент, когда с точки зрения наблюдателя планеты сходятся и начинают светить как одно целое.

Юпитер и Сатурн сблизятся на расстояние 1/5 диаметра Луны впервые за 800 лет. Наблюдать это явление можно будет в день зимнего солнцестояния – 21 декабря. Именно тогда с Земли Юпитер и Сатурн будут рассматриваться почти как двойная планета, а люди, живущие ныне, увидят это явление в таком масштабе в последний раз.

Известно, что орбитальные движения сближают две планеты каждые 19,6 года, и последующие "соединения" можно будет увидеть 5 ноября 2040 года и 10 апреля 2060 года. Однако они уже не будут столь близки, как в этом году.

При этом некоторые ученые связывают описанную в Библии Вифлеемскую звезду именно со "слиянием" Юпитера и Сатурна. В частности, немецкий астроном Йоханнес Кеплер в 1614 году выразил мнение, что Вифлеемская звезда, согласно истории Рождества, могла быть именно сближением планет.

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Где и как увидеть космический поцелуй

Сближение планет будет продолжаться в период с 16 по 25 декабря – в эти дни видимое расстояние между Сатурном и Юпитером будет соответствовать одной пятой диаметра Луны. Невооруженным глазом планеты будут выглядеть как одна точка.

Наблюдать за сближением Юпитера и Сатурна можно будет из любого места на Земле, но при условии ясного неба. Сближенные планеты будут появляться низко на западном небе примерно через час после захода солнца каждый вечер. Дата и точное время Великого соединения Юпитера и Сатурна - 21.12.2020 в 21:21.

"Для того, чтобы увидеть редкий астрономический феномен, посмотрите на западную часть неба примерно через час после захода Солнца. Чем севернее вы находитесь, тем меньше у вас будет времени, прежде чем планеты окажутся ниже горизонта", – предупреждают ученые.

Сближение Юпитера и Сатурна Фото из открытых источников

Увидеть это необычное явление можно даже невооруженным глазом, однако при наличии бинокля, а еще лучше - телескопа, есть шанс заметить даже четыре луны (спутника) Юпитера - Ио, Европу, Ганимед и Каллисто. Их еще называют галилеевыми спутниками, в честь итальянского астронома Галилео Галилея, который в 1610 году наблюдал их в телескоп, изобретенный им же за несколько месяцев до этого.

Какое влияние окажет соединение планет

В целом астрологи прогнозируют значительные изменения после 21 декабря, однако они произойдут не сразу: появление нового миропорядка, не исключены реформы в верхах власти, очередной виток ее развития, изменение конфигурации.

Эксперты советуют 21 декабря в 21:21 загадать желание, ведь именно в это время начнется новый 20-летний планетарный цикл. Человечество сможет жить без критики, вмешательства в личную жизнь.

Для некоторых людей это будет началом новой жизни. Можно избавиться от прошлых переживаний, страхов и неудач. Чтобы в жизни все было хорошо, 21 декабря стоит уделить внимание родным и близким сердцу людям: чем больше будете проводить с ними время, тем прекраснее и спокойнее будет будущее. Юпитер и Сатурн могут помочь достичь новых жизненных высот. Избавление от вредных привычек также может положительно повлиять на здоровье и удачу.