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Коронавирусная ловушка: Почему украинцы оказались в полицейском участке вместо туристической поездки в Грецию

В МИД Украины отметили, что украинцы смогли вылететь в Грецию из-за ошибок в работе авиакомпаний

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Топ-новость
Украинцев задержали в аэропорту Афин 24 Канал

Отдохнуть не удалось — вместо туристической поездки в Грецию 17 украинцев оказались в полицейском участке на территории аэропорта Афин. Прилетев в Грецию, туристы выяснили, что въезд украинцам на территорию страны запрещен. Ведь в ЕС до этого времени действуют ограничения по туризму.

Рассказываем подробнее все, что известно о данной ситуации и о путешествиях в условиях карантина.

Что произошло?

В субботу вечером, 4 июля, с украинцами произошел инцидент в аэропорту Афин. Там задержали 17 наших соотечественников, которые прилетели в Грецию из Киева. Причиной стал запрет на въезд в ЕС гражданам третьих стран.

Сообщалось, что украинцы прибыли в греческую столицу двумя рейсами авиакомпании Ryanair (вылетел из "Борисполя" в 18:00) и авиакомпании Wizz Air (вылетел в 18:45 из аэропорта "Киев").

После прибытия во время паспортного контроля 17 гражданам Украины было отказано во въезде в страну и задержано. Среди задержанных – 15 взрослых и двое детей 8 и 9 лет.

Украинские туристы в Греции 24 Канал

Один из пассажиров рассказал СМИ: "Когда мы приехали в "Жуляны", нас на регистрации строго расспрашивали и рассматривали весь пакет документов (мы даже сделали тест в лаборатории и предоставили с мокрой печатью). Все показав и рассказав, нас отпустили на паспортный контроль. И уже по прилету на паспортном контроле нас остановили и отправили. Пока мы были в аэропорту, нас пытались заставить подписать согласие на депортацию, мы отказались".

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Пассажиров отвезли в полицейский участок на территории аэропорта и разместили по камерам. При этом у пассажиров забрали все вещи, в том числе ноутбуки, но разрешили оставить телефоны без зарядных устройств.

Украинских пассажиров задержали в аэропорту Афин facebook.com

Украинцы рассказали, что условия содержания плохие: в туалетах нет мыла и туалетной бумаги, им разрешили купить за свой счет. Также задержанным не давали воду и еду.

Вопрос обеспечения пассажиров вещами первой необходимости позже решили. Воду, еду, антисептик и средства гигиены передал консул. Компания Wizz Air передала для своих 5 пассажиров бутерброды и воду.

Почему задержали украинцев

Пассажиры сообщили, что на следующее утро после задержания, 5 июля, связались с консулом, которая сказала им, что украинцы не имели права на въезд и должны возвращаться в Украину теми же рейсами. Оба рейса будут только во вторник.

Также пассажиры звонили на горячую линию МИД, где им пообещали разобраться в ситуации и оказать помощь.

Позже директор департамента Консульской службы Министерства иностранных дел Сергей Погорельцев рассказал, что украинцев не задержали, а не пустили в страну в связи с действующими ограничениями.

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По его словам, посольство Украины в Греции начало заниматься украинцами после того, как стало известно об инциденте. "Сейчас могу посоветовать всем нашим гражданам, которые намерены путешествовать в этот непростой, с точки зрения эпидемиологической ситуации период, планировать свои поездки исключительно после получения из официальных источников актуальной информации о возможности/порядке въезда в ту или другую иностранную страну", - резюмировал Погорельцев.

При этом стоит напомнить, что по состоянию на 30 июня вопрос об открытии границ Греции для украинцев не был решен. Решение должны были принять, учитывая эпидемиологическую ситуацию в Украине.

Почему украинцам разрешили путешествие

В Госпогранслужбе Украины рассказали, что, несмотря на запрет, который действует в Греции, не имели права ограничивать выезд украинцев за границу. "Пограничники действуют в соответствии с действующим законодательством. Если у человека документы в норме, то пограничники его пропускают", - отметили в пресс-службе ГПСУ.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали причиной вылета украинцев в Грецию с целью туризма ошибки в работе авиакомпаний. "Указанный инцидент произошел из-за определенных ошибок в работе двух авиалиний. Соответственно обеспечение питанием и транспортировка в Украину будут осуществлены за счет указанных авиалиний", - сказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

Он подчеркнул, что из Украины сегодня осуществляется большое количество рейсов в ряд стран, но авиаперевозчики должны удостовериться в наличии документов, позволяющих пассажирам въезд в указанные страны.

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Кому разрешили въезд в ЕС

Европейский Союз с 1 июля открыл границы для граждан 18 стран, однако Украины в этом перечне нет. Для украинцев продолжается запрет на несущественные поездки в ЕС. При этом утвердили и исключения, по которым граждане Украины могут попасть в страны Еврозоны. От запрета на въезд освобождаются:

- граждане третьих стран, которые являются членами семей граждан стран ЕС;
- долгосрочные резиденты с видом на жительство в странах ЕС или долгосрочной визой и члены их семей.

Кроме того, конкретные категории перечислены в приложении к рекомендациям Совета ЕС:

- специалисты в области здравоохранения и ухода за пожилыми людьми;
- пограничники;
- сезонные работники;
- работники транспортной сферы;
- дипломаты и сотрудники международных организаций;
- транзитные пассажиры;
- пассажиры, путешествующие по семейным обстоятельствам;
- моряки;
- беженцы;
- студенты;
- высококвалифицированные работники.

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Какие страны готовы принимать украинцев

По состоянию на 1 июля границы для граждан Украины открыли 5 стран. Это:

- Турция
- Египет (но с обязательным соблюдением 14-дневной самоизоляции после возвращения домой, ведь Египет отнесен к странам с высоким уровнем инцидентности COVID-19)
- Албания
- Хорватия (при условии подтверждения бронирования отеля или гостевого жилья)
- Черногория (при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, сделанного в течение последних 48 часов).

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в Украине другие европейские границы остаются закрытыми для украинских туристов.

По его словам, каждые две недели Евросоюз будет пересматривать список государств, из которых возможно въезжать, и в зависимости от обстоятельств будет частично или полностью снимать или опять вводить ограничения на поездки.

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Что дальше?

В Посольстве Украины в Греции сообщили, что украинские консулы начали сотрудничество с государственными структурами Греции для того, чтобы к украинцам, которых задержали в аэропорту, не применили процедуру депортации.

Возвращение украинцев запланировано на 7 июля.

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