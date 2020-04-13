Коронавирус в Украине: Кто может оформить оплачиваемый отпуск во время карантина

Введение карантина не запрещает работнику оформить оплачиваемый отпуск, однако работодатель имеет право его перенести

фото из открытых источников

Несмотря на карантин, который ввели в Украине с 12 марта, работники имеют право получить оплачиваемый отпуск. Основных оплачиваемых отпуска два — ежегодный основной и социальный отпуск на детей.

Рассмотрим, кто и на какой отпуск имеет право и как получить его.

Ежегодный основной отпуск

Работник может уйти в отпуск на период карантина, однако при определенных условиях. Во-первых, такой ежегодный отпуск должен совпасть с графиком отпуска в компании. Во-вторых, работодатель по общим правилам должен выплатить отпускные за три дня до начала отпуска.

Получить отпуск в удобное для себя время, независимо от графика, имеют право следующие категории граждан:

- лица до 18 лет;

- люди с инвалидностью;

- женщины перед отпуском в связи с беременностью и родами или после них;

- женщины, которые имеют двух и больше детей возрастом до 15 лет или ребенка с инвалидностью;

- одинокая мать или отец, которые сами воспитывают ребенка;

- опекуны, попечители или другие одинокие лица, которые фактически воспитывают одного или больше детей возрастом до 15 лет при отсутствии родителей;

- супруг или супруга военнослужащих;

- ветеран труда лицо, имеющее особые трудовые заслуги перед родиной;

- ветераны войны, лица, которые имеют особые заслуги перед родиной;

- родители-воспитатели детских домов семейного типа.

Поэтому, имея неиспользованный отпуск, некоторые граждане могут воспользоваться этим правом, однако, не все работники и не сразу.

Образец заявления на ежегодный основной отпуск

фото из открытых источников

Социальный отпуск на детей

Граждане, имеющие детей, могут воспользоваться дополнительным социальным отпуском. Он также оплачивается. Согласно ст. 73 КЗоТ такой отпуск может длиться до 10 календарных дней без учета праздничных и нерабочих дней. В некоторых случаях социальный отпуск можно получить максимум на 17 дней.

Такой отпуск предоставляется в обязательном порядке, поэтому если сотрудник захочет воспользоваться своим правом на его получение, работодатель не вправе отказать ему в этом.

Социальным отпуском могут воспользоваться:

- женщины, которые работают и имеют двух или больше детей возрастом до 15 лет или ребенка с инвалидностью; или которые усыновили ребенка;

- матери лица с инвалидностью с детства подгруппы А I группы;

- одинокие матери;

- отец ребенка или лица с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, который воспитывает их без матери (в т. ч. в случае длительного пребывания матери в лечебном заведении);

- лицо, взявшее под опеку ребенка или лицо с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, или один из приемных родителей.

Образец заявления на социальный отпуск

фото из открытых источников

Могут ли отказать в предоставлении отпуска

Карантин не считается основанием для переноса ежегодного отпуска. Также действующее законодательство не запрещает предоставление работнику ежегодного отпуска по соглашению сторон во время карантина на все время или частично.

Однако, согласно ст. 80 КЗоТ Украины ежегодный отпуск по инициативе собственника или уполномоченного им органа — как исключение — может быть перенесен на другой период только по письменному согласию работника и по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации (профсоюзным представителем) в случае, когда предоставление ежегодного отпуска в ранее обусловленный период может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы предприятия, учреждения, организации, и при условии, что часть отпуска продолжительностью не менее 24 календарных дней будет использована в текущем рабочем году.

Поэтому, в случае наличия у работника неиспользованных дней ежегодного отпуска, по его желанию (на основании личного заявления) и с согласия работодателя может быть предоставлен ежегодный основной или дополнительный отпуск, а также другие оплачиваемые отпуска, предусмотренные законодательством.