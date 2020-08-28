Коронавирусный антирекорд по Украине, взрыв в Одессе и сокрушительный ураган в США: Главное за 28 августа

Последствия урагана "Лаура", США AP

В Штатах разрушены сотни тысяч жилых домов

В эту пятницу стало известно о безумных убытках в США от разрушительного урагана, пронесшегося накануне по двум штатам. В Украине же снова на повестке дня – коронавирусная статистика и неутешительные перспективы длительного карантина. Далее рассказываем об этих и других важных новостях последней пятницы этого лета.

Новый коронавирусный антирекорд в Украине

По состоянию на утро 28 августа в Украине зарегистрировали 114 497 случаев коронавируса. В течение последних суток по стране был установлен новый антирекорд – 2438 новых случаев. За сутки 48 человек умерли, а 866 преодолели болезнь.

Непосредственно в Киеве за сутки зафиксировали антирекорд по количеству летальных исходов – 9 человек умерли. Количество больных коронавирусом в столице увеличилось на 251 человека. Тем временем во ВСУ обнаружили рекордное количество инфицированных за сутки. В Вооруженных силах болезнь подтвердили у 52-х человек.

Несмотря на такую неутешительную статистику, правительство отказалось вводить жесткий карантин во время второй волны коронавируса. Вместо этого будет действовать адаптивный карантин с локализацией вспышек заболевания.

Новости по теме: Певец Сергей Бабкин заболел коронавирусом

Новый председатель Черкасской ОГА

Сегодня президент Владимир Зеленский представил нового председателя Черкасской областной государственной администрации. Им стал Сергей Сергийчук.

Глава Черкасской ОГА Сергей Сергийчук Офис президента Украины

"Мы меняем председателя областной государственной администрации в Черкасской области. Главная причина всегда такова, что хочется видеть результат. Очень хочется, чтобы вы действительно сразу начали действовать. Чтобы сразу и бизнес, и люди видели вашу поддержку. А это значит, что это не только ваша поддержка, но и власти, и Президента", – отметил Зеленский.

Взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Одессе

В ночь на 28 августа на территории Одесского нефтеперерабатывающего завода произошел взрыв на трансформаторной станции.

Взрыв на территории Одесского НПЗ Думская

Известно, что ровно в полночь в жилых домах возле предприятия пропала электроэнергия, а через пять минут люди услышали взрыв и увидели яркую вспышку в районе электроподстанции, которая расположена на территории завода.

Взорвалась трансформаторная подстанция на территории НПЗ, после чего загорелась сухая трава рядом. Пожар распространился на 500 кв. м, его ликвидировали около 02:00. Погибших и пострадавших нет.

Украина ждет новый транш от МВФ

Кабинет министров Украины ожидает получить второй транш от Международного валютного фонда до конца 2020 года. По сообщению СМИ, второй транш ожидается до конца этого года.

В Кабмине подчеркнули, что для получения Украиной траншей необходимо назначить миссию МВФ. Также в правительстве сообщили, что предполагается и третий транш от МВФ, однако в следующем году, согласно графику.

Новости по теме: "За майбутнє" предлагает поднимать производство и снижать налоги, несмотря на позицию МВФ

Новое о состоянии Навального

Российский оппозиционер Алексей Навальный до сих пор находится в стабильно тяжелом состоянии. По словам врачей немецкой клиники "Шарите", он в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Алексей Навальный

"Состояние его здоровья остается тяжелым, без какой-либо серьезной опасности для его жизни. Какие-либо отдаленные последствия тяжелого отравления пациента пока неясны", – сказали врачи.

Трамп точно баллотируется в президенты США

Действующий президент США Дональд Трамп официально согласился баллотироваться на второй президентский срок от Республиканской партии.

"Мои соотечественники-американцы, сегодня вечером, с сердцем, полным благодарности и безграничного оптимизма, я полностью принимаю предложение стать кандидатом на пост президента США", - заявил Трамп.

Ураган в США

27 августа американские штаты Луизиана и Техас накрыл один из сильнейших ураганов в истории страны. Стихия разрушила сотни тысяч домов и унесла жизни по меньшей мере шести человек.

Последствия урагана "Лаура", США AP

В результате непогоды было полностью или частично разрушено примерно 900 тысяч домов. К тому же произошла утечка химических веществ с завода, который производит бытовые очистители.

Скорость ветра от "Лауры" достигла 241 км/ч. Для сравнения - скорость самого разрушительного урагана за всю историю США "Катрина" в 2005 году составляла примерно 280 км/ч.

Новости по теме: Сверхсекретная атомная субмарина ВМС США появилась у границ России

Видео дня

Сегодня на официальном YouTube-канале ZIK больше всего просматривали ролик, в котором политолог Александр Лазарев прокомментировал реакцию президента на нападение на автобус с активистами.

Обсуждение

Между тем на официальной странице ZIK в Facebook активнее всего комментировали новость, где Максим Степанов подтверждает рост количества госпитализированных с COVID-19.

"Давайте просто дотримуватись правил нової реальності" — Степанов заявив, що кількість госпіталізованих з Covid-19 постійно зростає в Україні ➡️ Читайте нас у Telegram t.me/zik_ua Опубликовано Телеканал ZIK Пятница, 28 августа 2020 г.

Вместо бонуса

В Крыму беспрецедентная проблема с питьевой водой. На днях "власть" полуострова отключила централизованное водоснабжение и предупредила крымчан – теперь вода будет подаваться лишь на несколько часов в сутки. Украина, конечно, может начать подачу воды в Крым, однако это не даст нам никаких преимуществ и не ускорит решение проблем с Россией.